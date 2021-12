Formula 1: Verstappen è campione 2021

INTERROTTA L’EGEMONIA DI HAMILTON - Gli ingredienti per una gara spettacolare c’erano tutti, ma l’ultimo giro del Gp di Abu Dhabi 2021 di Formula 1 ha superato tutte le aspettative. La gara, che si stava avviando verso un finale quasi scontato con Hamilton su Mercedes campione del mondo, capace di imprimere un grande ritmo alla gara e di superare Verstappen in partenza, è stata totalmente ribaltata dall’entrata della safety car l’incidente di Latifi. L’entrata in pista della safety car ad appena 5 giri dalla fine ha rimescolato le carte. Chiaramente la Red Bull ha approfittato dell’occasione per rischiare il tutto per tutto montando gomme soft per provare l’assalto finale a Hamilton. L’inglese è invece rimasto in pista con le gomme dure. Una strategia conservativa che la Mercedes pagherà a caro prezzo.

SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO - All’ultimo giro, infatti, in una pista sgombra, Verstappen, con la sua Red Bull numero 33, ha sferrato il sorpasso vincente su Hamilton che, questa volta, non è riuscito a contrattaccare. Polemiche a parte, Hamilton e Verstappen hanno condotto una stagione pazzesca, un testa a testa incredibile terminato con un colpo di scena ancora più incredibile. Verstappen conquista così il titolo di campione del mondo, e la Mercedes il campionato costruttori. Alla fine Hamilton si è sportivamente congratulato con Verstappen.

SVANTAGGIATO IN PARTENZA - La gara è stata palpitante fin da subito. Verstappen, autore di una partenza non buona, è stato infatti superato dal rivale. Al primo giro però l’inglese è stato attaccato e superato dall’olandese in curva 7, riuscendo tuttavia a riprendersi la posizione prendendo la via di fuga. Dopo il valzer dei pit stop, e nonostante l’azione di disturbo operata da Perez, che è riuscito a tenere dietro Hamilton per un po’, Hamilton sembrava avviarsi verso una vittoria nemmeno troppo sudata, il suo ritmo era infatti superiore. Ma l’incidente di Latifi ha cambiato il corso degli eventi.

FERRARI TERZA NEL MONDIALE - Ottimo terzo posto per Sainz con la Ferrari numero 55, autore di una gara solida. La Ferrari agguanta così il terzo posto nel mondiale costruttori ai danni della McLaren.