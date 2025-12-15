Home
»
News
NEWS

Smart #2: nel 2026 il ritorno della “smartina”

smart #2
di Andrea Spitti
Pubblicato 15 dicembre 2025

La nuova generazione della  piccola citycar elettrica sarà presentata entro la fine 2026 e avrà caratteristiche simili al passato. Intanto proseguono i test di sviluppo.

Smart #2: nel 2026 il ritorno della “smartina”

UN ANNO DI ATTESA

Da quando la Smart, nel 2019, è diventata parte di una joint venture tra la Mercedes e il gruppo cinese Geely, il marchio ha presentato modelli sempre più grandi: dai 4,27 metri della #1, ai 4,4 metri della #3 fino ad arrivare alla #5, lunga ben 4,7 metri. Eppure, fin dalla sua nascita, la Smart è sinonimo di una citycar ultracompatta e quel concetto sta per tornare con la Smart #2, come testimoniano le prime immagini ufficiali diffuse dalla stessa casa costruttrice. Il nuovo modello verrà presentato ufficialmente entro la fine del 2026, colmando un’assenza iniziata nel 2024, quando è stata interrotta la produzione della precedente generazione (qui la notizia): avrà un prezzo di partenza intorno ai 20.000 euro.

smart 2 2026 spy 2

STESSO SPIRITO

La nuova Smart #2 sarà solo elettrica e verrà prodotta sull’inedita piattaforma Electric Compact Architecture (ECA): gli ingegneri stanno testando su strada la nuova architettura, utilizzando carrozzerie della vecchia Smart Fortwo (nelle foto). Quindi, sebbene le forme finali potrebbero cambiare ed evolversi, il nuovo modello resterà fedele alle dimensioni estremamente ridotte e conserverà lo spirito originale, che ne ha sempre definito la presenza su strada: due posti secchi, due porte, trazione posteriore e le ruote agli angoli della carrozzeria. Partendo da questo DNA, la Mercedes, che ha firmato lo stile sia esterno che interno della nuova vettura, promette un design completamente rinnovato.

smart 2 2026 spy

TEST FONDAMENTALI

I prototipi che vediamo in queste foto stanno effettuando i test di sviluppo in centri specializzati in tutto il mondo. Per esempio, in un circuito di prova in Cina, gli ingegneri si stanno concentrando sulla dinamica di guida, affinando l’assetto e la maneggevolezza per l’agilità urbana, verificando la resistenza strutturale e ottimizzando le prestazioni dell’impianto frenante. Parallelamente, altri centri di prova stanno validando la sicurezza in caso di collisione, la durata delle sospensioni, le prestazioni delle batterie, i sistemi software e quelli di climatizzazione in condizioni atmosferiche diverse.

PHOTOGALLERY

Galleria 4 immagini

  • smart 2 2026 spy
  • smart 2 2026 spy 1
  • smart 2 2026 spy 2
  • smart 2 2026 spy 3
PROSSIME USCITE BMW iX3 - Vai alla prossima uscita BMW
iX3 Alpine A390 - Vai alla prossima uscita Alpine
A390 Volvo ES90 - Vai alla prossima uscita Volvo
ES90 Jeep Compass (ibrida) - Vai alla prossima uscita Jeep
Compass Kia Stonic restyling - Vai alla prossima uscita Kia
Stonic VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di NITRO75
NITRO75
15 dicembre 2025 - 11:12
Da proprietario dell'originale, l'aspetto con trepidante attesa.
Ritratto di Volandr
Volandr
15 dicembre 2025 - 11:13
Forse, in questi tempi nuovi, non ripeterà il disastro economico del passato. Auguri.
Ritratto di evilwithin
evilwithin
15 dicembre 2025 - 11:18
Vista la pletora di proposte cinesi anche negli ambiti più improbabili (auto che girano su se stesse, auto che sputano fuori la batteria- quanti soldi buttati) questo progetto ha decisamente più senso. E con le spalle cinesi forse non sarà il solito bagno di sangue. Anche l'autonomia ridotta per il tipo di veicolo dovrebbe essere digerita più facilmente che per un'auto tuttofare.
Sapevi che la Peugeot aveva fatto una 1007 RC? Sapevi che la Peugeot aveva fatto una 1007 RC? Storie Questa dragstrip è in vendita: la fareste una pazzia? Questa dragstrip è in vendita: la fareste una pazzia? News Il mio nome è Tensei e sono il remake della Honda NSX Il mio nome è Tensei e sono il remake della Honda NSX News Honda Civic Type R: a Suzuka è record Honda Civic Type R: a Suzuka è record Clip

VIDEO IN EVIDENZA