Volkswagen Passat: da 50 anni un successo globale

Come avvenuto in passato per la Volkswagen Passat B3, anche il modello di sesta generazione prodotto tra il 2005 e il 2010 abbandona la piattaforma medio-grande dell’Audi per adottare quella (opportunamente modificata e allungata) della contemporanea Golf. Dalla “sorellina” derivano la collocazione in senso trasversale dei motori e molte componenti meccaniche, come per esempio le sospensioni mutilink. Sul fronte dei motori, la novità più importante, nel 2008, è l’introduzione del 1.4 TSI a benzina con sistema di sovralimentazione doppia: ai bassi regimi lavora un compressore volumetrico, agli alti un turbocompressore. Al vertice della gamma si colloca la potente versione R36: mossa da un 3.6 V6 a iniezione diretta di benzina da 300 CV, brucia lo “0-100” in 5,6 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h.