Weekend del 22-23 luglio 2023: traffico da bollino rosso

Quello del 22 e del 23 luglio 2023, il penultimo weekend di luglio, si prevede un forte incremento della circolazione stradale verso le principali località balneari e di villeggiatura italiane. Il flusso del traffico è previsto in aumento già nel tardo pomeriggio di venerdì 21 luglio soprattutto in uscita dalle tangenziali che collegano le città con le autostrade.

Secondo il calendario del traffico intenso 2023 predisposto dalla Polizia Statale (qui sotto), venerdì 21 pomeriggio è previsto traffico intenso (bollino giallo), soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio-sera. Mentre nella mattinata del sabato 22 è previsto il bollino rosso, con la situazione che dovrebbe gradualmente migliorare nel pomeriggio, quando comunque è previsto traffico intenso da bollino giallo. Domenica 23 luglio il flusso del traffico è da bollino rosso sia nella mattina che nel pomeriggio, in virtù del previsto rientro verso le città. Per migliorare il flusso sulle strade è previsto il divieto di circolazione per i mezzi superiori alle 7,5 t nella giornata di sabato 22° luglio dalle ore 08:00 alle ore 16:00, mentre per domenica 23 luglio nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 22.

Bisogna prestare particolare attenzione alle previsioni meteo, previste in peggioramento soprattutto al nord dove sono previste temperature in diluzione e precipitazioni diffuse, anche con grandinate, sia il 22 che il 23 luglio. Situazione opposto al centro sud dove il meteo sarà decisamente più clemente, con sole praticamente ovunque e temperature intorno ai 40 °C sia in Sicilia che in Puglia.

La Polizia di Stato ha predisposto una serie di buone pratiche e consigli da adottare sia prima che durante il viaggio. Prima di partire è sempre opportuno e doveroso:

verificare l'efficienza del veicolo;

sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l'autovettura;

individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

evitare pasti abbondanti e alcool; essere sufficientemente riposati;

; tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendo escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.



Per sapere l’andamento del traffico in tempo reale è sufficiente andare sito Vai dell’Anas. In alternativa, è prevista l’applicazione VAI, che consente di ottenere informazioni certificate sul traffico con aggiornamenti in tempo reale.



Scarica l'App VAI per Apple - Scarica l'App VAI per Android

Sul sito di Autostrade per l’Italia è invece possibile essere aggiornati sugli eventi e sulle chiuse in corso sulla rete autostradale, oltre che sulle code. Qui per sapere tutti i cantieri inamovibili sulla rete autostradale a pedaggio in concessione segnalati dalla Polizia di Stato.

Schema dei flussi di traffico nelle giornate critiche sulla rete autostradale;

Itinerari alternativi nord - centro - sud;

Le aree geografiche ordinariamente oggetto di sorvolo da parte dei mezzi aerei della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri;

Per avere notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili anche i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web Cciss, applicazione iCCISS per iPhone, canale Twitter del CCISS), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione “VAI” (Viabilità Anas Integrata) visitabile sul sito Stradeanas e disponibile anche per Smartphone Android e iOS. In alternativa, gli utenti hanno a disposizione anche il numero unico 800.841.148. Altre informazioni sulla rete autostradale in concessione con numeri e contatti utili sono disponibili sui siti istituzionali delle Società Concessionarie autostradali: Autostrade, Autovie, Autobrennero, Astm.

Durante il viaggio è sempre bene attenersi a semplici ma fondametali regole per la sicurezza, nostra e degli altri automobilisti:

tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

utilizzare per i bambini gli appositi seggiolini;

non distrarsi durante la guida (con il cellulare, la radio, l'infotainment, la sigaretta);

fare soste frequenti, almeno ogni due ore di guida;

regolare la velocità sui limiti imposti e sulle condizioni del traffico;

mantenere la distanza di sicurezza; usare prudenza nei sorpassi, segnalando con anticipo l'intenzione di spostarsi a sinistra;

non impegnare mai la corsia di emergenza, se non in caso di estremo bisogno;

sulle autostrade a tre corsie, viaggiare sulla prima corsia di marcia, a destra, e utilizzare la corsia centrale e quella di destra solo per il sorpasso.



Disponibile anche una brochure informativa per coloro che utilizzeranno i treni per gli spostamenti.