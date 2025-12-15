Smart #2: nel 2026 il ritorno della “smartina”

UN ANNO DI ATTESA

Da quando la Smart, nel 2019, è diventata parte di una joint venture tra la Mercedes e il gruppo cinese Geely, il marchio ha presentato modelli sempre più grandi: dai 4,27 metri della #1, ai 4,4 metri della #3 fino ad arrivare alla #5, lunga ben 4,7 metri. Eppure, fin dalla sua nascita, la Smart è sinonimo di una citycar ultracompatta e quel concetto sta per tornare con la Smart #2, come testimoniano le prime immagini ufficiali diffuse dalla stessa casa costruttrice. Il nuovo modello verrà presentato ufficialmente entro la fine del 2026, colmando un’assenza iniziata nel 2024, quando è stata interrotta la produzione della precedente generazione (qui la notizia): avrà un prezzo di partenza intorno ai 20.000 euro.

STESSO SPIRITO

La nuova Smart #2 sarà solo elettrica e verrà prodotta sull’inedita piattaforma Electric Compact Architecture (ECA): gli ingegneri stanno testando su strada la nuova architettura, utilizzando carrozzerie della vecchia Smart Fortwo (nelle foto). Quindi, sebbene le forme finali potrebbero cambiare ed evolversi, il nuovo modello resterà fedele alle dimensioni estremamente ridotte e conserverà lo spirito originale, che ne ha sempre definito la presenza su strada: due posti secchi, due porte, trazione posteriore e le ruote agli angoli della carrozzeria. Partendo da questo DNA, la Mercedes, che ha firmato lo stile sia esterno che interno della nuova vettura, promette un design completamente rinnovato.

TEST FONDAMENTALI

I prototipi che vediamo in queste foto stanno effettuando i test di sviluppo in centri specializzati in tutto il mondo. Per esempio, in un circuito di prova in Cina, gli ingegneri si stanno concentrando sulla dinamica di guida, affinando l’assetto e la maneggevolezza per l’agilità urbana, verificando la resistenza strutturale e ottimizzando le prestazioni dell’impianto frenante. Parallelamente, altri centri di prova stanno validando la sicurezza in caso di collisione, la durata delle sospensioni, le prestazioni delle batterie, i sistemi software e quelli di climatizzazione in condizioni atmosferiche diverse.