Resistono all'elettrico: le ultime auto con motore V12

SPECIE A RISCHIO

Per decenni è sono stati sinonimo di prestigio, raffinatezza e prestazioni, i motori ideali per le vetture più sportive e raffinate. Oggi i 12 cilindri a V devono però fare i conti con una realtà ben diversa rispetto a quella di qualche decennio fa, quando anche alcune case popolari offrivano vetture con dodici cilindri. Queste unità sono state sacrificate sull’altare del downsizing e delle emissioni anche su modelli che dovrebbero rappresentare il massimo del prestigio, limitando la loro presenza al mondo delle supercar e delle berline più lussuose.

Nel 2026 la scelta per chi vuole un V12 sotto il cofano è quindi piuttosto ristretta, ma ancora decisamente interessante, coprendo un ventaglio che va dal totale orientamento al comfort fino ad arrivare ad alcune delle hypercar più estreme costruite in pochissimi esemplari. Ecco alcune delle auto con motore V12 che possono essere acquistate al giorno d’oggi, ordinandole dalla meno costosa alla più costosa: una classifica nella quale il concetto di “meno costosa” è, naturalmente, molto relativo.