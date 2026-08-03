Xpeng G9L: la suv elettrica nella sua versione più lussuosa

A TUTTO LUSSO

La Xpeng prepara il debutto della sua nuova ammiraglia diffondendo le prime immagini della G9L, versione top di gamma della suv elettrica G9, che sarà presentata al pubblico europeo in occasione del Salone dell’Auto di Parigi, in programma nell’ottobre 2026.

La nuova variante entrerà nel listino come interpretazione più lussuosa e tecnologica del modello: la lettera “L” nel nome sta infatti per Luxury e identifica un’evoluzione del progetto G9, con l’obiettivo di portare su un modello destinato ai mercati internazionali le più recenti soluzioni sviluppate dalla casa cinese nel campo della mobilità intelligente.

La casa cinese ha l’obiettivo di rendere sempre più accessibili anche in Europa le proprie tecnologie legate all’intelligenza artificiale applicata all’automobile.

SICURA E CON SEI POSTI

Il costruttore di Guangzhou sottolinea come la Xpeng G9L sia stata progettata fin dalle prime fasi di sviluppo per rispettare gli standard di sicurezza richiesti dai principali protocolli internazionali, tra cui Euro NCAP, C-NCAP e ANCAP. La suv sarà quindi destinata a una commercializzazione globale che coinvolgerà 65 mercati, compresa la Cina.

Al momento il costruttore non ha ancora diffuso tutti i dati tecnici della versione europea, ma al Salone di Parigi verranno svelati dettagli come motorizzazioni, autonomia, dotazioni e prezzi. Tra le caratteristiche già confermate per il mercato del Vecchio Continente c’è una configurazione interna a sei posti, pensata per offrire maggiore versatilità rispetto alle tradizionali suv a cinque o sette posti.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE A BORDO

Con la G9L, la Xpeng prosegue lo sviluppo del proprio ecosistema definito Physical AI, cioè l’integrazione dell’intelligenza artificiale con sistemi hardware e software pensati per interagire con il mondo reale. Una filosofia che coinvolge non solo le automobili elettriche, ma anche tecnologie dedicate alla guida assistita e alla mobilità del futuro.

Durante la presentazione parigina saranno illustrate anche le funzionalità del sistema Next Generation Pilot (NGP), la piattaforma di assistenza alla guida sviluppata internamente dal marchio, insieme alle nuove funzioni intelligenti disponibili nell’abitacolo. La G9L vuole rappresentare quindi un ulteriore passo nella strategia di espansione internazionale del marchio, ampliando la propria offerta nel segmento dei modelli elettrici premium.