Prodotta l’ultima Jeep Renegade

jeep renegade
di Emiliano Ragoni
Pubblicato 18 ottobre 2025

Fine carriera per la Jeep Renegade, che dal 2014 veniva assemblata nella fabbrica di Melfi. Non c'è, per ora, un’erede che potrebbe arrivare nel 2027.

Prodotta l’ultima Jeep Renegade

ADDIO DOPO 11 ANNI

Dopo oltre un decennio di successi commerciali, l’ultima Jeep Renegade è uscita ieri dalla linea di produzione dello stabilimento Stellantis di Melfi dopo undici anni. Lo ha comunicato la UGL Basilicata, che ha sottolineato l’importanza del modello. Un momento simbolico non solo per il sito produttivo lucano, ma per l’intero settore automotive italiano, che saluta un modello diventato icona del marchio Jeep in Europa. La Fiat 500X, vettura gemella della Renegade, era uscita di produzione nel 2023.

UN MODELLO DI SUCCESSO

Lanciata nel 2014, fu la prima Jeep prodotta fuori dagli Stati Uniti e uno dei simboli dell’allora Fiat Chrysler. La suv ha avuto successo sul mercato europeo, grazie un design ispirato a quello delle fuoristrada, dimensioni compatte (è lunga 424 cm) e un’ampia gamma di motori. La piattaforma su cui si basa - progettata originariamente da Fiat - è ormai obsoleta e fuori dai piani di sviluppo futuri di Stellantis. A pesare sulla scelta anche il cambio di rotta strategico del marchio Jeep, sempre più orientato verso modelli elettrificati e di segmento superiore.

jeep renegade 4xe trailhawk 2024 07 01

UN’EREDE NEL 2027

La Renegade non avrà un’erede diretta. Il vuoto, per ora, verrà colmato dai modelli già in produzione. La più piccola Jeep Avenger (408 cm), elettrica o mild hybrid, e la nuova Compass, ora più grande (455 cm) e basata sulla moderna piattaforma STLA Medium. Secondo alcune indiscrezioni la Jeep starebbe lavorando a una nuova generazione della Renegage che potrebbe arrivare intorno al 2027, basata sulla piattaforma Smart Car e costruita in Polonia.

MELFI

A Melfi, dove oggi si chiude una fase storica, è già iniziata la produzione in serie della nuova Jeep Compass, a cui si affiancano anche la DS N° 8 e, nel 2026, la Lancia Gamma. Con la fine della produzione della Renegade e della 500X, lo stabilimento lucano si trasforma in un polo dell’elettrificazione per il gruppo Stellantis. Tutti i nuovi modelli saranno infatti basati sulla piattaforma STLA Medium, pensata per architetture elettriche native e sistemi di assistenza alla guida avanzati.

jeep renegade northstar 10

CONTINUA IN BRASILE

Se in Europa la carriera della Jeep Renegade si avvia alla conclusione, il modello continuerà ancora per un certo periodo la sua vita produttiva nello stabilimento di Goiânia, in Brasile, dove gode ancora di buona popolarità. Con oltre due milioni di unità prodotte in tutto il mondo, la Jeep Renegade ha rappresentato un punto di svolta per il marchio americano e un esempio virtuoso di progettazione e produzione. 

Jeep Renegade
Ritratto di Autosport
Autosport
18 ottobre 2025 - 10:03
La casa americana ????????
Ritratto di Argio
Argio
18 ottobre 2025 - 10:08
Beh Jeep é americana. Anche se sotto stellantis da qualche anno
Ritratto di Dhafne
Dhafne
18 ottobre 2025 - 10:16
La casa americana??????
Ritratto di TheMatt1976
TheMatt1976
18 ottobre 2025 - 11:02
Husqvarna era sempre definita "la Casa svedese" anche quando era di proprietà dell'italiana Cagiva. E Ducati viene tuttora definita "la Casa italiana" nonostante sia di proprietà della tedesca Audi. Discussioni da cui non si uscirà mai.
Ritratto di Trattoretto
Trattoretto
18 ottobre 2025 - 10:07
Se ne va una spugna a 4 ruote
Ritratto di forfElt
forfElt
18 ottobre 2025 - 10:10
Chissà se e quando li rivedranno più i numeri di vendita di tipo tale modello, coi loro nuovi attuali e futuri (non solo per il singolo marchio in questione)...
Ritratto di probus78
probus78
18 ottobre 2025 - 11:04
Lasciare un buco tra Avenger e Compass è il solito errore madornale di Stellantis. Oggi qualunque neonata casa automobilistica sforna gamme complete in breve tempo e questi lasciano "buchi " per anni e anni. Errore peraltro già fatto con Cherokee. Errare è umano ma perseverare ....
Ritratto di Ricci1972
Ricci1972
18 ottobre 2025 - 11:43
3
In effetti uscire da una fetta di mercato è sempre un grosso errore, ma è una caratteristica che risale ad FCA, ad esempio con la Punto. Quella di Stellantis è una strategia pianificata, completamente orientata a lasciare solo prodotti PSA. Per me possono chiudere anche oggi.
Ritratto di Ilmarchesino
Ilmarchesino
18 ottobre 2025 - 13:19
3
Stesso errore con la 500x.. di certo chi aveva la 500x nn si è comprato la 2008 pegeuot.ora chi ha Renegade si butterà su Cinese o per risparmiare dacia
Ritratto di Luxior
Luxior
18 ottobre 2025 - 11:05
È stata un auto buona nel complesso, la motorizzazione Multijet ha spopolato, bisognava prevedere un modello delle stesse dimensioni purché con motorizzazioni diverse dal famoso 1.2 ibrido.
Ritratto di Balzar
Balzar
18 ottobre 2025 - 11:12
Non l’avrei mai immaginato ma ho nostalgia della FCA.
Ritratto di BZ808
BZ808
18 ottobre 2025 - 11:13
Un classico per gli ex-FCA...
Ritratto di Ciccillotto
Ciccillotto
18 ottobre 2025 - 11:53
Purtroppo, con l'ultima renegate è finito il mio lavoro . L 'azienda dove lavoravo per Stellantis chiude a fine mese, dopo 30 anni di lavoro. Sarò senza lavoro a 58 anni. Un'età disgraziata, perché a 58 anni sei troppo giovane per la pensione e troppo vecchio per lavorare ; poi, al sud, è doppiamente difficile. Lo Stato si è messo uno straccio sugli occhi e ha fatto finta di non vederci . In questo disastro, anche i sindacati hanno dato il meglio, traditori. Scusate per il piccolo sfogo.
Ritratto di Luxior
Luxior
18 ottobre 2025 - 12:56
Mi dispiace tantissimo, purtroppo Stellantis ha una visione miope del settore auto, avrebbe dovuto subito pensare dei modelli nuovi di rilancio del settore auto invece si sta concentrando nella produzione di auto di lusso (DS 8) che venderà pochissimo. Il rischio più grande mla crisi dello stabilimento di Melfi.
Ritratto di Balzar
Balzar
18 ottobre 2025 - 13:16
Tu sei della vecchia generazione, caro Ciccillotto, ma i sindacati da un bel po’ non sono più quelli degli anni 70-80. Oggi pensano a Gaza anziché ai lavoratori e agli stipendi. In questi casi di multinazionali dovrebbero dare l’anima per difendere la dignità degli operai. Io non ho mai fatto la tessera e non gli ho mai dato 1 euro. Oggi come oggi i sindacati non hanno più senso di esistere. In bocca al lupo.
Ritratto di Rav
Rav
18 ottobre 2025 - 13:25
4
Mi dispiace tanto, come mi dispiace per i tanti lavoratori di Stellantis, dell'indotto e in generale di tutto il settore automotive, ridotti a perdere il lavoro o ad affrontare comunque difficoltà per colpa di decisioni miopi sia politiche che aziendali, prese da gente che spesso non sa neanche cosa sia una macchina. Poi il discorso é molto ampio. Di certo mi chiedo come si faccia a non dare eredi a vetture di grande successo o scegliere strade chiaramente sbagliate fin dall'inizio.
Ritratto di Vate
Vate
18 ottobre 2025 - 12:21
Che piacesse o meno aveva personalità.
Ritratto di Tistiro
Tistiro
18 ottobre 2025 - 12:24
E fu così che melfi smise di produrre auto.
Ritratto di Giribildo
Giribildo
18 ottobre 2025 - 12:30
Se ne va l'ultima auto in grado di fare uno stoppie nelle frenante d'emergenza. Aerodinamica come un mattone ma di gran successo commerciale .
Ritratto di calogeroc
calogeroc
18 ottobre 2025 - 12:55
1
Consumava troppo
Ritratto di FABRI63
FABRI63
18 ottobre 2025 - 13:05
Tutti si spostano verso segmenti superiori dato che i cinesi hanno cannibalizzato quelli inferiori. Quando tutti gli europei si scanneranno nei segmenti superiori arriverà qualche casa cinese e sarà finita.
Ritratto di Rav
Rav
18 ottobre 2025 - 13:21
4
O é che i cinesi si prendono i segmenti inferiori lasciati vuoti dai marchi europei/americani che volevano spostarsi sul premium per guadagnare di più? Non riuscendoci tra l'altro, ma era abbastanza scontato.
Ritratto di Rav
Rav
18 ottobre 2025 - 13:20
4
Un grande errore visto il successo che ha avuto
Ritratto di Carlopd
Carlopd
18 ottobre 2025 - 13:41
Altro errore di una casa automobilistica, si ritira dal mercato un modello che avevo un buon ritorno in termini di vendite per cercare (quasi sempre con scarso successo) di spingere altri modelli che però sono abbastanza diversi da quello posto fuori produzione. Ottime scelte per i costruttori cinesi che continuano ad aumentare i volumi di vendita.
Ritratto di maximax
maximax
18 ottobre 2025 - 14:06
una della auto piu vendute in Italia, una delle piu origianli sul mercato, misure e abitabilità giuste, non la fanno piu....grazie Stellantis, Grazie a chi ci comanda, i Francesi,i marchi italiani, le fabbriche italiane sono destinate a scomparire perdendo migliaia di posti di lavoro, bisogna scendere in piazza per salvare prima noi poi gli altri
