Traffico da bollino rosso per il controesodo del 28-30 agosto 2026

Le ferie volgono al termine e l’ultimo fine settimana di agosto 2026 coinciderà con una delle fasi più intense del controesodo estivo. Tra venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 agosto 2026 aumenteranno soprattutto gli spostamenti dalle località di villeggiatura verso le grandi città.

Le previsioni indicano traffico sostenuto già da venerdì, mentre sabato e domenica potranno verificarsi le situazioni più difficili durante le ore diurne. Non è prevista la massima concentrazione associata al bollino nero, ma in numerose fasce orarie la circolazione sarà classificata come intensa con possibili criticità.

Per chi può scegliere l’orario di partenza, le condizioni dovrebbero migliorare dopo le 21. Viaggiare in tarda serata o durante la notte è però consigliabile soltanto se il conducente è adeguatamente riposato.

I GIORNI

Venerdì 28 agosto il traffico diretto verso le grandi città sarà intenso per l’intera giornata, dalle 7 alle 21. Nella direzione opposta, verso mare, montagna e altre località turistiche, la circolazione dovrebbe essere regolare al mattino, aumentare tra le 13 e le 19 e tornare più scorrevole in serata. Chi deve ancora partire per le vacanze troverà quindi le condizioni migliori prima delle 13 o dopo le 19.



il traffico diretto verso le grandi città sarà intenso per l’intera giornata, dalle 7 alle 21. Nella direzione opposta, verso mare, montagna e altre località turistiche, la circolazione dovrebbe essere regolare al mattino, aumentare tra le 13 e le 19 e tornare più scorrevole in serata. Chi deve ancora partire per le vacanze troverà quindi le condizioni migliori prima delle 13 o dopo le 19. Sabato 29 agosto sarà una delle giornate più impegnative. I rientri verso le città potranno presentare criticità sia al mattino sia nel pomeriggio, indicativamente tra le 7 e le 19. I flussi resteranno intensi anche nella fascia serale, fino alle 21. Traffico difficile anche in direzione delle località turistiche durante la mattinata, con una graduale riduzione nel pomeriggio e condizioni generalmente regolari dalla sera.



sarà una delle giornate più impegnative. I rientri verso le città potranno presentare criticità sia al mattino sia nel pomeriggio, indicativamente tra le 7 e le 19. I flussi resteranno intensi anche nella fascia serale, fino alle 21. Traffico difficile anche in direzione delle località turistiche durante la mattinata, con una graduale riduzione nel pomeriggio e condizioni generalmente regolari dalla sera. Domenica 30 agosto il quadro più delicato riguarderà ancora il controesodo. Il traffico diretto verso i centri urbani potrà essere critico dalle 7 alle 19 e rimarrà intenso fino alle 21. Nella direzione delle località turistiche sono previsti flussi sostenuti al mattino, mentre dal primo pomeriggio la circolazione dovrebbe diventare più regolare.



il quadro più delicato riguarderà ancora il controesodo. Il traffico diretto verso i centri urbani potrà essere critico dalle 7 alle 19 e rimarrà intenso fino alle 21. Nella direzione delle località turistiche sono previsti flussi sostenuti al mattino, mentre dal primo pomeriggio la circolazione dovrebbe diventare più regolare. Lunedì 31 agosto proseguiranno i rientri. Il traffico verso le città potrà essere critico al mattino, intenso nel pomeriggio e regolare soltanto in serata. Non sono invece previste particolari difficoltà per chi viaggerà in direzione delle mete turistiche.



Le fasce considerate dalle previsioni sono: mattino dalle 7 alle 13, pomeriggio dalle 13 alle 19 e sera dalle 19 alle 21. Incidenti, veicoli in avaria, cantieri e condizioni meteorologiche avverse possono comunque modificare rapidamente lo scenario.

LE STRADE

I flussi più consistenti si sposteranno dalle località costiere, montane e insulari verso le principali aree urbane. Le criticità potranno concentrarsi soprattutto in prossimità degli svincoli, delle barriere autostradali, dei raccordi con la viabilità ordinaria, dei porti e dei cantieri che non possono essere rimossi.

Sulla A1 Milano-Napoli e sulla A14 Bologna-Taranto sono attesi consistenti flussi di rientro lungo la penisola. I punti più sensibili potranno essere i nodi di Napoli, Roma, Firenze e Bologna, oltre ai tratti che raccolgono il traffico proveniente dalle località della costa adriatica.



e sulla sono attesi consistenti flussi di rientro lungo la penisola. I punti più sensibili potranno essere i nodi di Napoli, Roma, Firenze e Bologna, oltre ai tratti che raccolgono il traffico proveniente dalle località della costa adriatica. Sulla A2 Autostrada del Mediterraneo , sulla SS18 Tirrena Inferiore e sulla SS106 Jonica potranno verificarsi rallentamenti in direzione nord, alimentati dai rientri provenienti dalle località turistiche di Calabria, Basilicata e Campania. Attenzione anche agli svincoli per le località costiere e ai collegamenti con gli imbarchi da e per la Sicilia.



, sulla e sulla potranno verificarsi rallentamenti in direzione nord, alimentati dai rientri provenienti dalle località turistiche di Calabria, Basilicata e Campania. Attenzione anche agli svincoli per le località costiere e ai collegamenti con gli imbarchi da e per la Sicilia. Per i rientri dalle coste liguri, toscane e laziali saranno da monitorare la A10 Genova-Ventimiglia , la A12 Genova-Rosignano , la SS1 Aurelia , la SS148 Pontina e la SS7 Appia . Possibili rallentamenti soprattutto in avvicinamento a Genova, Firenze e Roma e nei raccordi con la viabilità locale.



, la , la , la e la . Possibili rallentamenti soprattutto in avvicinamento a Genova, Firenze e Roma e nei raccordi con la viabilità locale. Al Nord potranno registrare volumi elevati la A4 Torino-Trieste , la A22 del Brennero e la SS36 del Lago di Como e dello Spluga. I maggiori flussi arriveranno dalle località alpine, dai laghi e dai valichi in direzione delle aree metropolitane e dei principali nodi autostradali.



, la e la e dello Spluga. I maggiori flussi arriveranno dalle località alpine, dai laghi e dai valichi in direzione delle aree metropolitane e dei principali nodi autostradali. Traffico sostenuto è possibile anche sulla SS16 Adriatica e lungo l’itinerario E45, utilizzati per i rientri dalle località balneari e per i collegamenti tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna.



e lungo l’itinerario E45, utilizzati per i rientri dalle località balneari e per i collegamenti tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna. In Sicilia bisognerà prestare attenzione alla A19, alla A29 e alle strade di collegamento con porti e aeroporti. In Sardegna le maggiori concentrazioni potranno interessare la SS131 Carlo Felice e la viabilità diretta verso gli imbarchi.



Prima di partire è opportuno controllare le condizioni della circolazione in tempo reale. Nei periodi di massimo afflusso anche un singolo incidente o un veicolo fermo può provocare rapidamente code e forti aumenti dei tempi di percorrenza.

MEZZI PESANTI

Le limitazioni nazionali alla circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate saranno in vigore:

sabato 29 agosto dalle 8 alle 16;

dalle 8 alle 16; domenica 30 agosto dalle 7 alle 22.



Non sono previsti specifici divieti nazionali per venerdì 28 e lunedì 31 agosto. Restano valide le deroghe stabilite dalla normativa, oltre a eventuali ordinanze locali o limitazioni temporanee disposte lungo singole tratte.

IL METEO

Il fine settimana sarà caratterizzato da temperature molto elevate in diverse regioni del Centro-Sud, mentre al Nord non mancheranno rovesci e temporali, soprattutto nella giornata di venerdì.

Venerdì 28 agosto sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria centro-occidentale. Nel corso della giornata i fenomeni potranno estendersi alle aree alpine e prealpine del Triveneto. Temperature molto elevate interesseranno invece il Centro-Sud e parte delle pianure dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto.



sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, tra Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria centro-occidentale. Nel corso della giornata i fenomeni potranno estendersi alle aree alpine e prealpine del Triveneto. Temperature molto elevate interesseranno invece il Centro-Sud e parte delle pianure dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto. Sabato 29 agosto sono attese nubi medio-alte sulle regioni centrali, con piogge sparse sulla Sardegna, sull’Umbria, sulle Marche e sull’Abruzzo. Possibili temporali anche sulle zone montuose del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Nelle aree interne di Calabria, Basilicata e Sicilia le temperature potranno superare i 40 °C.



sono attese nubi medio-alte sulle regioni centrali, con piogge sparse sulla Sardegna, sull’Umbria, sulle Marche e sull’Abruzzo. Possibili temporali anche sulle zone montuose del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia. Nelle aree interne di Calabria, Basilicata e Sicilia le temperature potranno superare i 40 °C. Domenica 30 agosto il tempo dovrebbe risultare prevalentemente soleggiato. Al mattino sarà possibile una maggiore nuvolosità sulla Calabria, mentre nel pomeriggio non sono esclusi temporali isolati sulle Alpi, con una bassa probabilità di interessamento delle pianure. I venti saranno generalmente deboli e i mari per lo più poco mossi.



Le previsioni devono essere ricontrollate poco prima della partenza, verificando anche la presenza di eventuali allerte lungo il percorso e nella località di destinazione. In caso di temporali intensi è necessario ridurre la velocità, aumentare la distanza di sicurezza ed evitare manovre brusche.

CONSIGLI UTILI