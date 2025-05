Auto diesel Euro 5: dal 1° ottobre 2025 nuove limitazioni

Il prossimo 1° ottobre 2025 entrerà in vigore un nuovo di divieto di circolazione per le auto diesel con omologazione ambientale Euro 5, quindi costruite tra il 2011 e il 2015, in tre importanti Regioni: Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Vediamo i dettagli.

LOMBARDIA

Le auto (categoria M1) diesel Euro 5 non potranno circolare nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, nei Comuni di Fascia 1, cioè sul territorio dei capoluoghi di provincia e comuni limitrofi (qui la lista completa) e nei Comuni di Fascia 2 (qui la lista completa) con popolazione superiore a 30.000 abitanti, tra cui Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e San Giuliano Milanese.

PIEMONTE

Anche in Piemonte gli automobilisti che guidano una diesel Euro 5 dovranno prendere provvedimenti dato che dal 1° ottobre 2025 sarà loro vietata la circolazione nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 18:30, nei Comuni con più di 30.000 abitanti. Tra questi: Torino, Novara, Alessandria, Asti, Cuneo, Moncalieri, Collegno, Rivoli, Nichelino, Settimo Torinese, Vercelli, Biella, Grugliasco, Chieri, Pinerolo, Casale Monferrato, Venaria Reale, Alba e Verbania.

EMILIA ROMAGNA

In Emilia Romagna, le limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel Euro 5 sono previste a partire dal 1° ottobre 2025 nei comuni di pianura con oltre 30.000 abitanti e nell'agglomerato di Bologna, con la possibilità di adesione volontaria per altri comuni. Le limitazioni avranno luogo nei giorni feriali, dalle 8:30 alle 18:30.

MOVE-IN

Tutte e tre le Regioni interessate dai divieti consentono agli automobilisti, che non possono o non vogliono cambiare l’auto, di poter installare un dispositivo elettronico a bordo delle vetture che si chiama Move-In. Questo permette il tracciamento della vettura e dà diritto di percorrere un certo numero di chilometri all’anno in deroga ai divieti. Il numero di chilometri concesso varia in base alla classe ambientale della vettura. È consigliabile visitare i siti delle rispettive Regioni per tutti i dettagli.