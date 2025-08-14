Se hai una di queste auto inizia a preoccuparti

PERICOLOSI

Degli airbag Takata si parla, purtroppo, ormai da diverso tempo. I dispositivi prodotti dall’azienda giapponese si sono rivelati nel tempo molto pericolosi, provocando con la loro esplosione già diverse vittime in caso di incidente: così, il sistema che avrebbe dovuto proteggere i passeggeri, è diventato invece più pericolo dello stesso scontro. Il rischio è dovuto all’umidità, che si infiltra e causa la formazione di muffa all’interno del contenitore delle sostanze esplosive, rendendo lo scoppio dell’airbag molto più violento del normale. Di conseguenza, invece di gonfiarsi in modo sicuro, l'airbag può esplodere, proiettando pericolosi frammenti di metallo e plastica nell'abitacolo del veicolo.

NON SOLO CITROËN

Il caso degli airbag Takata è tornato d’attualità negli ultimi mesi, a causa in particolare della Citroën, che ha richiamato tutte le C3 e DS 3 prodotte dal 2009 al 2017, imponendo il blocco di tutte le vetture non ancora sistemate (qui la notizia), ma che sta faticando a sostituire i dispositivi difettosi. Ma il popolare modello della casa francese è solo la punta dell’iceberg, visto che sono decine le case che si sono rifornite dalla Takata per i i loro modelli, almeno fino al fallimento dell’azienda giapponese nel 2017. Per questo il governo francese ha stilato l’elenco delle vetture che montano i famigerati airbag, con i relativi periodi di produzione (tabella qui sotto).

LA LISTA

Attenzione, se hai uno dei modelli elencati qui sotto, e non hai evidenza che sia stato modificato tramite un richiamo dal costruttore, il consiglio è quello di recarti presso un'officina della rete ufficiale per fare un controllo ed evitate di guidare l’auto fino all’avvenuta riparazione.