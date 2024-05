Novanta nuovi caricabatterie ultraveloci in autostrada

LUNGO LE AUTOSTRADE- Le stazioni di ricarica ultraveloce di Atlante, progettate da Bertone Design, arriveranno presto sulle autostrade italiane al servizio della mobilità elettrica. Si tratta di installazioni dotate di pannelli solari e sistemi di accumulo dell'energia, in modo da offrire ricariche alimentate da energia rinnovabile al 100% e limitare o annullare i prelievi dalla rete. Atlante è una società del Gruppo NHOA (è la nuova denominazione di Engie) la cui missione è implementare reti di ricarica veloce e ultraveloce per veicoli elettrici. L’azienda si è aggiudicata la prima gara in Italia per la progettazione, costruzione e gestione di oltre 90 punti di ricarica ultraveloce per veicoli elettrici lungo la rete di Autostrade per l'Italia, che saranno collocati in 8 aree di servizio.

HANNO LA TETTOIA - Le stazioni di ricarica di Atlante, capaci di caricare sino a 400 kW, consentiranno ai veicoli elettrici di guadagnare in pochi minuti centina di km di autonomia e saranno distribuite su tutto il territorio nazionale, con un focus sulle aree di servizio in Lombardia, Veneto, Toscana, Campania e Puglia. Tutte le stazioni di Atlante saranno dotate di pannelli fotovoltaici che non solo offriranno riparo alle vetture e agli automobilisti ma caricheranno sia i veicoli sia i sistemi d’accumulo, necessari per una migliore gestione dell’energia solare prodotta sul posto e che permette ad Atlante di fornire un’esperienza di ricarica ottimale e alimentata al 100% da energia rinnovabile.

ANTI SOSTA ABUSIVA - Le stazioni Atlante saranno riconoscibili dall’elegante pensilina ideata da Bertone Design e integreranno diverse soluzioni tecnologiche quali: un sistema di riconoscimento per la sosta abusiva dei veicoli a motore termico, illuminazione e segnaletica intelligenti. Oltre alla connessione Wi-Fi non mancheranno poi totem informativi multimediali e un sistema di videosorveglianza 24 ore su 24. Le stazioni di ricarica Atlante saranno accessibili 24 ore su 24 anche alle persone con mobilità ridotta, avranno terminali POS per il pagamento con carte bancarie e viene assicurata compatibilità con tutti i provider di servizi per la mobilità elettrica, con tutti i veicoli elettrici e con ogni standard di ricarica.