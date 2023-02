Peugeot 205: il leoncino ruggisce ancora

L’abitacolo della Peugeot 205, comodo anche per una piccola famiglia e straordinariamente spazioso in rapporto agli ingombri della carrozzeria (lunga 3,7 metri), porta la firma di un grandissimo del car design: Paul Braq. Prima di approdare alla corte della Peugeot nel 1974, lo stilista francese aveva lavorato per la Mercedes e per la BMW, firmando per la casa di Stoccarda la celebre SL “Pagoda” e per quella di Monaco le berline delle Serie 3, 5 e 7 e la coupé Serie 6.