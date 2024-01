Marche premium: ecco chi ha venduto più auto nel 2023

​AUMENTARE IL DIVARIO - Il segmento premium del mercato è quasi sempre sinonimo dei big 3 tedeschi: Audi, BMW e Mercedes, in rigoroso ordine alfabetico. Lo scorso anno si è concluso con la BMW che ha visto incrementare il suo vantaggio rispetto ai suoi competitor, confermandosi al primo posto tra i marchi premium. La casa di Monaco ha raggiunto nel corso del 2023 il suo massimo storico di vendite globali, arrivando a consegnare 2.253.835 unità, con un aumento del 7,3% rispetto allo scorso anno (qui la news). Di contro, la Mercedes ha confermato sostanzialmente le cifre dell’anno precedente con 2.043.800 auto consegnate. A frenare parzialmente le vendite sono state la carenza di componenti per i sistemi ibridi leggeri a 48 volt e il passaggio a nuovi modelli. Sono però aumentate del 73% le vendite di auto elettrica con la stella, arrivate nel 2023 a 222.600 unità.

VENTO AMERICANO - Il terzo gradino del podio resta all’Audi, per cui la maggior facilità nell’approvvigionamento dei componenti ha permesso di aumentare le vendite del 17%, arrivando così a 1.895.240 auto vendute. Aumento ancora più significativo (+51%) per le elettriche del marchio, consegnate in oltre 178.000 esemplari. La crescita dell’Audi nel 2023 le ha permesso di rintuzzare l’ascesa della Tesla, che ha venduto 1.808.581 auto nel 2023, migliorando le sue prestazioni del 38% rispetto al 2022. La stragrande maggioranza delle vendite della casa americana (96%) si è concentrata su solo due modelli, la Model 3 e la Model Y, lasciando le briciole alle più grandi e costose Model S e Model X. Se la Tesla facesse registrare livelli di crescita simili anche nel 2024 il primato della BMW sarebbe a serio rischio.

LE ALTRE - Ben lontani dai big gli altri marchi del mercato premium. La Lexus, costola di lusso della Toyota, non ha ancora comunicato i dati ufficiali sulle vendite dell’intero anno, ma fino a novembre aveva consegnato 741.112 auto, in aumento del 28% rispetto allo stesso periodo del 2022. Per la Volvo l’anno appena concluso ha segnato il record di vendite, con 708.116 vetture consegnate e un aumento del 15%.