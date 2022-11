Rally: 40 anni fa cominciava l’epopea del Gruppo B

Per aggredire il Campionato del mondo di rally sin dal debutto e lottare a viso aperto contro le big della categoria il gruppo Austin Rover si affidò alla Williams. Il celebre team britannico di Formula 1 trasformò la piccola e pacifica Austin Metro in vero animale da corsa, dotandolo di una serie di vistosissime appendici aerodinamiche necessarie per evitare che l’auto decollasse sotto la spinta della straripante potenza del suo motore 3.0 V6, derivato da un otto cilindri a V di fabbricazione Rover e montato all’epoca, tra le altre, sulla MG B GT, sulla Triumph TR8 e su alcune fuoristrada di punta della Land Rover. Seppur pesante, il sei cilindri inglese poteva contare su 450 CV e un’erogazione più piena ai bassi regimi rispetto ai più violenti motori turbo delle vetture concorrenti. Ciò non si tradusse tuttavia in un particolare vantaggio e, complici anche una formazione piloti un po’ meno talentuosa di quella messa in campo dai principali team rivali e un’iniziale scarsa affidabilità del motore, la carriera della Metro 6R4 non decollò mai, relegando questa piccola bomba 100% made in England ai margini dei rally che contano.