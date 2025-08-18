Ti è mai capitato che la tua auto frenasse da sola?

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Tutti i modelli omologati a partire dal luglio del 2022 e tutte le auto immatricolate dal luglio del 2024 devono avere installato a bordo un sistema di frenata automatica d’emergenza. Si tratta di un sistema di assistenza alla guida che, grazie ai sensori installati nella parte anteriore del veicolo, è in grado di rilevare potenziati collisioni e se necessario frenare automaticamente il veicolo per evitare un incidente o quantomeno ridurne la sua gravità. È una tecnologia che, secondo alcuni studi, può ridurre fino a quasi il 40% il numero dei tamponamenti. Tuttavia capita che il sistema possa non funzionare correttamente, attivando l’allarme sonoro senza un apparente motivo o frenando improvvisamente anche senza che ci sia un pericolo imminente.

FRENATA FANTASMA

L’episodio risale ad aprile, quando una donna di nome Joanna era al volante della propria Peugeot 208 in autostrada diretta verso l’Alta Savoia. Mentre viaggiava a velocità da codice, la citycar ha frenato improvvisamente in mezzo alla strada “senza azioni da parte mia e senza alcun ostacolo davanti a me”, assicura l’automobilista a Francebleu. L’auto che la seguiva non è riuscita a evitare l’ostacolo inaspettato e lo scontro è stato inevitabile, per fortuna senza gravi conseguenze. “Mi era già capitato che si attivasse l’assistenza alla frenata, anche in momenti non necessariamente opportuni, ma a bassa velocità e c’era sempre un motivo”, racconta Joanna.

Nei casi precedenti, la donna assicura che la frenata era accompagnata da un segnale acustico o visivo, mentre ad aprile non ha avuto nessun avvertimento. Dall’inizio di luglio Joanna cerca automobilisti che hanno vissuto esperienze simili, raccogliendo fino a ora oltre 250 testimonianze sulla “frenata fantasma”, che riguardano auto di tutte le marche prodotte negli ultimi quattro anni. Oltre a tanti incidenti di varia entità ci sarebbe anche una vittima, provocata da un incidente nel dicembre del 2023.

TI È MAI CAPITATO?

La questione delle frenate fantasma ha avuto una eco così importante al di là delle Alpi da spingere il ministero dei Trasporti francese ad avviare un’indagine sulla questione, interrogando i produttori ed effettuando test sulle vetture per garantire il corretto funzionamento dei sistemi. L’indagine ha l’obiettivo di far luce su possibili malfunzionamenti. E tu hai mai avuto esperienze spiacevoli con la frenata automatica d’emergenza?