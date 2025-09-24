Lynk & Co: meno noleggio, più concessionarie

CAMBIO DI ROTTA

La formula di abbonamento tutto incluso, che fino a un paio d’anni fa distingueva la Lynk & Co ed era scelta dalla gran parte dei clienti, è ormai marginale. La casa del gruppo cinese Geely sta investendo sui canali tradizionali e in pochi mesi ha costruito una rete di circa 100 rivenditori in Europa. In Italia, dove oggi se ne contano una decina, il primo showroom arredato in tema con il marchio è stato aperto a Modena presso la Motorsclub.

SI PUNTA A 20

Sul sito della casa risultano al momento dieci concessionari attivi in Italia: due in Lombardia (Magenta e Milano) e due in Veneto (Verona e Vicenza), più quelli in Friuli-Venezia Giulia (Tavagnacco), Emilia-Romagna (Modena), Toscana (Firenze), Umbria (Coricano), Lazio (Frosinone) e Puglia (Bari). A breve il numero salirà a 14, con l’obiettivo di raggiungere quota 20 entro la fine dell’anno.

LEGAMI SVEDESI

Resta invece immutato il legame con la Volvo, che condivide con la casa cinese l’appartenenza al gruppo Geely. Chi sceglie una delle tre crossover in gamma, le ibride plug-in Lynk & Co 01 e Lynk & Co 08 (nella foto più in alto, qui il nostro primo contatto) e la compatta elettrica Lynk & Co 02, può sempre contare sulla rete di assistenza della Volvo.