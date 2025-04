La prossima Mazda MX-5 resterà fedele all’originale

STORIA DI SUCCESSO

Da quando è stata lanciata nel 1989, la Mazda MX-5 è una delle auto più amate in tutto il mondo. Nel corso degli anni e di quattro generazioni, la due posti ha giapponese ha conquistato oltre 1,2 milioni di appassionati, che l’hanno apprezzata per il piacere di guida che è in grado di regalare a chi si mette al volante. L’attuale MX-5 (o Miata come la chiamano negli USA) è sul mercato da ormai dieci anni quindi non dovrebbe mancare ormai troppo tempo per una quinta generazione, che comunque non dovrebbe arrivare prima di un paio d’anni. Ma come sarà la prossima spider della Mazda? Di certo rimarrà fedele alla sua filosofia, quindi sarà leggera, analogica e votata al puro piacere di guida. Lo hanno confermato i vertici della casa di Hiroshima in un'intervista rilasciata alla rivista americana Road & Track.

ELOGIO DELLA LEGGEREZZA

Nelle foto la concept Mazda Iconic SP del 2023, che potrebbe ispirare la prossima generazione della MX-5.

Secondo quanto emerso dall’intervista, per il responsabile tecnico della Mazda, Ryuichi Umeshita, la caratteristica principale della MX-5 è la leggerezza. L’obiettivo è mantenere la prossima generazione al di sotto dei 4 metri di lunghezza e con un peso inferiore ai 1.000 kg, rendendola quindi più leggera dell’attuale modello. E se un giorno la politica dovesse vietare del tutto i motori a combustione interna, la Mazda sta studiando anche una possibile variante elettrica, pur con la consapevolezza che quella a combustione sarà sempre più leggera.

MOTORE ASPIRATO, CAMBIO MANUALE

Per il momento la casa giapponese si tiene stretti i motori a combustione, consapevole che con un peso ridotto non serviranno potenze elevate per rendere l’auto sportiva: a tal proposito sotto al cofano della prossima MX-5 ci sarà un motore 2.5 aspirato della famiglia Skyactiv-Z, pensato per garantire buone prestazioni e consumi contenuti, e che prenderà posto degli attuali 1.5 e 2.0. Debutterà nel 2027 sulla prossima generazione della CX-5, insieme a un sistema ibrido leggero sviluppato internamente. Per scaricare la potenza sulle ruote posteriori è confermata la presenza del cambio manuale: “È l'elemento chiave di tutto il progetto MX-5”, ha rassicurato Umeshita.

