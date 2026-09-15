Una giornata con la “community” Porsche

UNA GIORNATA “MONDIALE” PER I PORSCHISTI

Giunto alla quinta edizione italiana, il 12 settembre 2026 si è tenuto lo Sportscar Together Day, il grande raduno mondiale ufficiale dedicato alla community di proprietari, collezionisti e appassionati del marchio di Stoccarda. L’evento si svolge in contemporanea nei dieci Porsche Experience Center del mondo (di cui cinque in Europa, tre in Nord America e due in Asia). L’edizione italiana si è tenuta presso quello di Franciacorta, il primo centro in Italia e il più grande in assoluto.

Inaugurato a settembre del 2021 a Castrezzato, in provincia di Brescia, è un polo multifunzionale di 60 ettari che comprende un circuito principale omologato FIA (lungo 2.519 metri con 13 curve), aree per il drifting con una speciale superficie a bassa aderenza (Low Friction Handling e Circle), una zona per test di frenata e slalom, un percorso off-road di oltre 1.200 metri e una pista per kart elettrici.

PIÙ DI 700 VETTURE, TRA STORICHE E ULTIME NOVITÀ

L’evento, che ha idealmente collegato gli Experience Center del marchio di Stoccarda in tutto il mondo, ha visto confluire tra i cordoli e i paddock della struttura di Castrezzato oltre 1.850 appassionati e più di 700 vetture, con un mix di attività pensate sia per chi partecipa con la propria auto sia per tutti gli appassionati. Tante le attività dinamiche e i test sotto la guida degli istruttori ufficiali del centro Porsche, per mettere alla prova le vetture e la propria abilità.

È stato possibile fare giri veloci in pista con delle 911 GTS e GT3, tra le più prestazionali della marca, ma anche iscriversi a sessioni di drifting, in cui si effettuano prove di controllo della sbandata con delle Carrera S e cimentarsi in prove tra i birilli e di accelerazione con le suv Macan e Cayenne e la berlina Taycan, tutte elettriche: sfruttando la funzione Launch Control con la Cayenne, abbiamo provato cosa significa partire a razzo spinti da 1.156 CV.

Infine, si possono testare le capacità in fuori strada della Cayenne nella pista di off-road, con passaggi impegnativi fatti in sicurezza grazie all’assistenza degli istruttori.

E C’ERA PURE L’AREA TECNICA CON MODELLI MITICI COME LA 930 TURBO

Interessante per gli appassionati anche l’esposizione organizzata nel People Excellence Center, che di solito viene utilizzato per la formazione dei tecnici specializzati di Porsche Italia, con modelli di 911 sezionati per mostrare la meccanica dell’auto, la struttura multimateriale e le tecniche di saldatura e rivettatura utilizzate. Accanto, anche un’aula dedicata al restauro Porsche Classic delle auto storiche, con vetture del calibro della 930 turbo e della 911 2.7 RS degli anni 70 perfettamente conservate.

LA STORIA PORSCHE… DA TOCCARE CON MANO

Ma l’esperienza della giornata per gli appassionati è stata resa unica anche dalla presenza delle numerose auto esposte nell’area dedicata ai clienti, presenti alla manifestazione con le loro Porsche, dalle Boxster e Cayman più e meno recenti, nelle varie versioni, fino alle corsaiole GT4 e GT4 RS da 420 e 500 CV, alle 911 di tutte le epoche, anche in rare versioni speciali, oltre alle suv e ai modelli transaxle (con motore anteriore, cambio e trazione posteriore, come 944, 968 e 928).

Tantissime e di grande valore, anche le auto provenienti direttamente dal Porsche Museum di Stoccarda che ha arricchito la kermesse portando in Italia autentici gioielli storici, tra cui spiccavano la leggendaria 917 LH a coda lunga del 1970 in livrea Martini, seconda assoluta alla 24 Ore di Le Mans, e la 911 Carrera RSR che dominò la Targa Florio nel 1973.

PORSCHE 917 LH (LANGHECK) DEL 1970

La Porsche 917 LH rappresenta la massima espressione delle Sport dei primi anni 70. Sviluppata specificamente per dominare i lunghi rettilinei della 24 Ore di Le Mans, questa versione "Langheck" (coda lunga) è arrivata dopo una lunga fase di sviluppo aerodinamico: le prime 917, del ’69, erano molto instabili, ma quando si passò a questa nuova linea, con coda troncata di netto, la tenuta di strada migliorò molto e l’auto diventò quasi imbattibile.

Sotto la carrozzeria in pannelli di poliestere e il leggerissimo telaio a traliccio tubolare in lega di alluminio (dal peso di appena 46 kg), batte un 12 cilindri a V di 180° (a cilindri contrapposti) raffreddato ad aria. Il motore, progettato da Hans Mezger, ha una cilindrata di 4,9 litri e sviluppa circa 600 CV a 8.000 giri/min.

Con un peso complessivo inferiore ai 900 kg, la 917 LH vanta un ottimo rapporto peso/potenza e l’efficienza della coda lunga le ha permesso di raggiungere una velocità massima di 386 km/h sul rettilineo dell’Hunaudières a Le Mans.

PORSCHE CARRERA GT

Autentica supercar, la Porsche Carrera GT (Tipo 980, prodotta in soli 1.270 esemplari tra il 2003 e il 2006) nasceva direttamente dall’eredità delle competizioni. Il cuore della vettura è il V10 aspirato da 5,7 litri con lubrificazione a carter secco, derivato da un progetto originariamente sviluppato dalla Porsche per la Formula 1.

Un motore interamente in alluminio, che eroga 612 CV a 8.000 giri/min e produce un “urlo” acuto inconfondibile (che ricorda molto quello dei bolidi di Formula 1 dell’epoca), gestito da un cambio manuale a 6 marce. Dal punto di vista telaistico, è stata la prima auto di serie al mondo a impiegare una monoscocca in fibra di carbonio rinforzata (CRFP). Pesa 1.380 kg, scatta da 0 a 100 km/h in 3,57 secondi e tocca i 330 km/h di velocità massima. A frenare questa belva provvede l’impianto frenante carboceramico.