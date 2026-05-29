Ponte del 2 giugno, scatta l'esodo: gli orari peggiori per partire

Il ponte del 2 giugno 2026 si preannuncia come il primo grande esodo dell’estate italiana. Con la Festa della Repubblica che cade di martedì, milioni di automobilisti approfitteranno del lungo weekend per raggiungere le località di mare, di montagna e le città d’arte, generando flussi veicolari paragonabili a quelli del grande esodo estivo di agosto.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia e di Anas, le giornate più critiche saranno venerdì 29 maggio e sabato 30 maggio, quando si concentrerà il grosso delle partenze dalle grandi aree metropolitane del Nord - Milano, Torino, Bologna - e da Roma. Il controesodo è atteso nel pomeriggio e nella serata di martedì 2 giugno, con rientri concentrati verso le grandi città. La mattinata di mercoledì 3 giugno vedrà traffico residuo da bollino giallo, con gli ultimi rientri che si sommeranno alla normale ripresa del traffico pendolare e dei mezzi commerciali.

I GIORNI CRITICI

Già dalla mattinata di venerdì 29 maggio i flussi sono in progressiva intensificazione. Il pomeriggio si preannuncia da bollino rosso, con le partenze di massa che si concentrano nelle ore centrali e serali in uscita dalle grandi città.

Sabato 30 maggio il traffico sarà critico già in mattinata (bollino rosso), con le ultime partenze che si sommano a quelle del giorno precedente; il pomeriggio si attenua progressivamente verso un bollino giallo.

il traffico sarà critico già in mattinata (bollino rosso), con le ultime partenze che si sommano a quelle del giorno precedente; il pomeriggio si attenua progressivamente verso un bollino giallo. Domenica 31 maggio il traffico sarà generalmente più fluido al mattino, con possibili criticità nel pomeriggio (bollino giallo) per spostamenti locali.

il traffico sarà generalmente più fluido al mattino, con possibili criticità nel pomeriggio (bollino giallo) per spostamenti locali. Lunedì 1° giugno i flussi rimarranno sostenuti ma gestibili durante tutta la giornata (bollino giallo), con spostamenti prevalentemente di breve raggio.

i flussi rimarranno sostenuti ma gestibili durante tutta la giornata (bollino giallo), con spostamenti prevalentemente di breve raggio. Martedì 2 giugno , giornata della Festa della Repubblica, la mattinata sarà da bollino giallo; dal pomeriggio scatta il bollino rosso per il controesodo, con code chilometriche in direzione delle grandi aree urbane.

, giornata della Festa della Repubblica, la mattinata sarà da bollino giallo; dal pomeriggio scatta il bollino rosso per il controesodo, con code chilometriche in direzione delle grandi aree urbane. La mattinata di mercoledì 3 giugno registrerà traffico da bollino giallo per i rientri residui e la ripresa della normale circolazione pendolare.



Giorno e Data Fascia Oraria Colore Bollino Situazione e Dettagli del Traffico Venerdì 29 maggio Mattina Giallo Flussi in progressiva intensificazione in uscita dalle grandi città. Pomeriggio / Sera Rosso Criticità elevata: partenze di massa dalle aree metropolitane (Milano, Torino, Bologna, Roma). Sabato 30 maggio Mattina Rosso Traffico critico: ultime partenze che si sommano a quelle del venerdì. Pomeriggio Giallo Il traffico si attenua progressivamente. Domenica 31 maggio Mattina Verde Circolazione generalmente più fluida. Pomeriggio Giallo Possibili criticità dovute agli spostamenti locali. Lunedì 1° giugno Tutto il giorno Giallo Flussi sostenuti ma gestibili; spostamenti prevalentemente a breve raggio. Martedì 2 giugno Mattina Giallo Situazione inizialmente gestibile. Pomeriggio / Sera Rosso Controesodo: inizio dei grandi rientri con code chilometriche verso le città. Mercoledì 3 giugno Mattina Giallo Traffico residuo per gli ultimi rientri, che si somma al normale traffico pendolare e commerciale.

I TRATTI AUTOSTRADALI CRITICI

La pressione sul sistema autostradale si concentrerà lungo le principali direttrici turistiche.

La A14 Adriatica è la direttrice più sotto pressione, con code frequenti attese tra Bologna e Ancona e nel tratto abruzzese già dal venerdì pomeriggio, per i flussi diretti verso le località balneari dell’Adriatico e verso la Puglia.

è la direttrice più sotto pressione, con code frequenti attese tra Bologna e Ancona e nel tratto abruzzese già dal venerdì pomeriggio, per i flussi diretti verso le località balneari dell’Adriatico e verso la Puglia. Sulla A1 Milano-Napoli i punti storicamente critici sono il nodo di Bologna, il tratto appenninico Bologna-Firenze e il Grande Raccordo Anulare di Roma.

i punti storicamente critici sono il nodo di Bologna, il tratto appenninico Bologna-Firenze e il Grande Raccordo Anulare di Roma. La rete ligure ( A10 e A12 ) vedrà code sulla A10 in direzione Ventimiglia, sulla A12 Genova-Livorno e sulla statale Aurelia verso le Cinque Terre e la Riviera di Ponente.

( e ) vedrà code sulla A10 in direzione Ventimiglia, sulla A12 Genova-Livorno e sulla statale Aurelia verso le Cinque Terre e la Riviera di Ponente. La A22 del Brennero sarà sotto pressione per i flussi diretti verso le Dolomiti, la Val Gardena, Cortina d’Ampezzo e il Trentino-Alto Adige.

sarà sotto pressione per i flussi diretti verso le Dolomiti, la Val Gardena, Cortina d’Ampezzo e il Trentino-Alto Adige. Sull’ A2 Autostrada del Mediterraneo sono attesi flussi intensi nel tratto salernitano verso il Cilento e la costa tirrenica calabrese.

del Mediterraneo sono attesi flussi intensi nel tratto salernitano verso il Cilento e la costa tirrenica calabrese. Infine, grande afflusso è previsto anche verso il Lago di Garda, il Lago Maggiore e il Lago di Como, con possibili rallentamenti sui raccordi della A4 e sulle strade provinciali lacuali.



LE STATALI

Attenzione anche alle strade statali ad alto scorrimento..

la SS1 Aurelia (Lazio e Toscana)

(Lazio e Toscana) la SS16 Adriatica (lungo tutta la costa)

(lungo tutta la costa) la SS106 Jonica (Calabria e Basilicata)

(Calabria e Basilicata) le vie d’accesso ai laghi del Nord sono storicamente soggette a rallentamenti per la presenza di centri abitati e intersezioni semaforizzate.



BLOCCO DEI MEZZI PESANTI

Per agevolare la fluidità della circolazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il blocco alla circolazione per i veicoli industriali con massa superiore a 7,5 tonnellate al di fuori dei centri abitati. I divieti sono previsti

sabato 30 maggio dalle ore 09:00 alle ore 14:00

dalle ore 09:00 alle ore 14:00 domenica 31 maggio dalle ore 09:00 alle ore 22:00

dalle ore 09:00 alle ore 22:00 martedì 2 giugno dalle ore 07:00 alle ore 22:00.

I divieti non si applicano ai trasporti di merci deperibili, medicinali, carburanti e animali vivi. Da mercoledì 3 giugno la circolazione riprenderà regolarmente.

IL METEO

Dal punto di vista meteorologico, il ponte del 2 giugno 2026 si annuncia favorevole agli spostamenti. Le previsioni indicano condizioni di tempo stabile su gran parte della Penisola per l’intero fine settimana, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature massime comprese tra 24 e 28°C nelle aree di pianura, in linea con i valori tipici dell’inizio estate.

Non sono attese precipitazioni significative né perturbazioni atlantiche in transito: un quadro che dovrebbe garantire strade asciutte e buona visibilità lungo le principali direttrici. Sulle Alpi e sulle Dolomiti, mete tradizionalmente molto frequentate durante il ponte, non si esclude qualche temporale pomeridiano isolato alle quote più elevate, fenomeno consueto in questa stagione e comunque non tale da compromettere gli spostamenti sulle arterie di accesso.

Tempo stabile e soleggiato anche lungo il versante adriatico e sulle coste del Sud, dove le condizioni resteranno favorevoli per tutta la durata del ponte. Un contesto meteo così positivo, unito alla fase conclusiva del calendario scolastico, contribuirà con ogni probabilità a intensificare i flussi di traffico.