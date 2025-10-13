Toyota Corolla: ecco come sarà

FARÀ TREDICI

Prodotta a partire dal 1966, la Toyota Corolla è giunta oggi alla dodicesima generazione. Venduta in oltre 50 milioni di esemplari in tutto il mondo, è considerata l’auto più venduta di tutti i tempi. Una storia di successo che continuerà anche in futuro con la nuova generazione, della quale la casa della tripla ellisse ha fornito un’importante anticipazione con la Toyota Corolla Concept. Il colosso giapponese si è limitato a mostrare alcune immagini, senza entrare nei dettagli delle caratteristiche tecniche della show car: ne sapremo di più al prossimo Salone di Tokyo, in programma alla fine del mese.

RIVOLUZIONE STILISTICA

Dalle foto diffuse dalla Toyota, si nota un notevole cambiamento stilistico per la media giapponese, che in futuro si discosterà parecchio dal modello attuale, sul mercato dal 2019. L’impressione è che il design sia stato studiato per massimizzare le prestazioni aerodinamiche e di conseguenza l’efficienza: notiamo quindi una linea del tetto curva, le maniglie delle portiere a filo e un piccolo spoiler posteriore a coda d’anatra. Si tratta, per la verità, di una berlina piuttosto che di una hatchback come la Corolla attuale. Con l’accenno di coda verrà probabilmente venduta su alcuni mercati, in cui questo genere di auto sono più richieste, mentre in Europa è presumibile che sarà proposta con le cinque porte come l’attuale generazione.

DOPPIO BINARIO

Ma quel che più conta è forse il tipo di motore che si troverà al di sotto della carrozzeria. L’eventuale passaggio di un modello storico come la Toyota Corolla a una configurazione completamente elettrica rappresenta un momento critico per il marchio e nasconde diversi rischi. È ipotizzabile che la concept car venga mostrata per la prima volta con un powertrain completamente elettrico, ma quando sbarcherà sul mercato la EV dovrebbe essere affiancata da una versione ibrida, che aggiorna le tecnologie attualmente presenti su gran parte della gamma della Toyota. Del resto anche la storica rivale della Corolla, la Volkswagen Golf, si proporrà nella sua prossima generazione parallelamente sia come elettrica che con il motore a combustione.