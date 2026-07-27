Home
»
News
NEWS

Lancia Beta Montecarlo: e se rinascesse così?

rendering
lancia beta montecarlo
di Andrea Spitti
Pubblicato 27 luglio 2026

Il designer Andrea Piazza ha realizzato i rendering di una versione moderna della mitica coupé italiana.

Lancia Beta Montecarlo: e se rinascesse così?

NELLA MENTE DEL DESIGNER

Come sarebbe la Lancia Beta Montecarlo se la casa torinese appartenente al gruppo Stellantis decidesse di riportarla in vita nel 2026? Ha provato a immaginarla il designer Andrea Piazza che ha pubblicato sui suoi social i rendering di una possibile erede della coupé disegnata da Pininfarina nel 1975. E lo ha fatto coprendola con il suo vestito più famoso e riconoscibile, quello con i colori della Martini Racing della squadra ufficiale, utilizzato con successo sulle piste del mondiale sport prototipi.

lancia beta montecarlo rendering 1

TRA STORIA E MODERNITÀ

La vettura disegnata da Piazza si presenta come una coupé sportiva a motore centrale-posteriore, dalle linee tese e muscolose, che fondono l’eredità storica del marchio con il linguaggio stilistico degli ultimi modelli della casa. Il muso è basso e aggressivo, dominato da una calandra a “calice” stilizzata, che reinterpreta il classico scudetto Lancia con un elemento luminoso a led a forma di “T”. Ampie prese d’aria inferiori e un pronunciato splitter in fibra di carbonio sottolineano la vocazione sportiva.

Un elemento distintivo è le grosse presa d’aria laterali, situate subito dopo la porta, essenziale per raffreddare il motore centrale. La linea del tetto è spiovente e si raccorda con un massiccio alettone posteriore fisso, posizionato sulla coda tronca. I fanali posteriori a led sono rotondi, un richiamo diretto alle Lancia del passato come la Stratos e la 037, ma interpretati con un'estetica moderna. Sopra il vistoso diffusore, in una banda nera, campeggia la scritta “LANCIA”.

lancia beta montecarlo

Qui sopra la vettura da competizione Gruppo 5, capace di vincere due Campionati Mondiali Marche Endurance 1980 e 1981.

SULLA BASE DEL TRIDENTE

Le immagini non rappresentano un progetto concreto e ufficiale della Lancia, ma solo l’idea di un designer appassionato. Tuttavia, se vogliamo volare con la fantasia, una Lancia Beta Montecarlo potrebbe diventare realtà anche ai giorni nostri se Stellantis decidesse di compiere un’operazione simile a quella realizzata qualche anno fa con l’Alfa Romeo 33 Stradale, quindi facendone una serie limitatissima ed estremamente esclusiva.

La base potrebbe essere la stessa, cioè la Maserati MCPura, attuale fiore all’occhiello sportivo di Stellantis, con il suo V6 Nettuno da 630 CV: una versione speciale Lancia basata su questa piattaforma garantirebbe prestazioni di altissimo livello, posizionando la vettura in una nicchia di mercato esclusiva e coerente con il rilancio premium del marchio.

PHOTOGALLERY

Galleria 9 immagini

  • lancia beta montecarlo
  • lancia beta montecarlo 1
  • lancia beta montecarlo
  • lancia beta montecarlo 2
  • lancia beta montecarlo 1
  • lancia beta montecarlo rendering
  • lancia beta montecarlo rendering 1
  • lancia beta montecarlo rendering 2
  • lancia beta montecarlo rendering 3
PROSSIME USCITE Nissan X-Trail restyling - Vai alla prossima uscita Nissan
X-Trail Audi Q4 e-tron restyling - Vai alla prossima uscita Audi
Q4 e-tron Kia Seltos - Vai alla prossima uscita Kia
Seltos Nissan Leaf - Vai alla prossima uscita Nissan
Leaf Jeep Avenger restyling - Vai alla prossima uscita Jeep
Avenger VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
27 luglio 2026 - 19:30
13
Bella
Ritratto di Gordo88
Gordo88
27 luglio 2026 - 19:50
1
Complimenti per il render, anche se (ipoteticamente) non la baratterei con una kimera EVO37/38..
Ritratto di PONKIO 78
PONKIO 78
27 luglio 2026 - 19:56
CARUCCIAAAA….
Ritratto di Jack_fi
Jack_fi
27 luglio 2026 - 20:42
Splendida
Ritratto di BZ808
BZ808
27 luglio 2026 - 21:53
Bella, ma che senso avrebbe? Ormai il marchio è morto...
Ritratto di Automotive_69
Automotive_69
27 luglio 2026 - 22:13
Pfff questi render Lancia, con queste linee banali, questi due elementi di stile che son sempre gli stessi...
Ritratto di zottto
zottto
27 luglio 2026 - 22:22
Questi rendering fanno capire che c’è tanta nostalgia del passato, altro che voglia di futurohh!
Ritratto di serginolatino
serginolatino
27 luglio 2026 - 22:36
Lancia é un marchio "difficile", che è stato capace di successi lodevoli come Delta, Thema, S Fulvia, Musa, Y (fino alla penultima versione) ecc.. ma anche di pesanti flop, basta vedere quante e quali auto il marchio ha a listino
Ritratto di Gianni.ark
Gianni.ark
27 luglio 2026 - 22:52
Peccato che non si producano più auto così belle... solo e soltanto sti hazzo di SUV...
Deserto del Gobi, la vacanza alternativa con Porsche Deserto del Gobi, la vacanza alternativa con Porsche News La nuova Toyota MR2 è quasi pronta (e sarà una belva) La nuova Toyota MR2 è quasi pronta (e sarà una belva) News E i 390 CV della Grecale V6 dissolsero le nubi più cupe E i 390 CV della Grecale V6 dissolsero le nubi più cupe Guida Hennessey Venom, manuale e con 1842 CV Hennessey Venom, manuale e con 1842 CV Clip

VIDEO IN EVIDENZA