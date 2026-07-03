Xpeng L03, la suv che vuole conquistare il mondo

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Il prossimo 16 luglio alle ore 14:00, Monaco di Baviera farà da cornice all'anteprima mondiale della Xpeng L03, l'ultima nata del costruttore cinese che segna un passo decisivo verso l'integrazione tra mobilità e intelligenza artificiale. Definita come una "AI SUV Coupé", la L03 non è solo una nuova auto elettrica premium, ma un’esperienza incentrata sul software, progettata per rendere la guida più intuitiva e sicura attraverso un ecosistema digitale in continua evoluzione.

DESIGN FIRMATO E AERODINAMICA DA RECORD

Sotto la direzione di JuanMa Lopez, ex responsabile del design esterno in Ferrari e attuale vice presidente dello Xpeng Design Center, la L03 è frutto del lavoro di un team creativo internazionale proveniente da 23 Paesi. Lunga 4.650 mm, larga 1.920 mm e alta 1.600 mm, con un passo generoso di 2.850 mm, la vettura sfoggia una silhouette da SUV coupé con un profilo ribassato e muscoloso.

L’attenzione all'efficienza è maniacale: grazie a ben 22 ottimizzazioni aerodinamiche, la L03 raggiunge un coefficiente di resistenza (Cx) di soli 0,228, un valore che permette di guadagnare circa 59 km di autonomia supplementare. Per il mercato europeo sono previste cinque colorazioni: Phantom Purple, Arctic White, Midnight Black, Rock Gray e Silver Frost.

UN SALOTTO TECNOLOGICO

All'interno, la Xpeng L03 punta su materiali di pregio (il 72% delle superfici è rivestito in materiali morbidi come il velluto) e su una dotazione tecnologica di prim'ordine. Al centro della plancia troneggia un display touchscreen da 15,6 pollici con risoluzione 2.5K, supportato da un imponente sistema head-up display da 26,8 pollici per il conducente.

Il comfort è garantito da sedili "zero-gravity" con massaggio a 14 punti, ventilazione e riscaldamento, mentre l'esperienza sonora è affidata a un sistema AI con 20 altoparlanti e una potenza di oltre 1.000W. Non manca lo spazio: il bagagliaio ha una capacità di 539 litri (espandibili a 1.640), a cui si aggiunge un generoso vano anteriore da 102 litri nelle versioni elettriche.

CUORE AI E GUIDA INTELLIGENTE

Il vero cervello della vettura è il chip proprietario Xpeng Turing AI, capace di una potenza di calcolo fino a 1.500 TOPS nelle versioni più evolute, che gestisce il sistema di assistenza alla guida ADAS di seconda generazione e il sistema operativo di bordo.

La Xpeng L03 è stata progettata per muoversi con fluidità anche negli scenari urbani più complessi e in condizioni meteo avverse, offrendo funzioni di sicurezza avanzate come il sistema di mantenimento della corsia in caso di scoppio di uno pneumatico e l'assistenza in caso di malore del conducente.

ELETTRICA O CON RANGE EXTENDER

La gamma motori della L03 si sdoppia per soddisfare diverse esigenze di mobilità:

Pure Electric (BEV) : equipaggiata con un motore da 183 kW (246 CV), è disponibile con batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) da 56 kWh o 69 kWh, per autonomie dichiarate (ciclo CLTC) rispettivamente di 525 km e 625 km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,6 secondi.



: equipaggiata con un motore da 183 kW (246 CV), è disponibile con batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) da 56 kWh o 69 kWh, per autonomie dichiarate (ciclo CLTC) rispettivamente di 525 km e 625 km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 6,6 secondi. Super Extended Range (EREV): per chi teme l'ansia da ricarica, questa versione abbina un motore elettrico da 183 kW a un generatore termico da 1.5 litri. L'autonomia totale raggiunge i 1.330 km, con 315 km percorribili in modalità solo elettrica.

PREZZI E ARRIVO IN ITALIA

In Cina, la fase di prevendita è già partita con prezzi compresi tra circa 143.800 e 165.800 yuan (indicativamente tra i 18.500 e i 21.500 euro al cambio attuale). La Xpeng L03 sarà distribuita in 64 mercati globali, inclusa l'Europa. In Italia, il brand è rappresentato ufficialmente da ATFlow, società specializzata nell'importazione di marchi all'avanguardia che curerà lo sbarco della nuova SUV coupé nelle concessionarie nazionali.