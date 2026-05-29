L'autostrada A22 del Brennero sarà chiusa sabato 30 maggio 2026

Le orari di chiusura

Sul versante italiano è prevista la chiusura totale dell'A22 da Vipiteno in direzione nord dalle 10:30 alle 20:00 per tutti i veicoli. Nel migliore dei casi, l'ultima uscita disponibile sarà quella di Vipiteno, ma Autobrennero avvisa che l'uscita obbligatoria potrà essere anticipata ai caselli di Bressanone, Chiusa o Bolzano in base alle condizioni di traffico e alla formazione di code.

Divieto mezzi pesanti dalle 7:00

Per i mezzi pesanti oltre 7,5 tonnellate il divieto di circolazione scatta già dalle 7:00 alle 20:00. Il blocco interessa:

L'autostrada A22 in direzione nord

Tutte le strade extraurbane della provincia di Bolzano

La SS49 dallo svincolo Bressanone/Val Pusteria fino a San Candido

La SS38 dalla fine della Merano-Bolzano fino a Spondigna

La SS40 da Spondigna fino al Passo Resialive.



Versante austriaco: chiusura A13 e B182

Dalle 11:00 alle 19:00 il tratto austriaco dell'autostrada A13 del Brennero sarà chiuso in entrambe le direzioni tra il confine di Stato e il casello principale di Schönberg. Contestualmente sarà chiusa anche la strada statale B182 del Brennero sul versante austriaco.

Maxi-deviazione: Tarvisio e Salisburgo

Per aggirare il blocco è stata istituita una maxi-deviazione del traffico transalpino che passa per Tarvisio e Salisburgo, con circa 100 chilometri in più di percorso tra Verona e Rosenheim.

Percorsi alternativi consigliati:

Autostrada A4 Venezia-Udine + A23 fino al valico di Tarvisio

Autostrade austriache Pyhrn A9 e Tauern A10

e Tauern Passaggio attraverso la Svizzera



Provvedimenti in Veneto e Trentino

La Prefettura di Verona ha disposto il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sulla A22 in direzione Brennero nel tratto tra Verona Nord e il confine con la Provincia autonoma di Trento dalle 6:00 alle 20:00. Anche in Provincia di Trento vale il divieto per i veicoli commerciali sopra 7,5 tonnellate dalle 6:00 alle 20:00 sull'A22 e dalle 7:00 alle 20:00 sulle strade extraurbane provinciali.

Eccezioni al divieto

Sono previste eccezioni per:

Mezzi di soccorso e forze dell'ordine

Trasporto di generi alimentari deperibili

Trasporto di bestiame

Trasporto di carburanti (purché non diretti al Brennero)



In questi casi è necessario presentare il documento di trasporto o la prenotazione del titolo di viaggio per il trasporto combinato strada-ferrovia.

"Il Brennero è il principale asse di collegamento tra Italia e Nord Europa e vi passa oltre il 10% dell'import-export nazionale", ricorda Carlo Costa, direttore tecnico generale di Autobrennero. "La sua chiusura, anche solo per dieci ore, potrebbe avere pesanti ripercussioni non solo sul traffico".

Autobrennero consiglia di attraversare il confine attraverso il passo del Tarvisio e raccomanda di "limitare allo stretto necessario gli spostamenti lungo l'intera tratta della A22 nella giornata del 30 maggio e di evitare il transito in Alto Adige se la destinazione finale non si trova in quell'area".

Nessuna limitazione in direzione sud

Importante: nessuna limitazione è prevista in direzione sud, dal Brennero fino a Modena.

Consiglio per i viaggiatori

Evitate di partire sabato 30 maggio se non strettamente necessario. Se dovete assolutamente attraversare il Brennero, pianificate il percorso alternativo via Tarvisio e calcolate almeno un'ora e mezza in più di viaggio.