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Belle e sfortunate: le 20 supercar da sogno cancellate all'ultimo

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di Redazione online
Pubblicato 28 giugno 2026

Da bolidi con motori di Formula 1 a prototipi cancellati dalle crisi: ecco alcune delle auto più affascinanti che non sono mai arrivate nelle concessionarie.

Belle e sfortunate: le 20 supercar da sogno cancellate all&#039;ultimo

SONO RIMASTE SOGNI

Il mondo dell'automobile è fatto di sogni, ma a volte questi si infrangono a un passo dalla catena di montaggio. Stiamo parlando di quelle vetture che, sulla carta e nei primi prototipi statici o funzionanti, promettevano di ridefinire le leggi della meccanica e del design. Auto nate dall'estro di designer visionari o dall'orgoglio ingegneristico di grandi costruttori, pronte a sfidare i mostri sacri dell'epoca, ma bloccate sul più bello.

Crisi economiche improvvise, costi di sviluppo fuori controllo, cambi di strategia aziendale o, più recentemente, la complessa transizione energetica: i motivi dietro a un "dietrofront" possono essere i più disparati. In questo viaggio nel tempo analizzeremo 20 tra le supercar più incredibili mai nate (o prodotte in pochissimi esemplari), scoprendo i loro segreti tecnici e i retroscena che le hanno condannate a rimanere confinate nei musei o nei cassetti dei progettisti.

 

  • NISSAN MID4 (1985) E MID4-2 (1987)

    Com'è fatta
    Pensata per sfidare la Porsche 959, la prima MID4 montava un motore V6 centrale aspirato da 230 CV, evoluto nella MID4-2 con un sistema biturbo da 330 CV. La vera chicca tecnica era la trazione integrale abbinata al sistema a quattro ruote sterzanti HICAS, racchiusa in una carrozzeria cuneiforme tipicamente anni 80.

    Il motivo dello stop
    I costi di produzione industriale si rivelarono fin da subito troppo alti per garantire un prezzo di vendita competitivo. Tuttavia, il progetto non fu un totale fallimento: la tecnologia a quattro ruote sterzanti e la trazione integrale vennero trapiantate con succes

  • PEUGEOT OXIA (1988)

    Com'è fatta
    Una navicella spaziale travestita da coupé. Sotto linee aerodinamiche futuristiche (con un Cx di soli 0,25) si nascondeva un motore V6 biturbo da 2,8 litri derivato dalle corse di durata, capace di erogare ben 680 CV. Dotata di trazione integrale permanente, ruote sterzanti anche al retrotreno e interni avveniristici con un computer di bordo. Durante i test ufficiali toccò i 349 km/h.

    Il motivo dello stop
    Fu creata esclusivamente come "manifesto tecnologico" per mostrare le capacità ingegneristiche della casa del Leone. Metterla in produzione a fine anni 80 sarebbe stato un azzardo commerciale, dato che il marchio Peugeot non aveva l'appeal premium necessario per giustificare un prezzo stratosferico. Ne esistono solo due esemplari.

  • JIOTTO CASPITA (1989)

    Com'è fatta
    Progettata dallo studio giapponese Jiotto e costruita dalla Dome, questa vettura era una vera Formula 1 stradale. La prima versione montava un motore Subaru-Motori Moderni a 12 cilindri contrapposti (flat-12), sostituito in seguito da un V10 Judd da 585 CV. Le linee richiamavano i prototipi da pista del Gruppo C, con spettacolari porte ad ali di gabbiano.

    Il motivo dello stop
    Il tempismo fu pessimo. Il debutto coincise con lo scoppio della bolla economica giapponese all'inizio degli anni 90. La domanda di beni di lusso crollò di colpo e gli investitori si tirarono indietro, lasciando la Caspita nello stato di prototipo (ne vennero assemblate solo due varianti).

  • BMW NAZCA C2 (1991)

    Com'è fatta
    Disegnata da Fabrizio Giugiaro per Italdesign, la Nazca C2 era un capolavoro in fibra di carbonio. Montava il maestoso motore V12 di origine BMW da 5,0 litri portato a 380 CV. Il design era caratterizzato da un tetto interamente in vetro con finestrini che si aprivano ad ala di gabbiano, mentre le portiere mantenevano l'apertura convenzionale.

    Il motivo dello stop
    Nonostante l'enorme interesse del pubblico e di collezionisti facoltosi pronti a staccare un assegno, la BMW decise di non dare il semaforo verde alla produzione. I vertici temevano che una supercar propria non fosse in linea con i piani finanziari dell'epoca e i costi di omologazione globale erano troppo rischiosi, soprattutto considerando che la BMW stava già fornendo i motori V12 alla McLaren F1.

  • YAMAHA OX99-11 (1992)

    Com'è fatta
    Una monoposto da corsa con la targa. Sviluppata dalla divisione sportiva di Yamaha, presentava un abitacolo a tandem (il passeggero sedeva esattamente dietro al pilota) e un telaio monoscocca in fibra di carbonio. Il cuore pulsante era un vero motore da Formula 1: un V12 da 3,5 litri aspirato da 400 CV capace di urlare fino a 10.000 giri/min.

    Il motivo dello stop
    Il prezzo stimato all'epoca era astronomico (circa 800.000 dollari). A causa dei ritardi nello sviluppo e della pesante recessione finanziaria che colpì il Giappone nei primi anni 90, la Yamaha capì che non ci sarebbe stato un mercato sufficiente per coprire i costi e cancellò il progetto nel 1994, dopo aver realizzato solo tre prototipi.

  • ISDERA COMMENDATORE 112I (1993)

    Com'è fatta
    Un tributo a Enzo Ferrari fin dal nome. Creata dal progettista tedesco Eberhard Schulz, utilizzava un motore Mercedes-Benz V12 da 6,0 litri e 408 CV abbinato a un cambio manuale a 6 marce di derivazione Porsche. Lo stile era aerodinamico e sinuoso, con fari a scomparsa presi dalla Porsche 928 e uno specchietto retrovisore a periscopio sul tetto.

    Il motivo dello stop
    I costi di sviluppo prosciugarono le finanze della Isdera. Proprio mentre l'auto cercava finanziatori per una piccola serie, la società entrò in una grave crisi e dichiarò bancarotta. Il progetto fu successivamente rilevato da investitori svizzeri, ma la Commendatore rimase un pezzo unico.

  • FORD GT90 (1995)

    Com'è fatta
    Definita dalla Ford come "la supercar più potente del mondo", era il manifesto del design New Edge, fatto di spigoli vivi e linee geometriche taglienti. Sotto la scocca in fibra di carbonio batteva un monumentale motore V12 quad-turbo da 6,0 litri capace di sviluppare ben 720 CV. Le prestazioni teoriche parlavano di una velocità massima di 407 km/h.

    Il motivo dello stop
    La GT90 non era mai stata concepita per la produzione in serie. Nacque come concept car pura per stupire il pubblico nei saloni e mostrare la tecnologia del futuro del brand. Molti componenti meccanici erano presi in prestito dalla Jaguar XJ220 (all'epoca di proprietà Ford) e il prototipo soffriva di enormi problemi di surriscaldamento dovuti ai quattro turbocompressori.

  • LOTEC C1000 (1995)

    Com'è fatta
    Costruita dal piccolo costruttore tedesco Lotec su richiesta specifica di un miliardario degli Emirati Arabi Uniti che voleva l'auto più veloce del pianeta. Sfoggiava una carrozzeria interamente in fibra di carbonio dal peso piuma e un motore Mercedes-Benz V8 biturbo da 5,6 litri in grado di erogare l'incredibile potenza di 1000 CV.

    Il motivo dello stop
    In questo caso non si tratta di un vero e proprio fallimento di un progetto di serie, ma di una vettura nata fin dal primo giorno per essere una one-off (un esemplare unico). Costata oltre 3,4 milioni di dollari dell'epoca, la Lotec non ha mai pianificato una commercializzazione su larga scala.

  • VOLKSWAGEN W12 (1997-2001)

    Com'è fatta
    Conosciuta anche come W12 Syncro o W12 Nardò, questa meraviglia stilistica firmata Italdesign serviva a dimostrare che il gruppo tedesco poteva realizzare motori ad altissimo frazionamento e auto da sogno. Equipaggiata con un motore W12 da 5,6 (poi 6,0) litri che scaricava a terra fino a 600 CV. Nel 2002 stabilì una serie di storici record mondiali di velocità sull'anello di Nardò.

    Il motivo dello stop
    Nonostante l'auto fosse perfettamente funzionante e pronta per la produzione, la Volkswagen decise di fermarsi. Il motivo fu l'acquisizione strategica di marchi come Bugatti e Lamborghini alla fine degli anni 90: i vertici preferirono concentrare gli sforzi commerciali della galassia sulle neonate Bugatti Veyron e Lamborghini Murciélago per evitare una concorrenza interna deleteria.

  • CADILLAC CIEN CONCEPT (2002)

    Com'è fatta
    Creata per celebrare il centenario del marchio americano, la Cien sfoggiava un design ispirato ai jet da caccia Stealth F-22, ricco di linee tese e spigoli. Sotto il cofano posteriore si trovava un motore Northstar XV12 da 7,5 l ad iniezione diretta da 750 CV, dotato di un sofisticato sistema di disattivazione dei cilindri per risparmiare carburante.

    Il motivo dello stop
    La General Motors la considerò troppo costosa e rischiosa da industrializzare. Il mercato delle supercar era dominato dagli europei ed era difficile per i clienti concepire una Cadillac da oltre 200.000 dollari. Il progetto rimase un esercizio di stile, anche se il suo design influenzò pesantemente la gamma stradale successiva.

  • LAMBORGHINI ESTOQUE (2008)

    Com'è fatta
    La prima vera proposta moderna per una berlina a quattro porte e motore anteriore della casa di Sant'Agata Bolognese. Lunga più di 5 metri, univa l'aggressività tipica del design Lamborghini alla praticità di una granturismo da viaggio. Il motore previsto sotto il lungo cofano anteriore era il V10 della Gallardo da 560 CV.

    Il motivo dello stop
    La Estoque arrivò proprio nel momento in cui i gusti del mercato globale stavano cambiando radicalmente verso i veicoli rialzati. Dopo attente analisi di mercato, la Lamborghini decise di congelare la berlina a quattro porte per investire tutte le proprie risorse nello sviluppo di un super-SUV: quello che poi sarebbe diventato l'Urus, un successo commerciale senza precedenti.

  • SALEEN S5S RAPTOR (2008)

    Com'è fatta
    Presentata al Salone di New York come sorella minore della celebre S7, la Raptor era una supercar a motore centrale decisamente più compatta. Era spinta da un motore V8 sovralimentato da 5,0 litri in grado di erogare 650 CV (alimentato ad etanolo E85), rivestita da una carrozzeria in materiali compositi dalle linee muscolose ma fluide.

    Il motivo dello stop
    La tempesta perfetta. Il debutto dell'auto coincise con la grande crisi finanziaria globale del 2008. Per giunta, il fondatore Steve Saleen lasciò l'azienda in quel periodo a causa di dispute interne. La società entrò in una spirale di instabilità finanziaria che bloccò sul nascere ogni piano di produzione.

  • JAGUAR C-X75 (2010)

    Com'è fatta
    Un notevole concentrato di design e tecnologia. Il prototipo iniziale utilizzava quattro motori elettrici alimentati da micro-turbine a gas. Successivamente, il progetto venne modificato per la produzione stradale con un sistema ibrido plug-in avanzatissimo: un motore 1.6 quattro cilindri con turbo e compressore volumetrico abbinato a due motori elettrici, per un totale di oltre 850 CV.

    Il motivo dello stop
    Nel 2012, in piena crisi economica globale, la Jaguar ritenne che l'investimento di oltre un milione di sterline a esemplare fosse insostenibile per il mercato dell'epoca. Nonostante la cancellazione, alcuni esemplari vennero assemblati (con motore V8) per essere utilizzati come auto dei "cattivi" nel film di James Bond Spectre.

  • LOTUS ESPRIT (2010)

    Com'è fatta
    Doveva essere il grande ritorno dell'icona britannica. Presentata al Salone di Parigi dall'allora vulcanico CEO Danny Bahar come punta di diamante di un piano ambizioso che prevedeva ben 5 nuovi modelli. Questa Esprit moderna sfoggiava linee affilate e un motore V8 da 5,0 litri di origine Lexus, sovralimentato per erogare 620 CV, abbinato a un sistema di recupero dell'energia KERS di stampo Formula 1.

    Il motivo dello stop
    Il piano di Bahar si rivelò finanziariamente insostenibile e troppo ottimista. Il CEO venne licenziato dalla nuova proprietà (la malese DRB-HICOM) nel 2012 a causa di spese folli e irregolarità gestionali. Il nuovo management tagliò i rami secchi e cancellò l'intero progetto per salvare l'azienda dal collasso finanziario.
     

  • LAMBORGHINI ASTERION (2014)

    Com'è fatta
    La prima vera "hyper-cruiser" ibrida plug-in di Lamborghini. Esteticamente rompeva con gli spigoli vivi delle sorelle per proporre linee più sinuose e classiche. Tecnicamente combinava il V10 da 5,2 litri della Huracán con ben tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 910 CV e la possibilità di viaggiare per 50 km in modalità totalmente elettrica.

    Il motivo dello stop
    Anche in questo caso, come per la Estoque, il destino dell'Asterion venne segnato dal SUV Urus. Il management del gruppo VW e di Lamborghini decise che le risorse ingegneristiche ed economiche dovevano essere concentrate sulla produzione industriale del SUV, giudicato molto più redditizio rispetto a una hypercar ibrida in un mercato non ancora del tutto pronto all'elettrificazione.

  • MINI SUPERLEGGERA VISION (2014)

    Com'è fatta
    Un connubio tra lo stile britannico di Mini e l'artigianato italiano della carrozzeria Touring Superleggera. Si trattava di una roadster a due posti secca, minimalista, con una pinna posteriore dal sapore retrò e una propulsione totalmente elettrica. Gli interni erano un inno alla pulizia delle linee con alluminio spazzolato e pelle.

    Il motivo dello stop
    Sebbene i vertici BMW e Mini avessero seriamente preso in considerazione la produzione, alla fine prevalse la logica dei numeri. Il segmento delle piccole spider/roadster a due posti era una nicchia commerciale troppo ristretta in tutto il mondo per giustificare i costi enormi di una piattaforma dedicata e la creazione di un modello così specifico.

  • BUGATTI ATLANTIC (2015)

    Com'è fatta
    Pensata come una sorta di "sorella minore" della Chiron, l'Atlantic Concept (nota anche come Project Pebble) voleva essere una moderna reinterpretazione della leggendaria Type 57 SC Atlantic degli anni 30. A differenza della Chiron, presentava un motore anteriore (un V8 biturbo o un powertrain elettrico) e proporzioni da classica granturismo con un lunghissimo cofano e una linea cromata che tagliava in due la vettura.

    Il motivo dello stop
    L'auto era praticamente pronta per essere presentata al concorso d'eleganza di Pebble Beach nel 2015, ma proprio in quel periodo scoppiò il devastante scandalo "Dieselgate" che colpì al cuore il gruppo Volkswagen. Per far fronte alle gigantesche sanzioni economiche, la casa madre tagliò drasticamente i budget dei progetti non vitali o di nicchia, e la splendida Atlantic finì dritta nei magazzini segreti.

  • PORSCHE 919 STREET (2017)

    Com'è fatta
    Una vera e propria auto da corsa del Mondiale Endurance (WEC) civilizzata per l'uso stradale. Sotto le forme levigate ma palesemente da pista, la 919 Street utilizzava lo stesso identico telaio monoscocca in carbonio e lo stesso pazzesco powertrain della Porsche 919 Hybrid LMP1: un motore V4 turbo da 2,0 litri abbinato a un sistema ibrido, capace di scaricare a terra circa 900 CV.

    Il motivo dello stop
    La complessità tecnica estrema si rivelò insormontabile per l'uso quotidiano. Avviare il motore di una LMP1 richiede un team di ingegneri, computer collegati e una procedura di preriscaldamento dei fluidi che dura oltre 45 minuti. Porsche capì che rendere questa vettura fruibile da un cliente privato senza un'officina al seguito sarebbe stato impossibile e troppo costoso, preferendo mantenere l'auto allo stato di modello di stile in argilla a grandezza naturale.

  • DELOREAN ALPHA5 (2022)

    Com'è fatta
    Il ritorno in chiave moderna dell'icona di Ritorno al Futuro, disegnata ancora una volta da Italdesign. Si presenta come una grande coupé elettrica a quattro posti con le immancabili e spettacolari portiere ad ali di gabbiano e il lunotto posteriore a persiana. Le specifiche dichiarate parlavano di una batteria da 100 kWh, un'autonomia di circa 480 km e uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

    Il motivo dello stop
    Il progetto è naufragato in una palude legale e finanziaria. Tra il 2024 e il 2025, la neonata DeLorean Motor Company ha chiuso la sua sede principale e ha dovuto affrontare pesanti azioni legali da parte della stessa Italdesign per mancati pagamenti legati allo sviluppo. Nonostante le ingenti somme raccolte tramite depositi basati su NFT, la produzione in serie non è mai partita e il marchio è sprofondato nuovamente nell'incertezza.

  • I SOGNI TECH: DYSON EV (2019) E APPLE CAR (2024)

    Com'è fatta
    Due progetti nati dai colossi dell'elettronica di consumo e della tecnologia che volevano rivoluzionare la mobilità. La Dyson EV (progetto N526, nella foto sopra) era un grande SUV-crossover a 7 posti con un'aerodinamica curatissima e un'architettura elettrica all'avanguardia pensata attorno alle batterie allo stato solido. La Apple Car (il famigerato Project Titan), rimasta segretissima per un decennio, doveva essere il salotto su ruote definitivo, inizialmente pensato senza volante né pedali, votato alla guida autonoma di Livello 5 e perfettamente integrato nell'ecosistema iOS.

    Il motivo dello stop
    Entrambi i giganti si sono scontrati con la durissima realtà dell'industria automobilistica. James Dyson ha cancellato personalmente il progetto ammettendo che, pur avendo un'auto pronta, i costi di produzione erano talmente alti da costringere a un prezzo di listino folle per non vendere in perdita (circa 150.000 sterline a vettura). Apple, dal canto suo, dopo aver speso oltre 10 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo, ha alzato bandiera bianca a inizio 2024: i continui cambi di leadership, l'impossibilità di raggiungere una guida autonoma totale in tempi brevi e i margini di profitto troppo bassi rispetto ai loro standard protetti hanno spinto Cupertino a dirottare tutto il personale sull'Intelligenza Artificiale generativa.

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