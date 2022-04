Formula 1, risultato qualifiche Gp d’Australia 2022. Orari gara diretta tv

UNA FERRARI DAVANTI A TUTTI - Con uno strepitoso 1’17”868 Leclerc conquista la pole position nel Gp d’Australia 2022 di Formula 1, battendo le due Red Bull di Verstappen e Perez. II ferrarista, grazie a un giro perfetto nella Q3, è quindi riuscito a mettersi alle spalle una Red Bull che sul circuito dell’Albert Park è apparsa decisamente competitiva. Peccato per l’altra Ferrari di Sainz, che, pur avendo il potenziale per stare tra i primi, deve accontentarsi del nono posto a causa di un errore nel tentativo lanciato. Da segnalare l’ottimo quarto posto di Lando Norris su McLaren, che precede le due Mercedes di Hamilton e Russell. Il vice campione del mondo è riuscito a trovare una “quadra”, anche se la Mercedes è comunque ancora lontanissima dai primi.

LA Q1 - Nella Q1 a siglare il miglior tempo sono state le Red Bull di Verstappen e Perez, davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz. Tra gli eliminati Vettel (Aston Martin), Albon (Williams), Magnussen (Haas), Latifi (Williams) e Stroll (Aston Martin). Weekend nero per l’Aston Martin, che dopo gli incidenti di Stroll e Vettel, deve incassare un’altra brutta prestazione con i due piloti relegati in fondo allo schieramento.

LA Q2 - Anche nella Q2 sono state protagoniste le Red Bull, con Perez primo e Verstappen terzo. Secondo e quarto posto per Sainz e Leclerc. Hamilton, ottavo, dietro al compagno di squadra Russel, è riuscito a qualificarsi per la Q3.

GLI ORARI DELLA GARA IN TV - La partenza della gara di domenica 9 è fissata alle ore 7, e sarà trasmessa su Sky Sport F1 in diretta, e su TV8, in differita alle ore 15:15.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE