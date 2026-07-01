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Lamborghini Urus SE Performante: la "belva" alla spina da 812 CV

lamborghini urus
di Redazione online
Pubblicato 01 luglio 2026

La nuova versione top di gamma dispone di un powertrain ibrido plug-in ancora più estremo. Scatta da 0 a 100 in 3,3 secondi e "vola" fino a 312 km/h.

Lamborghini Urus SE Performante: la &quot;belva&quot; alla spina da 812 CV

SOLO IBRIDA

Dopo l’addio alle versioni puramente termiche, la casa di Sant’Agata Bolognese completa la scalata verso l’alto della sua suv con la nuova Lamborghini Urus SE Performante. Presentata come l'apice della gamma, questa versione raccoglie l'eredità della precedente Performante non elettrificata, superando per potenza e dotazione tecnica anche la già brutale versione SE.

lamborghini urus se performente 2026 07 02

CUORE IBRIDO, MUSCOLI D'ACCIAIO

Sotto il cofano batte il collaudato V8 biturbo di 4 litri, che lavora in sinergia con un motore elettrico a magneti permanenti integrato nel cambio automatico a otto marce. Il risultato? Una potenza di 812 CV e una coppia massima di 1.000 Nm, che la rendono la Urus di serie più potente di sempre. 

Nonostante un peso di 2473 kg - dovuto al pacco batterie da 25,9 kWh che garantisce oltre 60 km di autonomia in elettrico - i tecnici sono riusciti a limare 32 kg rispetto alla SE standard. Merito dell’uso massiccio di fibra di carbonio per cofano, tetto e diffusore, oltre a un nuovo scarico in titanio firmato Akrapovič che da solo risparmia 10 kg.

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PRESTAZIONI DA URLO

I numeri dichiarati mettono i brividi: lo scatto da 0 a 100 km/h viene coperto in 3,3 secondi, esattamente come la vecchia Performante che pesava molto meno, mentre la progressione fino ai 200 km/h richiede appena 10,8 secondi. La velocità massima tocca i 312 km/h, issandola sul trono delle suv più veloci al mondo. A frenare tanta esuberanza ci pensa il sistema Integrated Power Brake (IPB), che grazie a logiche predittive riduce lo spazio di arresto del 10% rispetto al passato.

CAMBIA IL MUSO RISPETTO ALLA SE

Il look non lascia spazio a dubbi: la SE Performante è "cattiva" fin dal primo sguardo. Il frontale ospita l’inedito S-Duct, un condotto che canalizza l’aria dal paraurti al cofano per schiacciare il muso a terra, mentre il nuovo spoiler posteriore maggiorato contribuisce a un aumento del carico aerodinamico del 23% rispetto alla SE. Al contempo, l’efficienza complessiva è migliorata, con una resistenza all'avanzamento ridotta del 3%.

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SOSPENSIONI INTELLIGENTI E MODALITÀ RALLY

Per domare tale cavalleria, debutta il sistema di sospensioni pneumatiche AURA a doppia camera, capace di variare drasticamente il carattere della vettura tra comfort e massima rigidità. La dinamica di guida è gestita dal computer "6D", derivato dalla supersportiva Fenomeno, che monitora ogni movimento del telaio per anticipare le risposte di assetto e trazione. Tra le modalità di guida, oltre alle classiche Strada, Sport e Corsa, debutta la Rally, specifica per divertirsi sui fondi sterrati con una taratura che privilegia il sovrasterzo controllato.

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INTERNI DA PILOTA

L'abitacolo segue la filosofia "Feel like a pilot" della Lamborghini, con finiture in Alcantara "Corsa Tex", dettagli in carbonio a vista e schermi da 12,3 pollici con grafica aggiornata. Il prezzo per mettersi in garage questo concentrato di tecnologia? Non ancora ufficializzato per l'Italia, ma si stima una cifra vicina ai 300.000 euro.

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Ritratto di Flynn
Flynn
1 luglio 2026 - 19:28
3
L'unico suv """sportivo""" che ha una parvenza di sportività reale. L'eccezione che conferma la regola.
Ritratto di Quello la
Quello la
1 luglio 2026 - 19:35
E niente, le Lamborghini attuali non mi piacciono, ma - essendo questa la più venduta - sbaglio io.
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
1 luglio 2026 - 19:53
13
Ti piacciono, e la voglia tua
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