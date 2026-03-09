Home
Rinunciare alla patente per 25.000 euro: la misura estrema che divide Malta

patente
di Redazione online
Pubblicato 09 marzo 2026

L'insolita misura, per ora, è rivolta ai giovani. E tu accetteresti 5.000 euro all’anno per cinque anni per smettere di guidare?

STRADE INTASATE

Chi vive a Malta da tempo denuncia una situazione del traffico ai limiti del tollerabile. Con una popolazione di 574.000 abitanti, concentrati per lo più nell’isola principale dell’arcipelago, e una rete stradale non particolarmente sviluppata, i 457.000 veicoli presenti nelle isole a sud della Sicilia sono diventati difficili da gestire.

E il turismo, presente per buona parte dell’anno, non fa che peggiorare ulteriormente la situazione. Per questo il governo locale ha messo in piedi un’iniziativa radicale che per ora ha le caratteristiche di una sperimentazione: destinare la cifra di 25.000 euro a duecento giovani under 30, residenti da almeno 7 anni, che vogliano rinunciare alla patente per almeno cinque anni. 

CINQUE ANNI SENZA AUTO

A differenza di altre iniziative simili viste in altre parti del mondo, che offrivano bonus economici in cambio della rottamazione di un’auto inquinante, in questo caso la richiesta è più radicale e chiede di rinunciare del tutto alla patente con una sorta di revoca volontaria del permesso di guida.

I 25.000 euro vengono erogati nell’arco di cinque anni, periodo nel quale la persona ha il divieto assoluto di guidare: chi dovesse violare la restrizione rischia una multa di 5.000 euro. Alla fine del periodo, se i partecipanti desiderano richiedere di nuovo la patente, devono frequentare 15 ore di lezioni di guida. 

UNA GOCCIA NEL MARE

Non sono mancate le polemiche. Esperti di trasporti ed esponenti dell’opposizione hanno liquidato l’iniziativa come inadeguata a risolvere il problema del traffico a Malta. Secondo i dati degli uffici nazionali, nell’ultimo trimestre del 2025 la flotta di veicoli è cresciuta di 35 unità al giorno e ogni settimana nell’arcipelago vengono rilasciate circa 469 nuove patenti di guida.

Di fronte a questi numeri, secondo i critici dell’iniziativa, togliere dalle strade al massimo 200 guidatori servirebbe a ben poco. Il problema, fa notare il Consiglio Nazionale della Gioventù, è la debolezza del sistema di trasporto pubblico: “Investire quei soldi nel miglioramento della frequenza degli autobus, nella creazione di percorsi diretti tra le città e nell’introduzione di servizi navetta interurbani potrebbe rimuovere migliaia di auto dalle strade di Malta”. 
 

Aggiungi un commento
Ritratto di Mirko21
Mirko21
9 marzo 2026 - 12:32
..ad occhi chiusi...risparmio costo carburante..bollo..revisione..assicurazione manutenzione meccanica..imprevisti vari...rinnovo patente..pneumatici invernali..Bigliettoni che rimangono in tasca...
Ritratto di Edo-R
Edo-R
9 marzo 2026 - 12:39
La spesa la vai a fare con il carrellino dei vecchi? Anche a 3km di distanza?
Ritratto di Alexspc79
Alexspc79
9 marzo 2026 - 12:33
53
Scemi proprio
Ritratto di Tistiro
Tistiro
9 marzo 2026 - 12:41
Chi
Ritratto di shpartalloj harabela
shpartalloj harabela
9 marzo 2026 - 12:34
1
un isola lunga 27km , ai giovani non serve la patente, servono degli antidepressivi
Ritratto di Riper
Riper
9 marzo 2026 - 12:36
Se investono 25.000euro per una trentina di giovani per non farli guidare per 5 anni possono benissimo usare quei fondi per mettere mezzi pubblici a disposizione di tutti e a tutte le ore.....di sicuro in una piccola isola se collegata bene a tutte le ore chiunque rinuncerebbe a spendere soldi per mantenere un auto che non usa.... semplice questione di logica....logica che non vedo in questi geni che propongono una roba simile...sembra un modo come un altro per f....ere soldi pubblici e destinarli a "persone specifiche"
Ritratto di Gordo88
Gordo88
9 marzo 2026 - 12:43
1
+1 come qualcuno infatti ha fatto notare..
Ritratto di dEUS
dEUS
9 marzo 2026 - 12:37
Non potrei mai rinunciare al piacere di guidare la moto... come non posso rinunciare alla comodità dell'auto per andare quotidianamente da A a B, C e così via, non vivendo e lavorando in un centro servito dai mezzi pubblici.
Ritratto di Lele_1998
Lele_1998
9 marzo 2026 - 12:42
3
grazie che hanno traffico: isola grande quanto un buc de cul collegata praticamente solo da bus, togliendo una mini ferrovia ferma al 1930. Isola non pianeggiante, quindi inadatta a traffico leggero. I 200 giovani che parteciperanno sicuramente non avevano già voglia di guidare. Da turista girare senz'auto diventa impossibile, immagino da residente.
Ritratto di 19andrea81
19andrea81
9 marzo 2026 - 12:55
La soluzione è semplice anche perché tutti odiano il traffico. Si chiama trasporto pubblico buono, pulito,sicuro e affidabile. Se con il bus arrivi in 15 minuti e con la macchina in 1h, scegli il bus. Ma se con la macchina fai 11min e con i mezzi di trasporto pubblico 50minuti(se va bene e non saltano le corse) come nel mio caso,anche se spendi di più e a volte trovi traffico,finirai per prendere sempre la macchina
Ritratto di zottto
zottto
9 marzo 2026 - 13:10
Malta è piccola e ci piove raramente. Si può benissimo girarla a piedi, in bicicletta o al massimo un ciclomotore.
Ritratto di lucio204
lucio204
9 marzo 2026 - 13:13
Se devo rinunciare a guidare per 5 anni, i 25.000 euro li voglio tutti e subito... poi 7/8000 euro li giro a mio fratello per farmi scorrazzare dove mi pare e piace... tanto siamo in pensione entrambi...
