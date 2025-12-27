Home
NEWS

Vota la tua auto preferita del 2025

auto dell'anno
di Redazione online
Pubblicato 27 dicembre 2025

Sono 69 le nuove auto (esclusi i restyling) entrate nei listini nel corso dell’anno, molte delle quali provenienti dalla Cina. Qual è la tua preferita?

Vota la tua auto preferita del 2025

RIVOLUZIONE SILENZIOSA

Il 2025 si chiude per il mercato automobilistico europeo come l’anno dei contrasti e delle conferme strutturali. Nonostante un contesto economico incerto, le immatricolazioni nell'Unione Europea hanno fatto registrare una tenue crescita dell'1,4% (quasi il 2% considerando l'area allargata EFTA e UK), superando la soglia psicologica dei 12 milioni di unità complessive. Ma dietro la stabilità dei volumi si nasconde una rivoluzione silenziosa nelle motorizzazioni e l’avanzata inesorabile delle marche cinesi.

L’ADDIO AL DIESEL E IL PRIMATO DELL’IBRIDO

L'evento simbolo dell’anno è il sorpasso storico delle ibride plug-in (PHEV) sul diesel. Per la prima volta, le auto a gasolio sono scese al 9% della quota di mercato, incalzate e superate dalle ricaricabili alla spina che hanno toccato il 9,3%. Il vero dominatore resta però l'ibrido "full" e "mild", scelto da oltre un europeo su tre (34,6% di market share), confermandosi come la soluzione di transizione preferita per costi e praticità.

ELETTRICHE: TRA BOOM TEDESCO E INCERTEZZE ITALIANE

Il mercato delle auto elettriche (BEV) ha vissuto un anno a due velocità. Se a livello continentale la quota ha raggiunto il 16,9% (con una crescita delle vendite superiore al 25% rispetto al 2024), il merito va soprattutto alla spinta della Germania e dei paesi del Nord. In Italia, pur con segnali di risveglio a fine anno, il gap con il resto d'Europa rimane evidente, frenato da un’infrastruttura di ricarica ancora percepita come insufficiente e da prezzi di listino elevati.

IL TRIONFO DEL "VALUE FOR MONEY"

Guardando ai modelli, la classifica delle vendite premia la concretezza. La Dacia Sandero si conferma la regina d’Europa, insidiata da vicino dalla Renault Clio e dalla Volkswagen T-Roc. Questo podio riflette una tendenza chiara: i consumatori cercano efficienza e costi accessibili. In parallelo, il 2025 è stato l'anno dell'esplosione dei brand cinesi, con BYD che ha fatto segnare crescite a tripla cifra, sfidando direttamente i colossi europei proprio nel segmento elettrico.

COSA CI ASPETTA NEL 2026?

L'industria chiude l'anno tra i dazi sulle importazioni asiatiche e la pressione per gli obiettivi di decarbonizzazione. Il 2026 sarà l'anno dei nuovi modelli "entry-level" elettrici, cruciali per capire se la spina diventerà finalmente un'opzione di massa o rimarrà un privilegio per pochi.

SFOGLIA LA GALLERIA QUI SOTTO E VOTA LA TUA PREFERITA

 

Aggiungi un commento
Ritratto di Fortesque
Fortesque
27 dicembre 2025 - 11:37
Fiat Grande Panda
Ritratto di forfElt
forfElt
27 dicembre 2025 - 11:50
Consideraz.1 : Facendo una stima mentale "al volo", sulla lista rilasciata, m'è venuta l'idea/sensazione che di una metà di esse potrei non incrociarne MAI manco una in vita mia. Consideraz.2 : e meno male che il mercato italico era di scarso interesse (per i Cinesi, a leggere i diversi commenters)...
Ritratto di Honda cbr
Honda cbr
27 dicembre 2025 - 12:01
Uno turbo 1.3, catorci elettrici o ibridi per me non saranno mai auto dell'anno
Ritratto di Newcomer
Newcomer
27 dicembre 2025 - 12:02
Con la rottamazione delle elettriche delle ultime settimane è un sondaggio che si riduce a poche candidature
Ritratto di Newcomer
Newcomer
27 dicembre 2025 - 12:06
Ore 12:05, vorrei sapere nome e cognome di quello che ha votato la Dongfeng Box
Ritratto di Tistiro
Tistiro
27 dicembre 2025 - 12:33
Trattoretto? Ah no, è troppo grande
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
27 dicembre 2025 - 12:06
52
La Tiger Six è la più bella dei SUV
Ritratto di Ilmarchesino
Ilmarchesino
27 dicembre 2025 - 12:30
3
Audi A6 avant turbo diesel. E l Honda prelude il resto come si evidenzia nel articolo è molto marchettaro.. Le plugin hanno superato il diesel perché c'è ne sono di più in listino È come dire la grande panda ha venduto più della Ferrari testa rossa...... La prova schiacciante è che scelgono tutti la mild che altro non è che una termica con una batteria al cambio
Ritratto di ilariovs
ilariovs
27 dicembre 2025 - 12:59
Solo il 20-22% del mercato compra mild-ibrid. Se il problema era l'offerta l'avrebbero livellata. Il problema è la domanda, per questo le levano dai listini.
Ritratto di otttoz
otttoz
27 dicembre 2025 - 12:41
Manca la Cirelli 6
Ritratto di Il Bavarese
Il Bavarese
27 dicembre 2025 - 12:46
Certo dover scegliere in un elenco dove ci sono Ferrari e Lamborghini insieme a Cirelli e Foton…
Ritratto di Quello la
Quello la
27 dicembre 2025 - 12:48
Prelude. Perché è una “sportiva” “abbordabile” (Ferrari o Lamborghini sono irraggiungibili per voi, poveri utenti del forum). E perché è Honda.
Ritratto di ilariovs
ilariovs
27 dicembre 2025 - 12:57
Quindi riassumendo, volumi stabili, forte crescita di BEV e PHEV, ibride (che vuoldire poco) con crescita moderata ma che rappresentano piú di 1/3, diesel e benzina a picco, col diesel ad un passo dalla dipartita. Idrogeno e metano NP, GPL in altre alimentazioni... a leggere i commenti di 10-11 mesi fa avrei pensato tutto un altro risultato. Dimenticavo cinesi in spolvero ma NON nelle elettriche, anche lì considerando che non SAPREBBERO fare le termiche ti aspetteresti altri risultati. Invece la realtà cammina sulle sue gambe e non gli interessa cosa si dice. Mi aspetto le BEV al 20% nel 2026 in EU a 27.
Ritratto di Tistiro
Tistiro
27 dicembre 2025 - 13:00
Off topic. Dal primo gennaio 2026 a bologna non sarà piu consentito l accesso alle ztl per i non residenti con auto ibride, mentre potranno accedervi le bev. Strano! Qui il tuttologo dice che le full e mild eccetto pandina vanno in elettrico e sono piu simili alle elettriche che alle termiche... strano! si strapperà i capelli, ah no.... ed ora mi sto immaginando anche tutti gli altri che hanno cambiato la loro termica con una termica con batteria aggiuntiva per entrare e uscire liberamente dalla ztl.... ahi ahi ahi.... e non è colpa loro.... ma delle regole che cambiano al volo
Ritratto di Edo-R
Edo-R
27 dicembre 2025 - 13:09
Ovviamente A6 Avant, il resto è letteralmente spazzatura che cammina, lasciando perdere le supercar.
Ritratto di Flynn
Flynn
27 dicembre 2025 - 13:19
3
MOG: in un mondo di capi industriali c'e' ancora spazio per l'alta sartoria.
