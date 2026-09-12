Formula 1, Gp di Spagna 2026: Norris conquista la pole

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Domenica 13 settembre

Diretta gara : ore 15:00 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento), NOW TV (sito web a pagamento).

: ore 15:00 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento), NOW TV (sito web a pagamento). Differita gara: ore 18:00 sul canale tv gratuito TV8.



Lando Norris conquista la terza pole stagionale nel Gp di Spagna 2026 di Formula 1. Alle spalle del pilota della McLaren c’è Andrea Kimi Antonelli, che con la Mercedes si è confermato velocissimo, e un ottimo Max Verstappen, che chiude terzo con la sua Red Bull. Le Ferrari non sono andate oltre il quarto e il quinto posto con Hamilton e Leclerc. Peccato perché la Rossa con Hamilton fino a pochi minuti dalla fine sembrava avere le carte in regola per conquistare la pole. L’inglese però all’ultimo tentativo non è riuscito a migliorarsi e si è dovuto così accontentare del quarto tempo.

Sono state delle qualifiche molto combattute, con i top team a contendersi la pole position fino all’ultimo. Una pista, quella spagnola, che si è confermata sfidante, con i piloti costretti a guidare con una precisione chirurgica onde evitare di sbattere in uno dei muretti presenti. Nella gara di domani potrà succedere di tutto. Sarà molto difficile sorpassare, quindi, la partenza costituirà un passaggio fondamentale. La Ferrari può ambire a un podio, mentre per la vittoria le possibilità sono decisamente inferiori.

Nella Q1 miglior tempo per le Mercedes di Russell e Antonelli che precedono le Red Bull di Lawson (che per il terzo Gp consecutivo sostituisce Hadjar che si è infortunato a un polso) e Verstappen. Poi Norris (McLaren), quinto, e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Eliminati nella Q1: Sainz (Williams), Alonso (Aston Martin), Perez e Bottas (Cadillac), Bearman (Haas) e Stroll (Aston Martin).

Nella Q2 è Verstappen il più veloce. Seguono Antonelli e Hamilton. Eliminati Hulkenberg (Audi), Bortoleto (Audi), Ocon (Haas), Gasly (Alpine), Tsunoda (Racing Bulls) e Albon (Williams).

I TEMPI DELLE QUALIFICHE