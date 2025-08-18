Home
NEWS

Ti è mai capitato che la tua auto frenasse da sola?

adas
di Redazione online
Pubblicato 18 agosto 2025

Il governo francese ha avviato un’indagine sulla frenata d’emergenza a seguito di malfunzionamenti che hanno provocato incidenti.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Tutti i modelli omologati a partire dal luglio del 2022 e tutte le auto immatricolate dal luglio del 2024 devono avere installato a bordo un sistema di frenata automatica d’emergenza. Si tratta di un sistema di assistenza alla guida che, grazie ai sensori installati nella parte anteriore del veicolo, è in grado di rilevare potenziati collisioni e se necessario frenare automaticamente il veicolo per evitare un incidente o quantomeno ridurne la sua gravità. È una tecnologia che, secondo alcuni studi, può ridurre fino a quasi il 40% il numero dei tamponamenti. Tuttavia capita che il sistema possa non funzionare correttamente, attivando l’allarme sonoro senza un apparente motivo o frenando improvvisamente anche senza che ci sia un pericolo imminente.

FRENATA FANTASMA

L’episodio risale ad aprile, quando una donna di nome Joanna era al volante della propria Peugeot 208 in autostrada diretta verso l’Alta Savoia. Mentre viaggiava a velocità da codice, la citycar ha frenato improvvisamente in mezzo alla strada “senza azioni da parte mia e senza alcun ostacolo davanti a me”, assicura l’automobilista a Francebleu. L’auto che la seguiva non è riuscita a evitare l’ostacolo inaspettato e lo scontro è stato inevitabile, per fortuna senza gravi conseguenze. “Mi era già capitato che si attivasse l’assistenza alla frenata, anche in momenti non necessariamente opportuni, ma a bassa velocità e c’era sempre un motivo”, racconta Joanna. 

Nei casi precedenti, la donna assicura che la frenata era accompagnata da un segnale acustico o visivo, mentre ad aprile non ha avuto nessun avvertimento. Dall’inizio di luglio Joanna cerca automobilisti che hanno vissuto esperienze simili, raccogliendo fino a ora oltre 250 testimonianze sulla “frenata fantasma”, che riguardano auto di tutte le marche prodotte negli ultimi quattro anni. Oltre a tanti incidenti di varia entità ci sarebbe anche una vittima, provocata da un incidente nel dicembre del 2023.

TI È MAI CAPITATO?

La questione delle frenate fantasma ha avuto una eco così importante al di là delle Alpi da spingere il ministero dei Trasporti francese ad avviare un’indagine sulla questione, interrogando i produttori ed effettuando test sulle vetture per garantire il corretto funzionamento dei sistemi. L’indagine ha l’obiettivo di far luce su possibili malfunzionamenti. E tu hai mai avuto esperienze spiacevoli con la frenata automatica d’emergenza?

 

Aggiungi un commento
Ritratto di Tistiro
Tistiro
18 agosto 2025 - 18:18
Ho votato no mai, anche se la mia auto è priva del dispositivo.
Ritratto di Tistiro
Tistiro
18 agosto 2025 - 18:20
Da notare come la causa dell incidente sia stata la mancanza del rispetto della distanza di sicurezza e non della frenata fantasma. Quella dietro doveva fermarsi senza tamponare l ostacolo.
Ritratto di Bellafrance
Bellafrance
18 agosto 2025 - 18:53
Auto del 2014 ed in quasi 10 anni ha sempre funzionato bene. Varie volte si è attivata l'allerta collisione sonora perché il traffico davanti era fermo. Lo avevo visto ed ho frenato per tempo, probabilmente senza una mia azione avrebbe frenato da sola. Unica frenata automatica non corretta in parcheggio con erba alta, volevo "appoggiare" il paraurti all'erba ma l'ha rilevata come un ostacolo e si è fermata prima..
Ritratto di Trattoretto
Trattoretto
18 agosto 2025 - 19:14
Sì, in città, mentre stavo in colonna, mangiando un trancio di pizza. Nessun incidente, solo sporcato il. volante con le mani unte.
Ritratto di GabrieleWhite
GabrieleWhite
18 agosto 2025 - 19:19
Ad alcuni si è attivati ma hanno tamponato lo stesso
Ritratto di Gasolone
Gasolone
18 agosto 2025 - 19:41
Diciamo che l'avviso sonoro si attiva spesso senza "apparente"motivo, ma una volta l'auto precedente ha inchiodato senza motivo rischiando di fare cadere lo scooterista dietro di me. Che ovviamente mi ha mandato a quel paese
