Il car sharing di Bologna si potenzia con le Volvo EX30

SHARING A EMISSIONI ZERO - Bologna “Città 30” è un argomento balzato agli onori della cronaca negli ultimi giorni (qui la news). Il provvedimento sui limiti di velocità, da lungo tempo preannunciato e operativo dal 16 gennaio, è alla base di un acceso dibattito con il ministero dei trasporti, che vuole limitarlo a poche zone del centro città. Vedremo come andrà a finire il confronto. Ma le novità sull’uso dell’auto nel capoluogo emiliano non finiscono qui. È di questi giorni la notizia che la Volvo contribuirà al potenziamento del sistema di car sharing elettrico del gruppo Tper - Trasporto Passeggeri Emilia Romagna (società che si occupa di mobilità e gestisce il trasporto pubblico locale nella città). La casa svedese si impegna a consegnare 300 esemplari di Volvo EX30, la crossover compatta a batteria con autonomia dichiarata di oltre 450 km, che andranno ad aggiungersi allo sharing a zero emissioni di Tper ribattezzato, non a caso, “Corrente”. Le nuove EX30 saranno disponibili a partire dalla primavera del 2024.

OLTRE I COLLI BOLOGNESI - “Corrente” si rivolge a un bacino di circa 82.000 utenti (oltre alle auto offre anche scooter elettrici in condivisione). Si tratta di una tipologia di sharing a “flusso libero”: si accede alle EX30 con l’applicazione installata sullo smartphone e al termine dell’utilizzo si lascia l’auto in qualsiasi piazzola di sosta della città (o in alternativa la si collega a una colonnina di ricarica Tper segnalata direttamente dall’app). Le EX30 di “Corrente” potranno entrare liberamente nelle ztl e imboccare le corsie preferenziali bolognesi. Inoltre, le auto potranno raggiungere anche le altre città emiliane dove il servizio è attivo (Casalecchio di Reno, Ferrara e Imola), purché vengano poi parcheggiate all’interno dell’area coperta dal servizio.

DIFFUSIONE CAPILLARE - Con Corrente si pagano i minuti effettivi d’uso dell’auto. Una volta raggiunta la tariffa massima (dopo 3 ore di viaggio), le successive 24 ore di utilizzo sono completamente gratuite. Oltre che nel centro di Bologna e nelle altre città sopra citate, il servizio è presente anche nei pressi della stazione ferroviaria e dell’aeroporto del capoluogo emiliano, per un totale di 70 km quadri di area operativa. Per coloro che sono già abbonati al trasporto pubblico locale di Tper, i primi 10 euro di corsa con Corrente sono gratuiti.