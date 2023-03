Ferrari endurance: a Sebring inizia l'avventura nel WEC 2023

UN RITORNO STORICO - Ormai ci siamo: mancano poche ore alla prima sessione di prove libere della 1000 Miglia di Sebring, primo appuntamento del WEC 2023. L’undicesima stagione del Campionato del mondo endurance sarà ricordata per il ritorno della Ferrari nella massima serie delle gare di durata (qui la news), a 50 anni esatti dall’ultima apparizione e a 51 dalla cavalcata trionfale della 312 PB che, con dieci vittorie, dominò letteralmente la stagione 1972.

MOTORI CALDISSIMI - Le due Ferrari 499P (guarda qui sotto il video che ne racconta lo sviluppo) schierate dalla casa di Maranello hanno già “assaggiato” i sei chilometri e le 17 curve del mitico circuito della Florida nel Prologo andato in scena l’11 e il 12 marzo. L’antipasto della gara inaugurale del Mondiale ha fornito un quadro dei rapporti di forza tra i team: in virtù della sua grande esperienza, nella “due giorni” di test collettivi la Toyota, in pista con la GR010, si è dimostrata la più in forma di tutte. E la Ferrari? Le 499P numero 50 di Fuoco-Nielsen-Molina e 51 di Pier Guidi-Giovinazzi-Calado non hanno lo stesso passo gara dei bolidi giapponesi, alle spalle dei quali ci si attende una competizione serrata tra i bolidi del Cavallino Rampante e le altre inseguitrici, ovvero Cadillac, Peugeot e Porsche.

313 GIRI PER PREPARARSI AL DEBUTTO - Il Prologo del WEC a Sebring è stato un banco di prova fondamentale per la Ferrari. Le due 499P hanno inanellato complessivamente 313 giri, per un totale di 1.878 km, anche se la rossa numero 51, a causa di alcuni danni alla carrozzeria e alla sospensioni provocati da un’uscita di pista nel primo giro del turno di domenica 12 marzo, ha chiuso anzitempo i test. Nella mattinata del giorno prima proprio la 499P di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi aveva fatto registrare il miglior tempo sul giro per la squadra di Maranello, fermando il cronometro a 1’49’’724, 0’’458 in meno rispetto alla vettura pilotata dai compagni Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, che si sono dovuti accontentare del settimo tempo. Nel pomeriggio le gerarchie in casa Ferrari si sono invertite, con la 499P di Fuoco-Molina-Nielsen quarta e più veloce di appena 0’’171 rispetto alla gemella di Pier Guidi-Calado-Giovinazzi.

SI RIPARTE OGGI POMERIGGIO DAL QUARTO TEMPO DI NIELSEN - Nelle tre ore e mezza di test della domenica mattina, sotto un cielo terso e una temperatura attorno ai 30°C, la Ferrari non è andata oltre il settimo posto messo a segno da Antonio Fuoco, che ha chiuso il suo miglior giro con un tempo di 1’49’’558. Con la 499P numero 51 momentaneamente ko in seguito all’uscita di pista di Calado, nel pomeriggio la Ferrari ha raccolto gli ultimi, preziosissimi dati in vista della gara lasciando in pista la vettura numero 50 per 58 giri. In quest’ultima sessione, il ferrarista più veloce è risultato Nicklas Nielsen, che ha chiuso in quarta posizione con un tempo di 1’49’’300.

Il programma della 1000 Miglia di Sebring:

15/03 | FP1 - ore 15.55

15/03 | FP2 - ore 21.35

16/03 | FP3 - ore 16.55

16/03 | Qualifiche - ore 23.30

17/03 | Gara - ore 17 (diretta su Sky Sport 253)