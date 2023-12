Alfa Romeo: i nomi più belli

La prima Alfa Romeo Giulietta della storia è la Sprint, una leggera e scattante coupé che si è conquistata un posto speciale nel cuore di intere generazioni di alfisti per la bellezza delle forme, nate dalla matita di Franco Scaglione, e la grinta del motore quattro cilindri con distribuzione a doppio albero a camme in testa, un vero marchio di fabbrica per la casa milanese. Ma quali sono le origini del nome? La leggenda narra che la “Fidanzata d’Italia”, com’è stata romanticamente soprannominata all’epoca, sia stata battezzata così in seguito a una battuta di madame de Cousandier, moglie del poeta Leonardo Sinisgalli, allora consulente di Finmeccanica. Raggiunto il marito e altri dirigenti dell’Alfa in una caffetteria di Parigi, la signora esclamò divertita: “Siete otto Romeo e non c’è neanche una Giulietta?”. Risero tutti, per poi convenire che quel nome shakespeariano era semplicemente perfetto per la nuova auto del Biscione.