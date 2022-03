Formula 1, Gp dell’Arabia Saudita 2022: vince Verstappen. Classifica e calendario

Nel Gp di Formula 1 dell’Arabia Saudita 2022 torna in cattedra, prendendosi la rivincita, un certo Max Verstappen, campione del mondo in carica. L’olandese della Red Bull è stato autore di una super gara, condita dal sorpasso a Leclerc a tre giri dalla fine. Il monegasco della Ferrari è stato però molto competitivo dimostrando la qualità della Ferrari. Terzo posto per l’altro ferrarista Sainz che precede Perez (Red Bull) e Russell (Mercedes). Continua la crisi di Hamilton, mai competitivo con la sua Mercedes; l’inglese di deve accontentare del decimo posto.

Partenza molto bella di Perez che ha mantenuto la prima posizione. Verstappen ha invece sopravanzato Sainz, mettendo nel mirino Leclerc. Dopo dieci giri il messicano della Red Bull aveva un margine di poco più di due secondi su Leclerc. Al 15° giro Perez rientra ai box ma è sfortunato perché l’incidente di Latifi, e la conseguente entrata in scena della safety car, ha favorito Leclerc e Verstappen che hanno effettuato il cambio gomme sopravanzando il pilota della Red Bull. Ai box anche Sainz che rientra in pista subito dietro a Perez.

Al 20° giro rientra la safety car e la gara riparte con la Ferrari di Leclerc in seguita da Verstappen. Il finale è stato scoppiettante. I problemi tecnici di Alonso (Alpine) e Ricciardo (McLaren) hanno costretto la direzione di gara a chiamare la virtual safety car, entrata al 39° giro. Poi i due piloti di testa hanno dato vita a una serie spettacolari di sorpassi e controsorpassi. Ma questa volta ad avere la meglio è l’olandese che a tre giri dalla fine piazza la “zampata” infilando Leclerc. Il monegasco tuttavia non si è scomposto più di tanto e si stava preparando al controsorpasso; tentativo che però non si è concretizzato a causa delle bandiere gialle per l’incidente tra Albon e Stroll.

Si torna in pista in Australia tra due settimane.