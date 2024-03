Renault 5: la storia di un’utilitaria mitica 

A parte la somiglianza della carrozzeria, allargata a dismisura e resa più “cattiva” da una serie di prese d’aria e appendici aerodinamiche, con l’utilitaria da cui deriva la Renault 5 Turbo non ha niente a che vedere. Questa “belva”, progettata per correre nei rally, ha due soli posti, la trazione posteriore e, montato in posizione centrale, il 1.4 delle versioni Alpine alimentato non più da un carburatore ma da un più moderno impianto di iniezione elettronica. La guida brillante richiede impegno e perizia, anche perché i 160 CV forniti dal motore, chiamati a muovere un peso di appena 900 kg, sono “selvaggi” e offrono prestazioni da sportiva vera, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,5 secondi e una velocità di punta superiore ai 200 orari.