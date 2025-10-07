La Tesla Model Y Standard debutta negli USA

SI VEDE SUBITO

Dopo essere stata nel 2023 la prima elettrica a diventare l’auto più venduta nel mondo, la Tesla Model Y diventa ancora più “popolare” introducendo negli Stati Uniti la nuova variante Standard. Più di un semplice allestimento, la nuova versione si distingue anche esteticamente dal resto della gamma, semplificando il suo design: viene eliminata per esempio la linea luminosa che unisce i fari anteriori e pure il tetto panoramico in vetro.

L’abitacolo punta a massimizzare la funzionalità, togliendo alcuni elementi come lo schermo dedicato ai passeggeri posteriori. I sedili sono rivestiti in tessuto, pensato per adattarsi a ogni condizione meteorologica, mentre tra le sedute anteriori è stato ricavato un vano portaoggetti ispirato alla prima Model S e al Cybertruck, più ampio di quello presente sulle Model Y “normali”.

AUTONOMIA DI 500 KM

In Nord America, la Tesla Model Y Standard sarà venduta a 39.990 dollari, esattamente 5.000 dollari in meno della precedente variante d’ingresso, la Long Range a trazione posteriore. E a trazione posteriore sarà anche la Standard, che però non avrà la batteria di 75 kWh, ovvero il taglio più piccolo offerto negli USA per la suv elettrica.

Pur non avendo comunicato le specifiche tecniche della nuova variante, la casa americana ha annunciato un’autonomia di 321 miglia, pari a 516 km: si tratta più o meno l’autonomia dichiarata dalla Standard Range disponibile sul mercato europeo, che in effetti monta una batteria di 60 kWh, la stessa con cui forse sarà equipaggiata la nuova Model Y “low cost”.

Tuttavia potrebbe anche esserci un accumulatore più piccolo: infatti lo stesso range è stato ottenuto con una potenza minore. Sebbene il dato non sia stato comunicato, lo possiamo dedurre dal fatto che la nuova variante accelera da 0 a 60 mph (96 km/h) in 6,8 secondi: ciò ci fa capire che il motore posteriore avrà qualche CV in meno rispetto alla nostra Standard Range, che con 300 CV copre lo 0-100 in 5,9 secondi.

UNA VERA TESLA

Per il resto la nuova Model Y Standard promette di mantenere il DNA della Tesla, confermando la presenza di tutte le funzionalità offerte dalle auto del costruttore, tra cui l’accesso remoto dall’app, il pianificatore di viaggio con disponibilità dei Supercharger in tempo reale, la gestione del “clima” a distanza e una varietà di possibilità di gioco e intrattenimento. Sono incluse anche la modalità “sentinella” e quella dedicata ai cani. Negli Stati Uniti viene anche offerto di serie il sistema Autopilot pronto per la guida autonoma supervisionata, che sarà abilitata da remoto laddove la tecnologia venisse approvata dalle legislazioni locali.