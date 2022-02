Peugeot: un 2021 in crescita

SECONDA IN EUROPA - La Peugeot non solo festeggia la conquista del secondo posto tra i marchi più venduti in Europa nel 2021 (qui per saperne di più), ma conferma anche buoni risultati commerciali su scala globale. Sono infatti 1.214.851 le unità vendute in tutto il mondo dal costruttore francese, che significa una crescita del 5% nei volumi di consegna effettuati rispetto al 2020. Dal punto di vista commerciale il 2021 si può quindi definire un anno positivo per la Peugeot, perché oltre alla crescita generalizzata in tutto il mondo, la Casa del Leone ha raggiunto in ben 37 Paesi il loro record di quote di mercato dal 2015.

GESTISCE LA CRISI - La Peugeot riesce nel 2021 a gestire anche le difficoltà dei mercati europei: sono 943.805 le unità immatricolate nel vecchio continente, che si traducono in un calo del 3,1% rispetto al 2020. Però per la Peugeot la contrazione delle consegne è limitata, se confrontato rispetto agli altri costruttori, tanto da permetterle di salire di due posizioni nella classifica di vendite, posizionandosi solo alle spalle della leader Volkswagen (risultata anche lei in calo del 5,6% sul 2020). Mentre se si guardano i singoli territori, la Peugeot vede ben 12 Paesi aumentare la quota di mercato, tra cui anche l’Italia, con 97.996 unità.

RESTO DEL MONDO - Forte anche dell’internazionalizzazione, la Peugeot ha registrato il 23,7% delle vendite totali fuori dall’Europa: sono infatti 109.876 le vetture vendute in Medio Oriente e Africa (+20 % sul 2020), mentre in America Latina 83.429 (+52 % rispetto al 2020). Proseguendo in direzione nord, in Nord America, sono 11 289 i veicoli (+17 % nei confronti del 2020) distribuiti dal marchio francese. Sono invece 28.637 (+20 %) le auto del Leone immatricolate nella zona India, Asia e Pacifico, che diventano 37.815 (+36%) nel mercato cinese.

208 e 2008 TRAINANO LE VENDITE - La crescita della Peugeot, deriva anche dal successo della 208, alle spalle solo della Golf nella classifica dei modelli più venduti in Europa; l’utilitaria francese piace anche nel resto del mondo, con un incremento della richiesta del 12% (sono state 270.700 le 208 immatricolate). Ottimi anche i risultati commerciali della 2008, leader nella classifica europea delle suv compatte, con il 28% di immatricolazioni in più su scala globale sul 2020. Sempre mantenendo lo sguardo nel vecchio continente, un modello su sei consegnato dalla Peugeot è elettrificato.