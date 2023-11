Maserati Quattroporte: i 60 anni della berlina più veloce del mondo

Per rendere l’idea dell’importanza della Maserati Quattroporte, basta dire che prima del 1963 il concetto di berlina di lusso ad alte prestazioni, molto semplicemente, non esisteva. L’elegante carrozzeria firmata da Pietro Frua cela un inedito pianale portante in lamiera d’acciaio e racchiude un salotto dotato di ogni comfort, foderato in morbida pelle e impreziosito da pregiati inserti in legno.