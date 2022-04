Per le auto del Gruppo Volkswagen la ricarica sarà più facile

PER CASA - Il Gruppo Volkswagen annuncia la strategia che ha come obiettivo quello di migliorare progressivamente la vita ai possessori di auto elettriche, proponendo loro una serie di soluzioni integrate di ricarica a tariffe fisse e trasparenti. La compagnia sta infatti costruendo un ecosistema completo che include sia la ricarica domestica che quella casalinga. Sarà possibile scegliere tra tre offerte base, ciascuna con prezzi fissi per kilowattora. Le nuove tariffe, valide per i clienti We Charge (Volkswagen), Powerpass (Škoda), Easy Charging (Seat/Cupra) ed Elli, offriranno, anche condizioni favorevoli per utilizzare le stazioni di ricarica ultra rapida Ionity.

FUORI CASA - C’è poi un programma chiamato "Selected Partner" in collaborazione con i gestori delle stazioni di ricarica, la cui partenza è prevista nel corso dell’anno. In futuro, le colonnine particolarmente comode saranno evidenziate nel sistema di navigazione delle auto elettriche e sarà data la possibilità di scegliere se raggiungerle. I criteri di qualità includeranno l'affidabilità, la protezione dalle intemperie e la disponibilità di servizi di ristorazione. Questo significa che gli utenti saranno quindi in grado di dare una preferenza alle stazioni di ricarica che dispongono di una copertura e di punti di ristoro.

L'AUTO VIENE RICONOSCIUTA - Un’altra componente di questa strategia è l’introduzione della funzione Plug&Charge, che sarà attivata da metà 2022 tramite un aggiornamento software disponibile per tutte le auto elettriche del Gruppo Volkswagen basate sulla piattaforma MEB. Sfruttando lo standard ISO 15188, grazie alla comunicazione tra veicolo e infrastruttura, l’auto si identifica presso una delle stazioni di ricarica abilitate e avvia automaticamente il processo di ricarica. La funzione Plug&Charge è supportata, tra gli altri, da Ionity, Aral/BP, E.ON e Iberdrola, e altri partner si aggiungeranno nel corso dei prossimi mesi.

RICARICA VELOCE - Un altro tassello della strategia è costituita da New Auto, che prevede l’installazione, entro il 2025, di circa 45.000 punti HPC (High Power Charging, ricarica ad alta potenza) in Europa, Cina e Stati Uniti. L’offerta comprende anche un’intera gamma di soluzioni di ricarica per privati e aziende, che vanno dalla wallbox alla stazione di ricarica rapida flessibile.