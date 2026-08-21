Traffico intenso da bollino rosso per il weekend 21-23 agosto 2026

Il weekend del 21, 22 e 23 agosto 2026 segnerà l’ingresso nella fase più consistente del controesodo estivo. I flussi cominceranno ad aumentare venerdì in direzione delle grandi città e raggiungeranno il livello più delicato sabato e domenica, quando ai rientri dalle vacanze si sommeranno le partenze per il fine settimana e gli spostamenti di breve percorrenza.

Le previsioni di Autostrade per l’Italia indicano traffico intenso verso i centri urbani per tutta la giornata di venerdì. Sabato e domenica i rientri saranno classificati come intensi con possibili criticità sia al mattino sia nel pomeriggio, per poi restare intensi in serata. Non è invece prevista la massima concentrazione associata al bollino nero.

I GIORNI

Venerdì 21 agosto il controesodo entrerà nel vivo. Il traffico diretto verso le grandi città sarà intenso al mattino, nel pomeriggio e tra le 19 e le 21. Nella direzione opposta, verso mare, montagna e laghi, la circolazione dovrebbe essere regolare al mattino, aumentare nel pomeriggio e tornare più scorrevole in serata. Chi deve ancora partire per le località turistiche troverà quindi condizioni migliori prima delle 13 o dopo le 19; per chi rientra non è prevista una fascia realmente favorevole tra le 7 e le 21.



il controesodo entrerà nel vivo. Il traffico diretto verso le grandi città sarà intenso al mattino, nel pomeriggio e tra le 19 e le 21. Nella direzione opposta, verso mare, montagna e laghi, la circolazione dovrebbe essere regolare al mattino, aumentare nel pomeriggio e tornare più scorrevole in serata. Chi deve ancora partire per le località turistiche troverà quindi condizioni migliori prima delle 13 o dopo le 19; per chi rientra non è prevista una fascia realmente favorevole tra le 7 e le 21. Sabato 22 agosto sarà una delle giornate più impegnative del fine settimana. Verso le località turistiche il traffico potrà presentare criticità tra le 7 e le 13, resterà intenso fino alle 19 e dovrebbe diventare regolare in serata. Nella direzione delle città, invece, sono previste possibili criticità sia al mattino sia nel pomeriggio, con flussi ancora intensi tra le 19 e le 21. Chi può scegliere l’orario dovrebbe evitare soprattutto la fascia diurna.



sarà una delle giornate più impegnative del fine settimana. Verso le località turistiche il traffico potrà presentare criticità tra le 7 e le 13, resterà intenso fino alle 19 e dovrebbe diventare regolare in serata. Nella direzione delle città, invece, sono previste possibili criticità sia al mattino sia nel pomeriggio, con flussi ancora intensi tra le 19 e le 21. Chi può scegliere l’orario dovrebbe evitare soprattutto la fascia diurna. Domenica 23 agosto il traffico sarà sostenuto in entrambe le direzioni. Le partenze e gli spostamenti verso le località turistiche saranno intensi fino alle 19 e più regolari in serata. Il quadro più difficile riguarderà però il controesodo: i rientri potranno essere critici dalle 7 alle 19 e resteranno intensi fino alle 21, con possibili code in avvicinamento ai caselli, alle barriere e ai principali nodi metropolitani.



il traffico sarà sostenuto in entrambe le direzioni. Le partenze e gli spostamenti verso le località turistiche saranno intensi fino alle 19 e più regolari in serata. Il quadro più difficile riguarderà però il controesodo: i rientri potranno essere critici dalle 7 alle 19 e resteranno intensi fino alle 21, con possibili code in avvicinamento ai caselli, alle barriere e ai principali nodi metropolitani. Lunedì 24 agosto le partenze verso le mete turistiche dovrebbero risultare generalmente regolari, mentre proseguiranno i rientri. Il traffico verso le città potrà essere critico tra le 7 e le 13 e resterà intenso fino alle 19. La fascia potenzialmente più favorevole inizierà in serata, quando la previsione torna regolare, purché il conducente sia adeguatamente riposato.



Le fasce considerate dalle previsioni sono: mattino dalle 7 alle 13, pomeriggio dalle 13 alle 19 e sera dalle 19 alle 21. Incidenti, veicoli in avaria, cantieri inamovibili e condizioni meteorologiche possono modificare rapidamente lo scenario.

LE STRADE

I flussi più consistenti interesseranno le principali direttrici che collegano le località costiere e turistiche alle grandi aree urbane del Centro-Nord. Durante il controesodo le criticità potranno concentrarsi in prossimità dei caselli, delle barriere, dei raccordi con la viabilità ordinaria, degli imbarchi per le isole e dei nodi metropolitani.

Sulla A1 Milano-Napoli l’attenzione sarà rivolta ai collegamenti in direzione di Roma, Firenze, Bologna e Milano. I punti più sensibili potranno essere gli accessi alla Capitale e all’area napoletana, l’attraversamento dell’Appennino, il nodo di Bologna e il tratto emiliano verso Parma e Milano.



l’attenzione sarà rivolta ai collegamenti in direzione di Roma, Firenze, Bologna e Milano. I punti più sensibili potranno essere gli accessi alla Capitale e all’area napoletana, l’attraversamento dell’Appennino, il nodo di Bologna e il tratto emiliano verso Parma e Milano. La A14 Bologna-Taranto assorbirà i rientri dalle località balneari di Puglia, Abruzzo, Marche e Riviera romagnola. Le carreggiate in direzione di Bologna e le stazioni vicine ai centri costieri potranno registrare rallentamenti, soprattutto sabato e domenica.



assorbirà i rientri dalle località balneari di Puglia, Abruzzo, Marche e Riviera romagnola. Le carreggiate in direzione di Bologna e le stazioni vicine ai centri costieri potranno registrare rallentamenti, soprattutto sabato e domenica. Per i rientri dalle Riviere liguri potranno formarsi code sulla A6 Torino-Savona , sulla A10 Genova-Ventimiglia e sulla A12 Genova-Rosignano . I punti più delicati saranno il nodo di Genova, le barriere e i collegamenti con la viabilità ordinaria. Traffico sostenuto è possibile anche sulla A22 del Brennero , soprattutto in direzione Modena, e sulla A4 tra Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia.



, sulla e sulla . I punti più delicati saranno il nodo di Genova, le barriere e i collegamenti con la viabilità ordinaria. Traffico sostenuto è possibile anche sulla , soprattutto in direzione Modena, e sulla A4 tra Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. Lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo aumenteranno progressivamente i veicoli diretti verso Salerno e Napoli dalle località turistiche di Calabria e Basilicata. Possibili rallentamenti agli svincoli per le coste calabresi e campane e in prossimità degli imbarchi da e per la Sicilia.



aumenteranno progressivamente i veicoli diretti verso Salerno e Napoli dalle località turistiche di Calabria e Basilicata. Possibili rallentamenti agli svincoli per le coste calabresi e campane e in prossimità degli imbarchi da e per la Sicilia. Fuori dalle autostrade, le direttrici più esposte comprendono la SS1 Aurelia, la SS16 Adriatica, la SS18 Tirrena Inferiore, la SS106 Jonica, l’itinerario E45, la SS148 Pontina, la SS7 Appia, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga e la SS51 di Alemagna. In Sicilia e Sardegna attenzione anche ai collegamenti con porti e aeroporti e alle direttrici A19, A29 e SS131.



Prima di partire è necessario verificare le condizioni in tempo reale e gli eventuali provvedimenti temporanei. Nei periodi di massimo afflusso anche un singolo incidente o un veicolo in avaria può produrre code su tratte normalmente scorrevoli.

Mezzi pesanti

Le limitazioni nazionali alla circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate saranno in vigore fuori dai centri abitati:

sabato 22 agosto dalle 8 alle 16;

22 agosto dalle 8 alle 16; domenica 23 agosto dalle 7 alle 22.



Nessun divieto nazionale specifico è previsto venerdì 21 e lunedì 24 agosto. Restano valide le deroghe e le condizioni particolari stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oltre a eventuali ordinanze locali o limitazioni temporanee disposte lungo singole tratte.

IL METEO

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni molto diverse tra Centro-Nord e regioni meridionali. Il bollettino nazionale di vigilanza della Protezione Civile emesso il 20 agosto segnala una fase perturbata, mentre al Sud persisteranno temperature molto elevate.

Venerdì 21 agosto sono previste precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini, prealpini e di alta pianura della Lombardia, sulle zone di pianura, pedemontane e orientali del Friuli-Venezia Giulia, sulla Liguria di Levante, sulla Toscana settentrionale e sui crinali dell’Appennino emiliano. I quantitativi potranno risultare elevati o molto elevati. Piogge e temporali interesseranno anche altre zone del Nord e parte del Centro. Possibili forti venti sull’Appennino centro-settentrionale e mare molto mosso o localmente agitato sul Ligure.



sono previste precipitazioni diffuse, spesso a carattere di rovescio o temporale, sui settori alpini, prealpini e di alta pianura della Lombardia, sulle zone di pianura, pedemontane e orientali del Friuli-Venezia Giulia, sulla Liguria di Levante, sulla Toscana settentrionale e sui crinali dell’Appennino emiliano. I quantitativi potranno risultare elevati o molto elevati. Piogge e temporali interesseranno anche altre zone del Nord e parte del Centro. Possibili forti venti sull’Appennino centro-settentrionale e mare molto mosso o localmente agitato sul Ligure. Sabato 22 agosto i fenomeni dovrebbero diventare più isolati, ma saranno ancora possibili rovesci o temporali tra Lombardia sud-orientale, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, pianura emiliana e diverse zone del Centro, comprese Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e parte della Campania. Le temperature massime resteranno molto elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.



i fenomeni dovrebbero diventare più isolati, ma saranno ancora possibili rovesci o temporali tra Lombardia sud-orientale, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, pianura emiliana e diverse zone del Centro, comprese Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e parte della Campania. Le temperature massime resteranno molto elevate su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Domenica 23 agosto le indicazioni di dettaglio dovranno essere controllate a ridosso della partenza. La tendenza dell’Aeronautica Militare per il periodo 17-23 agosto segnala l’indebolimento dell’alta pressione e il passaggio di masse d’aria più umide e relativamente più fresche, con precipitazioni generalmente sopra la media soprattutto al Centro-Nord.



CONSIGLI UTILI