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Resistono all'elettrico: le ultime auto con motore V12

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di Andrea Spitti
Pubblicato 06 settembre 2026

Sempre più rare, ma non ancora scomparse. Berline, coupé e hypercar da sogno: le auto da sogno con motore V12.

Resistono all&#039;elettrico: le ultime auto con motore V12

SPECIE A RISCHIO

Per decenni è sono stati sinonimo di prestigio, raffinatezza e prestazioni, i motori ideali per le vetture più sportive e raffinate. Oggi i 12 cilindri a V devono però fare i conti con una realtà ben diversa rispetto a quella di qualche decennio fa, quando anche alcune case popolari offrivano vetture con dodici cilindri. Queste unità sono state sacrificate sull’altare del downsizing e delle emissioni anche su modelli che dovrebbero rappresentare il massimo del prestigio, limitando la loro presenza al mondo delle supercar e delle berline più lussuose.

Nel 2026 la scelta per chi vuole un V12 sotto il cofano è quindi piuttosto ristretta, ma ancora decisamente interessante, coprendo un ventaglio che va dal totale orientamento al comfort fino ad arrivare ad alcune delle hypercar più estreme costruite in pochissimi esemplari. Ecco alcune delle auto con motore V12 che possono essere acquistate al giorno d’oggi, ordinandole dalla meno costosa alla più costosa: una classifica nella quale il concetto di “meno costosa” è, naturalmente, molto relativo.

 

  • Mercedes-Maybach S 680 - da 262.602 euro

    La porta d’ingresso al mondo dei V12 è la più lussuosa delle Mercedes. La Maybach S 680 utilizza un 6.0 biturbo a benzina con 612 CV e 900 Nm, abbinato alla trazione integrale 4Matic. Più che sulle prestazioni, punta sul comfort assoluto, con un abitacolo progettato attorno a chi viaggia dietro.

  • Rolls-Royce Ghost - da 325.000 euro

    Elegante senza essere imponente come la sorella maggiore Phantom, la Rolls-Royce Ghost nasconde sotto il cofano un 6.75 V12 biturbo. La potenza di 571 CV e la coppia di 850 Nm arrivano con una progressione quasi impercettibile, secondo la tradizione della casa inglese. Anche qui il vero obiettivo non è correre, ma trasformare ogni viaggio in un'esperienza estremamente raffinata.

  • Rolls-Royce Cullinan - da 368.000 euro

    Il V12 è arrivato anche nel mondo dei grandi suv di lusso grazie alla Cullinan, che monta lo stesso 6.75 biturbo della Ghost (qui in base alle versioni la potenza va da 571 a 600 CV e la coppia da 850 a 900 Nm), mettendolo al servizio di una carrozzeria molto più alta e imponente. La trazione integrale e le sospensioni pneumatiche completano un progetto nel quale capacità di movimento e comfort vengono prima di tutto.

  • Ferrari 12Cilindri - da 395.000 euro

    Il nome dice già che la 12Cilindri, coupé o Spyder, è una delle poche Ferrari moderne a conservare un V12 aspirato: il 6.5 sviluppa 830 CV e raggiunge 9.500 giri/min. Non ci sono turbo a comprimere la risposta dell’acceleratore: la spinta cresce insieme al regime, accompagnata da un sound che rappresenta uno degli ultimi legami con la tradizione delle grandi granturismo di Maranello.

  • Aston Martin Vanquish - da 405.731 euro

    La nuova Aston Martin Vanquish punta sul V12 per distinguersi in un segmento sempre più dominato da motori più piccoli. Il suo 5.2 biturbo eroga 835 CV e ben 1.000 Nm di coppia, valori che le permettono di raggiungere i 345 km/h. È una gran turismo nel senso più classico del termine, ma con prestazioni da vera supercar.

  • Ferrari Purosangue - da 450.000 euro

    La Ferrari che non ti aspetti, la prima con una carrozzeria da crossover, è anche una delle ultime a difendere il V12 aspirato. Sotto il cofano della Purosangue c’è un 6.5 da 725 CV, capace di salire oltre gli 8.000 giri. Non è una suv, almeno secondo Maranello, ma una quattro porte a quattro posti con trazione integrale e un’impostazione sportiva che rende il suo dodici cilindri ancora più sorprendente.

  • Rolls-Royce Phantom - da 484.000 euro

    La Phantom rappresenta il vertice della produzione Rolls-Royce e conserva un V12 6.75 biturbo da 571 CV (lo stesso degli altri due modelli della casa inglese già citati). Qui le prestazioni passano decisamente in secondo piano: il motore è calibrato per offrire una spinta fluida e silenziosa, quasi senza soluzione di continuità. A fare la differenza sono soprattutto il livello delle finiture e le possibilità di personalizzazione praticamente illimitate. 

  • Lamborghini Revuelto - da 514.840 euro

    La Revuelto dimostra che il V12 può sopravvivere anche nell’era dell’elettrificazione. Il suo 6.5 aspirato è affiancato da tre motori elettrici e, insieme, il sistema sviluppa 1.015 CV. Il dodici cilindri rimane comunque il cuore del progetto: è montato in posizione posteriore longitudinale e può superare gli 8.000 giri/min, regalando alla prima V12 plug-in della Lamborghini un carattere tutt’altro che silenzioso.

  • Pagani Utopia - da 2 milioni di euro

    Se i modelli precedenti, per quanto assolutamente esclusivi, sono frutto di una produzione in serie, con la Pagani Utopia si aumenta decisamente il livello (e di prezzo), passando a qualcosa di quasi artigianale. L’hypercar di San Cesario sul Panaro segue una strada diversa da quella di molte vetture simili contemporanee: niente downsizing e nessuna tentazione di elettrificare il suo 6.0 V12 biturbo firmato AMG che sviluppa 864 CV e 1.100 Nm. A renderla ancora più speciale contribuisce la possibilità di abbinarlo a un cambio manuale a sette marce, soluzione ormai rarissima a questi livelli.

  • Zenvo Aurora - da 2,6 milioni di euro

    La danese Zenvo Aurora porta il concetto di V12 nel territorio delle hypercar più estreme. Il motore è un 6.6 quadriturbo sviluppato con Mahle, capace di raggiungere i 9.800 giri/min, affiancato da un sistema ibrido. Nella versione Tur, con un motore elettrico per ciascuna ruota, la potenza complessiva arriva a 1.850 CV: numeri che la collocano tra le automobili stradali più potenti mai concepite. 

  • Gordon Murray T.50 - da 3,2 milioni di euro

    La Gordon Murray T.50 sembra uscire da un’altra epoca: utilizza un 4.0 V12 aspirato Cosworth da 663 CV, capace di raggiungere l’incredibile regime di 12.100 giri/min. Il motore è soltanto una parte della ricetta: peso contenuto, cambio manuale e aerodinamica attiva, compreso il grande “ventilatore” posteriore, fanno della T.50 una delle hypercar più radicali e raffinate degli ultimi anni. Già tutti venduti i 100 esemplari previsti.

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Ritratto di TheMatt1976
TheMatt1976
6 settembre 2026 - 12:49
Credo che molti di noi più che di V12 abbiamo voglia di V2, a bancata molto aperta...
Ritratto di TheMatt1976
TheMatt1976
6 settembre 2026 - 12:51
"...anche alcune case popolari offrivano vetture con dodici cilindri". Quindi Volkswagen, che proprio da quel momento in poi stava tradendo il proprio nome.
Ritratto di AZ
AZ
6 settembre 2026 - 12:52
Rolls-Royce costa persino poco... La più bella è la Pagani.

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