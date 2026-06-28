Belle e sfortunate: le 20 supercar da sogno cancellate all'ultimo

Com'è fatta

Il ritorno in chiave moderna dell'icona di Ritorno al Futuro, disegnata ancora una volta da Italdesign. Si presenta come una grande coupé elettrica a quattro posti con le immancabili e spettacolari portiere ad ali di gabbiano e il lunotto posteriore a persiana. Le specifiche dichiarate parlavano di una batteria da 100 kWh, un'autonomia di circa 480 km e uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

Il motivo dello stop

Il progetto è naufragato in una palude legale e finanziaria. Tra il 2024 e il 2025, la neonata DeLorean Motor Company ha chiuso la sua sede principale e ha dovuto affrontare pesanti azioni legali da parte della stessa Italdesign per mancati pagamenti legati allo sviluppo. Nonostante le ingenti somme raccolte tramite depositi basati su NFT, la produzione in serie non è mai partita e il marchio è sprofondato nuovamente nell'incertezza.