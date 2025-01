Toyota Yaris e MG 3: due ibride a confronto

CINA CONTRO GIAPPONE - Se fossimo su un ring, l’incontro sarebbe definito come la sfida tra la grande campionessa e la sfidante. La campionessa ha un nome e un cognome: Toyota Yaris. È lei una delle citycar più amate nel mondo, un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca un’auto affidabile e pratica per la città, allo stesso tempo in grado di viaggiare per brevi tratti senza consumare benzina grazie al suo sistema full hybrid. Ma la cinese MG 3 vuole sfidare la compatta giapponese proprio sul suo campo di battaglia: le ibride cittadine. Lo fa a modo suo, puntando molto sul prezzo, senza trascurare i contenuti. Qual è la tua preferita?

I DESIGN

Dal suo debutto la Toyota Yaris è cambiata molto, passando da uno stile simpatico e rassicurante della prima a quello sinuoso e abbastanza aggressivo dell’ultima generazione, lanciata nel 2020 e lievemente aggiornata lo scorso anno. Non mancano infatti i richiami alla sportività, per esempio con i parafanghi molto sporgenti e la grande calandra, mossa dalle scanalature laterali che integrano i fari fendinebbia.

Ha una grande “bocca” anche la MG 3, arrivata sul mercato nel 2024, ma si sviluppa più in larghezza che in altezza, puntando più sui gruppi ottici sottili che si sviluppano sui passaruota per esprimere la sua aggressività. Il posteriore della citycar cinese è più tradizionale, mentre la Yaris sceglie un’ampia fascia nera che unisce il due fanali e rende il retro più dinamico.

LE DIMENSIONI

La MG 3 è di ben 17 cm più lunga della Toyota Yaris (4,11 metri contro 3,94) e anche più larga di 5 cm (1,8 metri rispetto a 1,75). L’altezza è invece identica al centimetro: 150 per entrambe. Nonostante la notevole di differenza di lunghezza, i passi delle due vetture sono praticamente uguali tra loro: la differenza è di un solo centimetro (257 cm per la MG, 256 cm per la Toyota) con conseguenti dimensioni interne paragonabili. Nessuna delle due fa del bagagliaio il suo punto di forza, visto che le dimensioni dei due bauli sono molo simili. Vince, anche se di poco quello della MG 3, che con i 5 posti in posizione arriva a una capienza di 293 litri, mentre quello della Toyota Yaris si ferma a 286.

GLI ABITACOLI

Sedendosi dietro al volante della Toyota Yaris ci si troverà di fronte il quadro strumenti digitale di 7 o 12,3 pollici in base all’allestimento, mentre al centro della plancia si trova lo schermo touch di 9 o 10,5 pollici per il sistema multimediale, compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay senza fili. Il climatizzatore si controlla con dei pratici comandi fisici, mentre sulla MG 3 bisogna affidarsi al monitor a sfioramento di 10.25 pollici, con il rischio di qualche distrazione di troppo: in più la sua gestione non è così immediata.

Anche in questo caso il cruscotto è interamente digitale e ha una diagonale di 7 pollici: è meno configurabile di quello della Toyota, ma fornisce tutte le informazioni di cui si ha bisogno. Chi sta dietro sta meglio sulla MG, non tanto per le dimensioni, che come abbiamo visto sono piuttosto simili, perché ci sono le bocchette d’areazione dedicate, non previste sulla Yaris: una vera chicca su questa categoria di vetture.

I MOTORI

Entrambe full hybrid ed entrambe spinte da un motore di 1,5 litri di cilindrata. Quello della Toyota Yaris è un tre cilindri ed è abbinato a un cambio automatico a variazione continua, per una potenza di 116 o 133 CV. La batteria agli ioni di litio di 0,7 kWh consente alla citycar giapponese di percorrere a zero emissioni e in silenzio qualche centinaio di metri, sfruttando le decelerazioni per ricaricarsi. I consumi dichiarati si assestano a valori di poco superiori a 4 litri ogni 100 km.

È più grande la batteria della MG 3, che ha una capacità di 1,8 kWh e interagisce con il 4 cilindri a benzina per una potenza combinata di 194 CV. Fino a 50 km/h è praticamente solo l’unità elettrica a muovere le ruote, tra 50 e 80 km/h quest’ultima continua a fare gran parte del lavoro mentre a velocità più elevate diventa preponderante il 4 cilindri, collegato a un cambio automatico tradizionale a 3 rapporti. Simili a quelli della rivale i consumi dichiarati, che sono di 4,4 l/100 km.

I PREZZI

Nonostante una potenza superiore e dimensioni leggermente maggiori, il listino della MG 3 parte da una cifra decisamente più bassa di quello della Toyota Yaris. La citycar cinese, nella sua versione base, costa infatti 19.990 euro rispetto ai 24.550 euro necessari per acquistare la Yaris nella sua versione Active da 116 CV, 4.650 euro in meno. Anche la versione più ricca della MG 3, la Luxury che include dotazioni di pregio come il monitoraggio dell’angolo cieco e i sedili anteriori riscaldabili ed è venduta a 23.490 euro, resta al di sotto di oltre 1.000 euro del prezzo “d’attacco” della Yaris. Anche sulla garanzia il modello cinese si fa preferire, offrendo una garanzia di 7 anni o 150.000 km rispetto ai 3 anni o 100.000 km della casa giapponese.