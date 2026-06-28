Belle e sfortunate: le 20 supercar da sogno cancellate all'ultimo

SONO RIMASTE SOGNI
Il mondo dell'automobile è fatto di sogni, ma a volte questi si infrangono a un passo dalla catena di montaggio. Stiamo parlando di quelle vetture che, sulla carta e nei primi prototipi statici o funzionanti, promettevano di ridefinire le leggi della meccanica e del design. Auto nate dall'estro di designer visionari o dall'orgoglio ingegneristico di grandi costruttori, pronte a sfidare i mostri sacri dell'epoca, ma bloccate sul più bello.
Crisi economiche improvvise, costi di sviluppo fuori controllo, cambi di strategia aziendale o, più recentemente, la complessa transizione energetica: i motivi dietro a un "dietrofront" possono essere i più disparati. In questo viaggio nel tempo analizzeremo 20 tra le supercar più incredibili mai nate (o prodotte in pochissimi esemplari), scoprendo i loro segreti tecnici e i retroscena che le hanno condannate a rimanere confinate nei musei o nei cassetti dei progettisti.