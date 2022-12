Consegnata la prima Ferrari Purosangue

PRIMA A LONDRA - Sold out prima ancora d’atterrare in concessionaria. In barba a un prezzo di listino che, in Italia, parte da ben 390.000 euro. La Ferrari Purosangue s’è fatta attendere un po’, unendosi al “party” delle supercar a ruote rialzate con qualche anno di ritardo rispetto alle rivali dirette. Proprio l’attesa per la prima suv del Cavallino Rampante (anche se, in realtà, è più una crossover che una sport utility), quasi spasmodica dato il continuo rincorrersi di voci e indiscrezioni su un effettivo approdo nella gamma Ferrari, ha acceso il desiderio di possederne una al più presto in chi, ovviamente, ha la fortuna di potersela permettere. Con il libro degli origini momentaneamente chiuso e la scelta della casa di Maranello di non aprire alcun overbooking, non starà quindi più nella pelle il cliente che ha da poco ricevuto una telefonata dallo show-room Ferrari H.R. Owen di Mayfar, Londra.

INCANTA IN NERO - La prima Ferrari Purosangue a comparire in pubblico (così almeno risulta da un filmato apparso su YouTube alcuni giorni fa) è color nero Purosangue, una tinta sofisticata in quanto, alla luce, appare leggermente rischiarata da alcune scintille di rosso scuro. Sotto il cofano, naturalmente, ruggisce il 6.5 V12 aspirato da 715 CV. Proprio il nobile “cuore” della quattro posti ad assetto rialzato del Cavallino rappresenta il maggior elemento di distinzione nel derby tutto emiliano con la Lamborghini Urus, mossa da un più piccolo 4.0 V8 biturbo da 666 CV (un motore che, in varie configurazioni di potenza, equipaggia altri modelli di lusso del gruppo Volkswagen, tra cui le Porsche Cayenne e Panamera, alcune Audi S e RS, la A8, e naturalmente le Bentley Continental e Flying Spur).

NON È L’UNICA SUPER SUV COL V12 - Per dovere di cronaca, è bene ricordare che la Ferrari Purosangue non è l’unica suv di extra-lusso equipaggiata con un motore a dodici cilindri. Oltremanica, possono condividere questo vanto le lussuosissime (e costosissime) Rolls-Royce Cullinan (spinta da un 6.7 V12 biturbo da 571, in Italia costa, optional esclusi, 351.000 euro) e Bentley Bentayga (disponibile, accanto alle versioni V8 e V6 ibrida, anche la Speed, mossa da un 6.0 W12 biturbo di origine Audi da 635 CV).