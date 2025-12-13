Home
Un fiume di denaro nelle tasche dei piloti di F1 nel 2025

formula 1
di Redazione online
Pubblicato 13 dicembre 2025

La stima parla di un totale di 363 milioni di dollari tra salari e bonus per i 10 piloti più pagati di quest’anno. Vediamo quanto ha guadagnato ciascuno.

GIRANO UN SACCO DI SOLDI

La corsa al titolo mondiale 2025 di Formula 1 è stata decisa all'ultima gara, con Lando Norris (McLaren) che ha superato il compagno di squadra Oscar Piastri e l'ex campione Max Verstappen. Quest'anno si segnala anche per l'esplosione dei guadagni: secondo le stile di Forbes, i dieci piloti più pagati hanno totalizzato $363 milioni tra stipendi e bonus in questa stagione. Si tratta di un aumento del 15% rispetto al 2024 e di un notevole balzo del 72% dal 2021.

Questa crescita vertiginosa è diretta conseguenza di due fattori principali: il successo commerciale della F1, che ha visto le sponsorizzazioni e i montepremi aumentare. La valutazione media dei team è salita a $3,6 miliardi quest'anno, in netto aumento rispetto agli $1,9 miliardi del 2023. Inoltre, dal 2021, il cost cap (tetto di spesa) limita la spesa per la costruzione delle auto a circa $170 milioni, ma esclude esplicitamente i salari dei piloti. Questo rende i compensi dei piloti l'unica area chiara in cui i team possono ostentare la loro forza finanziaria e cercare un vantaggio in pista.

piloti f1 2025 1

VERSTAPPEN E HAMILTON AL TOP

Nonostante non sia riuscito a conquistare il quinto titolo, fermandosi a 2 punti da Norris, Max Verstappen (Red Bull) mantiene la corona finanziaria per la quarta stagione consecutiva. Il 28enne olandese ha incassato un compenso stimato da Forbes di $76 milioni, ripartito tra $65 milioni di stipendio e $11 milioni in bonus. Sommando l'ultimo compenso, Verstappen ha guadagnato $323 milioni nelle cinque stagioni in cui la classifica è stata pubblicata.

Immediatamente dietro si trova Lewis Hamilton, che, nella sua prima stagione con la Ferrari, ha stabilito un record assoluto con uno stipendio stimato a $70 milioni, per un totale di $70,5 milioni. Tutto questo nonostante la stagione disastrosa, nella quale non è riuscito a salire sul podio in nessun Gp. Hamilton rimane comunque il pilota più appetibile dal punto di vista delle sponsorizzazioni, con circa $20 milioni di guadagni extra-pista, cifra non inclusa nel calcolo totale dei compensi.

piloti f1 2025 1 1

NORRIS E PIASTRI

Il campione del mondo Lando Norris (McLaren) è terzo nella classifica degli incassi con $57,5 milioni. Il suo stipendio base è di $18 milioni, ma i bonus legati alle prestazioni raggiungono $39,5 milioni, compresi circa $10 milioni per la vittoria del campionato. Norris ha ottenuto sette vittorie e 18 podi in 24 gare, superando sia Verstappen che il compagno di squadra Piastri.

Il suo rivale interno, Oscar Piastri, è il quarto più pagato con $37,5 milioni. L'australiano ha incassato $27,5 milioni in bonus grazie a sette vittorie e 16 podi.

piloti f1 2025 1 2

UN ITALIANO

Charles Leclerc della Ferrari si piazza quinto con $30 milioni, un aumento dovuto a un sostanziale incremento salariale garantito dal suo nuovo contratto pluriennale.

La classifica include anche due nuovi volti: il veterano Carlos Sainz (Williams), nono con $13 milioni, e il debuttante Kimi Antonelli (Mercedes), decimo con $12,5 milioni. Il 19enne italiano, ha mostrato il suo potenziale raggiungendo tre podi e chiudendo la stagione al settimo posto, guadagnando $7,5 milioni in bonus.

LA TOP 10

Posizione

Pilota

Compenso Totale (Milioni)

Stipendio (Milioni)

Bonus (Milioni)

1

Max Verstappen

$76.0

$65.0

$11.0

2

Lewis Hamilton

$70.5

$70.0

$0.5

3

Lando Norris

$57.5

$18.0

$39.5

4

Oscar Piastri

$37.5

$10.0

$27.5

5

Charles Leclerc

$30.0

$30.0

$0.0

6

Fernando Alonso

$26.5

$24.0

$2.5

7

George Russell

$26.0

$15.0

$11.0

8

Lance Stroll

$13.5

$12.0

$1.5

9

Carlos Sainz

$13.0

$10.0

$3.0

10

Kimi Antonelli

$12.5

$5.0

$7.5
