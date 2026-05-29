Ponte del 2 giugno, scatta l'esodo: gli orari peggiori per partire

Il ponte del 2 giugno 2026 si preannuncia come il primo grande esodo dell’estate italiana. Con la Festa della Repubblica che cade di martedì, milioni di automobilisti approfitteranno del lungo weekend per raggiungere le località di mare, di montagna e le città d’arte, generando flussi veicolari paragonabili a quelli del grande esodo estivo di agosto.
Secondo le previsioni di Viabilità Italia e di Anas, le giornate più critiche saranno venerdì 29 maggio e sabato 30 maggio, quando si concentrerà il grosso delle partenze dalle grandi aree metropolitane del Nord - Milano, Torino, Bologna - e da Roma. Il controesodo è atteso nel pomeriggio e nella serata di martedì 2 giugno, con rientri concentrati verso le grandi città. La mattinata di mercoledì 3 giugno vedrà traffico residuo da bollino giallo, con gli ultimi rientri che si sommeranno alla normale ripresa del traffico pendolare e dei mezzi commerciali.
Già dalla mattinata di venerdì 29 maggio i flussi sono in progressiva intensificazione. Il pomeriggio si preannuncia da bollino rosso, con le partenze di massa che si concentrano nelle ore centrali e serali in uscita dalle grandi città.
|Giorno e Data
|Fascia Oraria
|Colore Bollino
|Situazione e Dettagli del Traffico
|Venerdì 29 maggio
|Mattina
|Giallo
|Flussi in progressiva intensificazione in uscita dalle grandi città.
|Pomeriggio / Sera
|Rosso
|Criticità elevata: partenze di massa dalle aree metropolitane (Milano, Torino, Bologna, Roma).
|Sabato 30 maggio
|Mattina
|Rosso
|Traffico critico: ultime partenze che si sommano a quelle del venerdì.
|Pomeriggio
|Giallo
|Il traffico si attenua progressivamente.
|Domenica 31 maggio
|Mattina
|Verde
|Circolazione generalmente più fluida.
|Pomeriggio
|Giallo
|Possibili criticità dovute agli spostamenti locali.
|Lunedì 1° giugno
|Tutto il giorno
|Giallo
|Flussi sostenuti ma gestibili; spostamenti prevalentemente a breve raggio.
|
Martedì 2 giugno
|Mattina
|Giallo
|Situazione inizialmente gestibile.
|Pomeriggio / Sera
|Rosso
|Controesodo: inizio dei grandi rientri con code chilometriche verso le città.
|Mercoledì 3 giugno
|Mattina
|Giallo
|Traffico residuo per gli ultimi rientri, che si somma al normale traffico pendolare e commerciale.
La pressione sul sistema autostradale si concentrerà lungo le principali direttrici turistiche.
Attenzione anche alle strade statali ad alto scorrimento..
Per agevolare la fluidità della circolazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto il blocco alla circolazione per i veicoli industriali con massa superiore a 7,5 tonnellate al di fuori dei centri abitati. I divieti sono previsti
I divieti non si applicano ai trasporti di merci deperibili, medicinali, carburanti e animali vivi. Da mercoledì 3 giugno la circolazione riprenderà regolarmente.
Dal punto di vista meteorologico, il ponte del 2 giugno 2026 si annuncia favorevole agli spostamenti. Le previsioni indicano condizioni di tempo stabile su gran parte della Penisola per l’intero fine settimana, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature massime comprese tra 24 e 28°C nelle aree di pianura, in linea con i valori tipici dell’inizio estate.
Non sono attese precipitazioni significative né perturbazioni atlantiche in transito: un quadro che dovrebbe garantire strade asciutte e buona visibilità lungo le principali direttrici. Sulle Alpi e sulle Dolomiti, mete tradizionalmente molto frequentate durante il ponte, non si esclude qualche temporale pomeridiano isolato alle quote più elevate, fenomeno consueto in questa stagione e comunque non tale da compromettere gli spostamenti sulle arterie di accesso.
Tempo stabile e soleggiato anche lungo il versante adriatico e sulle coste del Sud, dove le condizioni resteranno favorevoli per tutta la durata del ponte. Un contesto meteo così positivo, unito alla fase conclusiva del calendario scolastico, contribuirà con ogni probabilità a intensificare i flussi di traffico.