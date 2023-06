Riparte la 1000 Miglia con l’edizione 2023

È UNA GARA DI REGOLARITÀ - Torna la 1000 Miglia, la gara di regolarità riservata alle auto storiche, rievocazione moderna della competizione stradale di granfondo disputata in Italia in 24 edizioni, dal 1927 al 1957, e nata dall’intuizione di Giovanni Canestrini, Franco Mazzotti, Renzo Castagneto e Aymo Maggi.

SOLO FINO AL 1957 - Quella che prenderà il via domenica 11, per concludersi sabato 17 giugno, si svolgerà lungo il classico percorso da Brescia a Roma e ritorno. Vi partecipano soltanto i modelli delle quali almeno un esemplare abbia preso parte - o abbia completato - una delle edizioni della 1000 Miglia che si è tenuta dal 1927 al 1957 ed essere iscritto al Registro 1000 Miglia. Il percorso prevede il passaggio in città e luoghi particolarmente significativi dal punto di vista storico-paesaggistico.

IL PROGRAMMA - Di seguito il programma completo, con i primi due giorni che sono dedicati alle verifiche tecniche delle vetture che prenderanno parte alla gara. Per sapere il dettaglio delle tappe e dei relativi percorsi è possibile scaricare il percorso e i relativi itinerari su Google Maps.

TAPPA 1 - MARTEDÌ 13 GIUGNO

Dopo la partenza dalla pedana di Viale Venezia, le auto attraverseranno il Lago di Garda, Verona, Ferrara, Lugo e Imola, concludendo la prima tappa a Cervia-Milano Marittima.

TAPPA 2 - MERCOLEDÌ 14 GIUGNO

La seconda giornata prevede il passaggio a San Marino, Senigallia, Macerata con sosta pranzo, Fermo e Ascoli Piceno, concludendo con la sfilata in via Veneto a Roma.

TAPPA 3 - GIOVEDÌ 15 GIUGNO

La terza tappa risalirà dalla Capitale proponendo il pranzo in gara a Siena, proseguirà verso Pistoia, il Passo dell’Abetone, Modena e Reggio Emilia e terminerà a Parma.

TAPPA 4 - VENERDÌ 16 GIUGNO

Il quarto giorno, dopo Stradella e Pavia, la corsa raggiungerà il Piemonte con pranzo ad Alessandria, poi Asti e Vercelli e, via Novara, si dirigerà verso il centro di Milano che ospiterà l’ultima notte di gara.

TAPPA 5 - SABATO 17 GIUGNO

Nella quinta giornata, dopo il saluto a Bergamo, città gemella di Brescia quale Capitale della Cultura 2023, e il transito dalla Franciacorta, Ospitaletto e Gussago, la 1000 Miglia 2023 si concluderà a Brescia in tarda mattinata con un circuito cittadino prima della passerella finale sulla pedana di Viale Venezia e del pranzo di chiusura. Nella serata l’arrivederci al 2024 con la notte bianca della Freccia Rossa, la 1000 Miglia The Night che concluderà la settimana.

LA 1000 MIGLIA GREEN - Insieme alla 1000 Miglia prenderà il via anche la 1000 Miglia Green, evento che prevede la partecipazione di vetture elettriche, ricalcando le date, il tracciato e le tappe ufficiali della quarantunesima rievocazione della 1000 Miglia. La prima edizione della 1000 Miglia Green si è disputata nel 2019 e ha previsto tre tappe, per un totale di circa 250 km, mentre l’edizione del 2023 prevede il medesimo percorso delle vetture storiche, segno evidente del progresso tecnologico delle BEV. Precisamente, le EV saranno le prime a partire a ogni tappa, per seguire il percorso della gara fino a metà giornata. Successivamente verrà dato agli equipaggi il tempo di ricaricare la batteria. Tante le EV presenti, tra cui l’avveniristica concept Mercedes Vision EQXX.