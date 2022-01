Auto classe 2002: 10 ventenni da non farsi scappare

NON VECCHIETTE MA STORICHE - Superata la fatidica soglia dei vent’anni, un’automobile cessa di essere semplicemente “vecchia” e può ambire a una seconda vita, intraprendendo il percorso che, al compimento del trentesimo anno d’età, la porterà a diventare un mezzo d’epoca a tutti gli effetti. In Italia, lo status di veicolo di interesse storico possono acquisirlo tutte le vetture ultraventennali, a patto che siano conservate in buone condizioni e, quindi, certificate dagli enti competenti, ovvero l’ASI (Automotoclub Storico Italiano) e i registri di marca Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Grazie a un provvedimento varato lo scorso dicembre dalla Regione Lombardia, all’elenco degli organismi di certificazione si è aggiunto anche l’Aci Storico, anche se limitatamente ai modelli inclusi nella lista di salvaguardia stilata dall’ACI (qui l’elenco completo per la fascia 20-29 anni). Per tutte queste automobili sono previste agevolazioni sul bollo e sull’assicurazione, fino alla completa esenzione della tassa di possesso in alcune regioni, come la Lombardia e l’Emilia Romagna.

POSSONO ESSERE UN INVESTIMENTO - Le auto più rare e rappresentative di un periodo storico, poi, prospetticamente possono rivelarsi pure un buon investimento, come abbiamo evidenziato in un nostro recente approfondimento relativo al mercato delle auto da collezione (qui per saperne di più). Con il 2022 appena cominciato, la nostra attenzione non può non andare ai modelli sbarcati nelle concessionarie vent’anni fa: ne abbiamo selezionati dieci che, per blasone, stile e caratteristiche tecniche, possono regalare grandi soddisfazioni nella guida di tutti i giorni e aspirare a un brillante futuro da auto d’epoca. Non si tratta di una classifica definitiva, bensì di una piccola guida per riscoprire (e magari acquistare) alcune tra le macchine più interessanti della Classe 2002. Ce ne sono altre che meritano di essere prese in considerazione, secondo te?