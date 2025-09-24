Home
»
News
NEWS

Lynk & Co: meno noleggio, più concessionarie

lynk&co
di Marco Coletto
Pubblicato 24 settembre 2025

Dall’inizio del 2025 la cinese Lynk & Co ha ridotto il peso della formula di abbonamento “tutto incluso”. Oggi punta con decisione sulla vendita tradizionale.

Lynk &amp; Co: meno noleggio, più concessionarie

CAMBIO DI ROTTA

La formula di abbonamento tutto incluso, che fino a un paio d’anni fa distingueva la Lynk & Co ed era scelta dalla gran parte dei clienti, è ormai marginale. La casa del gruppo cinese Geely sta investendo sui canali tradizionali e in pochi mesi ha costruito una rete di circa 100 rivenditori in Europa. In Italia, dove oggi se ne contano una decina, il primo showroom arredato in tema con il marchio è stato aperto a Modena presso la Motorsclub.

lynk e co 01 2024 11

SI PUNTA A 20

Sul sito della casa risultano al momento dieci concessionari attivi in Italia: due in Lombardia (Magenta e Milano) e due in Veneto (Verona e Vicenza), più quelli in Friuli-Venezia Giulia (Tavagnacco), Emilia-Romagna (Modena), Toscana (Firenze), Umbria (Coricano), Lazio (Frosinone) e Puglia (Bari). A breve il numero salirà a 14, con l’obiettivo di raggiungere quota 20 entro la fine dell’anno.

lynkco 02 ext 04

LEGAMI SVEDESI

Resta invece immutato il legame con la Volvo, che condivide con la casa cinese l’appartenenza al gruppo Geely. Chi sceglie una delle tre crossover in gamma, le ibride plug-in Lynk & Co 01 e Lynk & Co 08 (nella foto più in altoqui il nostro primo contatto) e la compatta elettrica Lynk & Co 02, può sempre contare sulla rete di assistenza della Volvo.

PROSSIME USCITE Lancia Ypsilon HF - Vai alla prossima uscita Lancia
Ypsilon elettrica MG S5 EV - Vai alla prossima uscita MG
S5 Peugeot 308 restyling - Vai alla prossima uscita Peugeot
308 Renault Austral restyling - Vai alla prossima uscita Renault
Austral Toyota Corolla Cross restyling - Vai alla prossima uscita Toyota
Corolla Cross VEDI TUTTE LE PROSSIME USCITE


Aggiungi un commento
Ritratto di Raffe
Raffe
24 settembre 2025 - 16:00
Ma i nomi delle auto ormai sono svaniti? Ogni marchio ormai le chiama 1,2,3 eccetera...
Toyota GR Yaris: ancora più racing e solo manuale Toyota GR Yaris: ancora più racing e solo manuale News Addio a Tom Matano, il “papà” della Mazda MX-5 Addio a Tom Matano, il “papà” della Mazda MX-5 News Veloce Monday: il meglio della settimana/1 Veloce Monday: il meglio della settimana/1 News Merzario vs Balboni: fra la via Emilia e il West Merzario vs Balboni: fra la via Emilia e il West Clip

VIDEO IN EVIDENZA