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Formula 1, Gp di Spagna 2026: Norris conquista la pole

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di Emiliano Ragoni
Pubblicato 12 settembre 2026

Il pilota della McLaren partirà davanti a Antonelli (Mercedes) e Verstappen (Red Bull). Quarto e quinto posto per Hamilton e Leclerc su Ferrari.

Formula 1, Gp di Spagna 2026: Norris conquista la pole

DOVE VEDERE IL GP IN TV E IN STREAMING: GLI ORARI
 

Domenica 13 settembre

  • Diretta gara: ore 15:00 su Sky Sport F1 (canale tv a pagamento), NOW TV (sito web a pagamento).
  • Differita gara: ore 18:00 sul canale tv gratuito TV8.
     

formula 1 2026 spagna qualifiche 1

Lando Norris conquista la terza pole stagionale nel Gp di Spagna 2026 di Formula 1. Alle spalle del pilota della McLaren c’è Andrea Kimi Antonelli, che con la Mercedes si è confermato velocissimo, e un ottimo Max Verstappen, che chiude terzo con la sua Red Bull. Le Ferrari non sono andate oltre il quarto e il quinto posto con Hamilton e Leclerc. Peccato perché la Rossa con Hamilton fino a pochi minuti dalla fine sembrava avere le carte in regola per conquistare la pole. L’inglese però all’ultimo tentativo non è riuscito a migliorarsi e si è dovuto così accontentare del quarto tempo. 

formula 1 2026 spagna qualifiche 5

Sono state delle qualifiche molto combattute, con i top team a contendersi la pole position fino all’ultimo. Una pista, quella spagnola, che si è confermata sfidante, con i piloti costretti a guidare con una precisione chirurgica onde evitare di sbattere in uno dei muretti presenti. Nella gara di domani potrà succedere di tutto. Sarà molto difficile sorpassare, quindi, la partenza costituirà un passaggio fondamentale. La Ferrari può ambire a un podio, mentre per la vittoria le possibilità sono decisamente inferiori.

formula 1 2026 spagna qualifiche 6

Nella Q1 miglior tempo per le Mercedes di Russell e Antonelli che precedono le Red Bull di Lawson (che per il terzo Gp consecutivo sostituisce Hadjar che si è infortunato a un polso) e Verstappen. Poi Norris (McLaren), quinto, e le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Eliminati nella Q1: Sainz (Williams), Alonso (Aston Martin), Perez e Bottas (Cadillac), Bearman (Haas) e Stroll (Aston Martin).

formula 1 2026 spagna qualifiche 7

Nella Q2 è Verstappen il più veloce. Seguono Antonelli e Hamilton. Eliminati Hulkenberg (Audi), Bortoleto (Audi), Ocon (Haas), Gasly (Alpine), Tsunoda (Racing Bulls) e Albon (Williams).

I TEMPI DELLE QUALIFICHE

Pos. No. Driver Team Q1 Q2 Q3 Laps
1 1 Lando Norris McLaren 1:33.469 1:32.873 1:31.824 19
2 12 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.267 1:32.591 1:31.835 20
3 3 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.381 1:32.431 1:31.964 18
4 44 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.531 1:32.710 1:32.013 21
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:33.532 1:32.755 1:32.019 21
6 63 George Russell Mercedes 1:33.211 1:32.850 1:32.149 22
7 81 Oscar Piastri McLaren 1:33.829 1:33.204 1:32.294 22
8 30 Liam Lawson Red Bull Racing 1:33.310 1:32.780 1:32.316 18
9 43 Franco Colapinto Alpine 1:33.963 1:33.038 1:32.903 17
10 41 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.340 1:33.204 1:33.041 21
11 27 Nico Hulkenberg Audi 1:34.417 1:33.223   13
12 5 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.986 1:33.388   12
13 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:34.667 1:33.667   11
14 10 Pierre Gasly Alpine 1:34.246 1:33.753   11
15 22 Yuki Tsunoda Racing Bulls 1:34.311 1:34.084   15
16 23 Alexander Albon Williams 1:35.307 1:35.532   14
17 55 Carlos Sainz Williams 1:35.312     9
18 14 Fernando Alonso Aston Martin 1:35.388     9
19 11 Sergio Perez Cadillac 1:35.913     9
20 77 Valtteri Bottas Cadillac 1:38.011     8
 
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Ritratto di giocchan
giocchan
12 settembre 2026 - 19:07
Antonelli, Norris, Hamilton. Cmnq è inspiegabile come a volte, in certe piste, Norris "si svegli" e sembri davvero il campione del mondo in carica
Ritratto di Volpe bianca
Volpe bianca
12 settembre 2026 - 19:15
1 millesimo, 45 millesimi, 6 millesimi, incredibile il distacco tra le due rosse nei tre turni. 1Antonelli 2Verstappen 3Norris

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