Salone Auto Torino 2026: motori, anteprime e test drive

Torna il Salone Auto Torino. Dall'11 al 13 settembre 2026, il capoluogo piemontese ospiterà la terza edizione di una delle manifestazioni automobilistiche più amate, confermando la sua fortunata formula a ingresso gratuito e interamente all'aperto. Le strade e le piazze storiche della città si preparano ad accogliere oltre 500.000 visitatori, pronti a scoprire da vicino le ultime novità del mercato, fare test drive e ammirare capolavori di ieri e di oggi.

IL PERCORSO: AUTO TRA I PALAZZI REALI E I GIARDINI

L'esposizione si snoderà in un percorso suggestivo nel cuore di Torino, toccando Piazza Castello, Piazzetta Reale, la Corte d'Onore e i Giardini dei Musei Reali. Qui saranno allestiti gli stand dei brand automobilistici e i percorsi dedicati ai capolavori del design e alle vetture storiche. I Giardini bassi (con partenza in corso San Maurizio) ospiteranno invece l'area dinamica dedicata ai test drive per il pubblico.

LE NOVITÀ DELLE CASE: DALLE ELETTRICHE ALLE NOVITÀ "ALLA SPINA"

Saranno ben 47 le Case automobilistiche presenti. Tra i modelli di serie e le anteprime esposte che fotografano le ultime tendenze del mercato, segnaliamo:

Le italiane sotto i riflettori: grande attesa per la nuova Lancia Gamma. Per chi cerca crossover di sostanza, ci sarà l'Alfa Romeo Tonale Ibrida Plug-in Q4 Veloce, mentre Fiat porterà le inedite Grizzly e Grizzly Fastback.

Le novità tecnologiche ed elettriche: spazio a vetture concrete come la nuova Jeep Compass E-Hybrid Plug-in 225 Cv, la gamma Suzuki con la nuova e VITARA, la Renault Twingo E-Tech Electric e la Peugeot e-3008 Long range da 230 CV.

Sogni a quattro ruote: gli appassionati di auto sportive potranno rifarsi gli occhi con la gamma Lamborghini (comprese la nuova Temerario, la Revuelto e la Urus SE), le sportive di casa Porsche (911, Cayenne, Macan, Panamera), e l'imponente Tesla Cybertruck.

L'offensiva asiatica: massiccia la presenza dei brand cinesi che stanno conquistando l'Europa, tra cui BYD (con Sealion 7 e Dolphin Surf), Changan (Deepal S07), Chery (Tiggo 9), Geely, Omoda Jaecoo e Zeekr.

I TRIBUTI AI GRANDI DEL DESIGN E DEL MOTORSPORT

Il Salone Auto Torino 2026 non è solo uno sguardo sul futuro, ma anche una grande celebrazione della storia dell’automobile con una serie di mostre speciali ospitate nei Giardini dei Musei Reali:

120 anni di Lancia: Un viaggio nella storia del marchio, dalla Lancia Lambda alla leggendaria Stratos. Ad impreziosire il tributo ci sarà l'Antologia Lancia Delta World Rally Champions (con ben sei Delta storiche in livrea Martini guidate da Biasion e Kankkunen) e i gioielli della Fondazione Gino Macaluso. Saranno celebrati anche i 50 anni della Lancia Gamma Coupé disegnata da Aldo Brovarone per Pininfarina.



Marcello Gandini - A Legacy of Innovation: Un tributo al genio del car design recentemente scomparso, con un'esposizione che raccoglie capolavori assoluti come la Lamborghini Miura P400 SV, la Ferrari Dino 308 GT4, l'Alfa Romeo Montreal e la Lancia Stratos.



100 anni di Sergio Pininfarina: Nella Corte d’Onore dei Musei Reali verrà celebrato il patrimonio stilistico di uno dei designer italiani più famosi del mondo.

Tributo Ferrari: Una selezione eccezionale curata dal Ferrari Club Italia che ripercorrerà la storia del Cavallino, esponendo icone come la F40, la Testarossa, la SF90XX e le vetture da corsa 296 Challenge.

London to Brighton: Per fare un salto alle origini dell'auto, si potranno ammirare pezzi centenari come la Peugeot Tipo 3 del 1892 (la prima auto a circolare in Italia).

TEST DRIVE GRATUITI: COME PROVARE LE NOVITÀ

Per chi vuole mettersi al volante, il Salone offre tre giorni di prove su strada gratuite nel traffico cittadino ordinario, accompagnati dagli istruttori dei vari marchi. Le partenze avverranno dai Giardini Reali bassi (Corso San Maurizio). Tra i brand che metteranno a disposizione i propri modelli per i test drive ci sono BYD (con Atto 2 DM-i e Sealion 7), Geely (EX5), Honda (con le sue full hybrid Jazz, HR-V e ZR-V), Kia (nuova Seltos ed EV2), Suzuki, Tesla (Model 3 e Model Y) e Zeekr.

NON SOLO ESPOSIZIONE: PROMOZIONI E PREMI SPECIALI

Tra le grandi novità di questa terza edizione debutta la Promozioni Week: una settimana di offerte speciali e promozioni dedicate all'acquisto di nuove vetture che coinvolgerà le reti di vendita di 19 marchi aderenti in tutta Italia (tra cui Alfa Romeo, Fiat, Citroën, Jeep, Kia, Lancia, Peugeot, Renault e Suzuki). Spazio anche all'industria con il premio internazionale Torino Automotive Design Award (TADA), dedicato ai progetti più innovativi dei brand cinesi, e il convegno economico bTOb Salone Auto Torino per gli operatori della filiera, in programma il 10 settembre al Teatro Regio.

Se state pianificando una visita, sul sito ufficiale www.saloneautotorino.com è già possibile scaricare il Pass Convenzioni gratuito per usufruire di sconti e agevolazioni in musei, hotel, ristoranti e trasporti cittadini, oltre a poter consultare la mappa e i dettagli aggiornati dell'evento.