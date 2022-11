Regione Lombardia premia alVolante

Domenica 20 novembre 2022 si celebra la “Giornata della Sicurezza stradale e di Fraternità della strada”, che ricorre quest’anno in concomitanza con la “Giornata mondiale delle vittime della strada”, occasione per ricordare le persone che hanno perso la vita sulle nostre strade, come proposto dalla dott.ssa Lo Brutto, Comandante della Polizia di Stato.

La Regione Lombardia ha così deciso di dedicare un’attenzione particolare a persone, corpi e associazioni, che ogni giorno prestano servizio sulle strade con l’obiettivo di diminuire il numero di incidenti e allo stesso prestare soccorso a chi viene coinvolto in un sinistro. Tutti loro operano con correttezza, professionalità e dedizione, aiuto, soccorso per cercare di prevenire i sinistri e provare così a fare qualcosa di concreto per ridurre il fenomeno.

La Commissione incaricata di Regione Lombardia domenica conferirà alcuni premi che saranno consegnati presso l’Auditorium Giovanni Testori – Palazzo N4 presso il Palazzo della Regione. La scelta è ricaduta sull’Associazione Nazionale Autieri d’Italia per la loro attività di comunicazione ed educazione stradale nelle scuole. Particolarmente apprezzato è stato il loro progetto La Buona Strada della Sicurezza, partito nel 2021 per educare e formare i bambini su un tema importante come quello della sicurezza stradale. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare sulla responsabilità individuale e collettiva.

Una Targa per la Comunicazione sarà data anche all’ISS Caterina da Siena, scuola di grafica, che disegna messaggi da utilizzare nelle scuole nell’ambito dei numerosi progetti di sicurezza svolti dalla Polizia stradale. I ragazzi della scuola saranno presenti con un piccolo stand nella hall dell’Auditorium.

L’Ordine dei Giornalisti della Lombardia ha deciso di dare il suo contributo a questa iniziativa e ha così voluto segnalare alcune testate che sarebbero meritevoli di un riconoscimento per la loro attività. L’attenzione è stata rivolta a quelle realtà che si occupano di fare informazione su quali sono i comportamenti virtuosi che uno dovrebbe tenere alla guida dei veicoli. Tra queste spicca “alVolante”, che ha sottolineato in più occasioni quanto sia importante la sicurezza attiva e passiva, oltre a un’attività di prevenzione sulle nostre strade.