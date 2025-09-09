Home
Xpeng: non solo auto al Salone di Monaco

di Redazione online
Pubblicato 09 settembre 2025

L’azienda cinese presenta le sue ultime innovazioni tecnologiche guidate dall’intelligenza artificiale che interessano le automobili, ma anche la robotica e i veicoli volanti.

MOBILITÀ INTELLIGENTE

xpeng p7 2025 09 02

Qui sopra la Xpeng P7.

La Xpeng sbarca a Monaco non solo sui padiglioni dell’IAA, ma anche aprendo nel capoluogo bavarese il suo primo centro di ricerca e sviluppo in Europa, che verrà inaugurato entro la fine del mese ed è pensato per sviluppare innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale e rafforzare parallelamente il legame con gli utenti europei. La casa cinese ha l’obiettivo di integrare l’AI nel proprio DNA, creando tecnologie capaci di trasformare la vita quotidiana di milioni di persone attraverso veicoli intelligenti, robot umanoidi e persino auto volanti. 

In quest’ottica la casa di Guangzhou ha portato per la prima volta nel Vecchio Continente la seconda generazione della Xpeng P7 con la quale vuole mostrare agli utenti di tutto il mondo “come l’IA possa trasformare l’auto in un’esperienza di mobilità intelligente e affidabile”, spiega He Xiaopeng, presidente e ceo della Xpeng. 

LA CONQUISTA PARTE DALL’EUROPA

xpeng x9 2025 09 1

Qui sopra la Xpeng X9.

Forte della sua presenza in 46 mercati e con la volontà di espandersi globalmente, l’azienda cinese è convinta che il mercato europeo svolga un ruolo fondamentale nella sua crescita internazionale. Alla base della strategia del marchio c’è il sistema di intelligenza artificiale sviluppato internamente, che alimenta ogni dimensione dell’ecosistema di mobilità dell’azienda: l’architettura IA integra cloud, veicolo, potenza di calcolo e hardware, che grazie a un’infrastruttura centralizzata e un’architettura di controllo zonale lavorano in sinergia. Partendo da questi pilastri, la Xpeng punta entro il 2026 di produrre veicoli di serie a guida autonoma di Livello 4 (quindi senza necessità di intervento da parte del guidatore) e di avviare i test per i robotaxi in Cina. 

DALLE AUTO AI ROBOT

xpeng p7 plus 2025 09

Qui sopra la Xpeng P7+.

Oltre alla P7, la Xpeng ha portato sullo stand del Salone di Monaco anche la monovolume X9 e la berlina P7+, il primo veicolo al mondo definito dall’intelligenza artificiale, oltre che le suv G6 e G9, già disponibili in Italia a partire rispettivamente da 39.700 e 55.790 euro. Dalla strada al cielo il passo potrebbe non essere così complicato, grazie alla controllata Xpeng Aeroht, che a ottobre farà compiere il primo volo internazionale a Dubai al Land Aircraft Carrier (già forte di 5.000 preordini). Sviluppato in cinque anni e sei generazioni, c’è spazio anche per il robot umanoide Iron (foto qui sotto), in fase di addestramento in contesti industriali e che si avvia alla produzione in serie nel corso del prossimo anno.

press conference iron 2

