Lamborghini: 60 anni di supercar

Difficile restituire una misura della carica dirompente con cui la Lamborghini Countach all’alba degli anni ’70 ha cambiato per sempre il nostro modo di intendere il concetto di supercar. Nato, come la Miura, dalla visionaria matita di Marcello Gandini, il nuovo bolide ha una forma a cuneo in cui superfici piatte e spigoli vivi si alternano in perfetta armonia tra loro. Nasce così un codice stilistico destinato a influenzare tutte le future super sportive a motore centrale della casa del toro. La Countach è anche il modello più longevo nella storia della Lamborghini: è rimasta in produzione dal 1971 al 1990, totalizzando più di 2000 esemplari e annoverando versioni via via sempre più orientate alla ricerca della velocità, grazie a motori V12 con potenze fino a 455 CV.