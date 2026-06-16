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Guida autonoma, se l'auto sbaglia paga la casa madre: la mossa senza precedenti della BYD

auto guida autonoma
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di Andrea Spitti
Pubblicato 16 giugno 2026

Il colosso cinese si assumerà la responsabilità economica di eventuali incidenti accaduti mentre il suo sistema di assistenza è attivo.

Guida autonoma, se l&#039;auto sbaglia paga la casa madre: la mossa senza precedenti della BYD

UN ANNO DI COPERTURA

La fiducia nei sistemi di assistenza alla guida passa anche dalla responsabilità. È su questo terreno che la BYD prova a distinguersi dai concorrenti annunciando, solo per il mercato cinese, una copertura completa dei danni derivanti da incidenti avvenuti durante l’utilizzo della funzione Urban Navigate on Autopilot, parte del pacchetto di assistenza alla guida God’s Eye.

In pratica, se il sistema è attivo e l’incidente rientra nelle condizioni previste dal programma, il costruttore si farà carico delle conseguenze economiche del sinistro. La nuova formula sarà valida per dodici mesi e interesserà sia i nuovi clienti sia chi aggiornerà il proprio veicolo alla versione 5.0 del sistema God’s Eye.

Secondo il colosso cinese, la copertura entrerà in gioco quando un incidente avviene durante l’uso delle funzioni di guida altamente automatizzata e nel rispetto delle normative vigenti. Si tratta di una mossa che punta a ridurre una delle principali barriere all’adozione di queste tecnologie: la diffidenza degli automobilisti.

LA SFIDA DELLA GUIDA AUTOMATIZZATA

L’iniziativa arriva in un momento in cui la competizione sulla guida assistita è sempre più intensa. La BYD sostiene di poter contare su oltre 3 milioni di veicoli equipaggiati con sistemi intelligenti di assistenza alla guida e su una quantità enorme di dati raccolti ogni giorno sulle strade cinesi: dati che rappresentano la base per l’addestramento degli algoritmi che governano le funzioni più avanzate del sistema God’s Eye.

Se negli ultimi anni la casa cinese aveva costruito parte della propria reputazione sulla sicurezza delle batterie Blade Battery, oggi cerca di trasferire quel messaggio al mondo della guida automatizzata. Offrire una copertura economica in caso di incidente significa infatti assumersi una quota di responsabilità diretta sul funzionamento della tecnologia, un passo che pochi costruttori hanno finora deciso di compiere in modo così esplicito.

UN CHIP FATTO IN CASA

Parallelamente, la BYD ha presentato anche il nuovo processore Xuanji A3, sviluppato internamente e realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. Il chip è stato progettato per supportare le future evoluzioni della guida automatizzata e, secondo l’azienda, può gestire livelli di automazione fino a L3 e L4. In configurazione a tre processori, la potenza di calcolo supera i 2.100 TOPS (tera operations per second), un valore che colloca il nuovo componente tra i più avanzati del settore.

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Ritratto di RaptorF22Stradalee
RaptorF22Stradalee
16 giugno 2026 - 13:01
Bhé direi é giustissimo se guida la macchina da me cosa vuoi
Ritratto di forfElt
forfElt
16 giugno 2026 - 13:05
Addio Tesla e Tedesche premium, mi sa... (*e comunque l'abbiamo tante volte detto che con le auto moderne conveniva e conviene aspettare, che a breve ti arriva sempre qualcosa di molto più nuovo-tecnologico) - Certo, nella fattispecie bisognerà cambiare auto ogni anno, nel caso; ma "son dettagli" per il classico early adopter entusiasta...
Ritratto di Giulk
Giulk
16 giugno 2026 - 13:08
"Senza precedenti"??? Veramente Mercedes lo fa già con la guida autonoma da livello 3
Alexspc79
16 giugno 2026 - 13:31
13
Ci voleva già
Ritratto di Ultimojedi
Ultimojedi
16 giugno 2026 - 13:31
Ci sono due puntualizzazioni da fare. La prima è che a legislazione attuale questo è possibile in pratica solo in Cina. La seconda è che questo punta a mettere la guida autonoma a proprio agio: siccome i casini li combinano gli umani e la guida autonoma non ce la fa a mettere pezze, togliamo gli umani dalla strada.
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