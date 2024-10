Le auto più vendute in Europa a settembre 2024

UN MESE IN FLESSIONE - Il mercato europeo nel mese di settembre 2024 ha avuto ancora un andamento negativo (qui per tutti i dettagli). Ma quali sono stati i modelli e le marche più vendute? Andiamo a scoprirlo.

LE AUTO PIÙ VENDUTE - È un’elettrica la regina delle vendite europee di settembre 2024: la Tesla Model Y che ha trovato 28.876 nuovi clienti (-1%). Secondo i dati diffusi dalla Jato al secondo posto si colloca la Renault Clio con 20.708 immatricolazioni (+3%), davanti alla Dacia Sandero 18.960 vetture (-2%) e alla Volkswagen Tiguan (16.670 unità e +30%). Crescita in tripla cifra per la Tesla Model 3, che con 14.965 targhe si posiziona all’11esimo posto, registrando un +314%.

LE MARCHE PIÙ VENDUTE - Il primo marchio in Europa nello scorso mese di settembre è stata la Volkswagen, con 114.777 unità, precedendo la Toyota con 76.021 auto e un +3% e la Skoda, il brand più performante all’interno del Gruppo Volkswagen co 70.015 vetture e un +20%. Brusco calo per Fiat che, come tutti i brand di Stellantis, fa registrare una brutta performance con 19.324 targhe e un -43%, che equivalgono al 19esimo posto in classifica.

LE ELETTRICHE - Analizzando il segmento delle auto elettriche (in gergo BEV, Battery Electric Vehicles), tra le più vendute a settembre, dietro alla Model Y, si posiziona la Model 3 con 14.965 vetture, ls Skoda Enyaq con 9.503 unità e la Volvo EX30 a quota 7.266. Hanno registrato delle buone performance, la Volkswagen ID.7, sesta con quasi 5.473 immatricolazioni, e la ID.3 con 5.097 vetture.

Tra i costruttori, il Gruppo Volkswagen ha registrato una buona performance con il 22,8% di quota di mercato delle EV rispetto al 19,8% del settembre 2023, così come il Gruppo BMW (9,6% contro l'8,1% del ‘23) e il Gruppo Geely, che ha registrato un 7,6%, in crescita rispetto al 5% dello stesso mese del precedente anno. Male Stellantis, con una quota di mercato che è passata dal 14,8% dello scorso anno al 10,6%, Mercedes, che passa dall'8,1% al 6,3%, Hyundai-Kia (dal 7,5% al 6,0%), il Gruppo Renault (dal 5,5% al 3,7%) e SAIC (dal 6,3% al 3,2%).